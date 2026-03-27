Adorni complicado: nueva testigo refuerza la hipótesis de pago por parte de Grandio

La causa judicial por el viaje en avión privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un elemento central en las últimas horas: la declaración de una segunda testigo que ratificó que el vuelo de regreso desde Punta del Este fue pagado por el periodista Marcelo Grandio.

Se trata de la secretaria del piloto que facturó el traslado, quien sostuvo ante la Justicia que el viaje fue, en sus palabras, una "invitación de Marcelo Grandio", reforzando así la versión aportada previamente por el primer testigo.

Este nuevo testimonio adquiere relevancia porque contradice la versión pública de Adorni, quien en conferencia de prensa había asegurado que él mismo había cubierto los gastos del viaje tanto propios como de su familia.

El rol del piloto y la trama de los vuelos

El expediente ya contaba con la declaración del piloto Agustín Issin Hansen, quien se presentó ante el juez Ariel Lijo tras ser mencionado en la causa.

Issin explicó que había adquirido un paquete de diez vuelos por 42.250 dólares a la firma aeronáutica Alpha Centauri S.A.. Uno de esos vuelos fue utilizado por Adorni, pero adquirido por Grandio a través de su productora Imhouse S.A.

La factura correspondiente al tramo de regreso fue emitida el 9 de marzo por aproximadamente 3.000 dólares, y según el piloto, tanto la ida como la vuelta habrían sido abonadas por el periodista.

La declaración de la secretaria refuerza este esquema, al confirmar que ella misma mantuvo conversaciones vía WhatsApp con Grandio para concretar la venta del pasaje correspondiente al vuelo del 17 de febrero desde Punta del Este.

Detalles del pago

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación radica en la forma de pago de los vuelos, donde emergen diferencias significativas entre ambos tramos.

Según la declaración de Issin:

Vuelo de ida: Facturado entre Alpha Centauri S.A. y la empresa contratante Pagado mediante transferencia bancaria Sin confirmación del monto exacto en ese acto

Vuelo de vuelta: Facturado por aproximadamente USD 3.000 Pagado en efectivo Entregado a través de un tercero Coordinado mediante mensajes de WhatsApp y audios Con respaldo de esas comunicaciones



Además, el piloto explicó que la factura del regreso fue emitida varias semanas después del vuelo, no por una nueva contratación, sino porque se encontraba de viaje y recién al regresar confeccionó la documentación.

Otro punto destacado es que no se habría emitido un recibo formal, sino que la confirmación del pago se realizó mediante un mensaje por WhatsApp informando que el dinero había sido recibido.

Las contradicciones y el foco de la causa

El núcleo de la investigación se centra en determinar si el pago de Grandio constituyó una dádiva o si existió algún tipo de negociación incompatible con la función pública.

Las declaraciones acumuladas hasta el momento —tanto del piloto como de su secretaria— refuerzan la hipótesis de que el periodista habría financiado el traslado, lo que abre interrogantes sobre el vínculo entre ambas partes.

Entre las principales líneas de investigación se destacan:

Presunta retribución de favores vinculada a contratos con la TV Pública

vinculada a contratos con la TV Pública Posible enriquecimiento ilícito

Negociaciones incompatibles con la función pública

En este contexto, la contradicción entre los testimonios y la versión pública del jefe de Gabinete se convierte en un elemento clave para el avance del expediente.

Un proceso en evolución y posibles imputaciones

El periodista Marcelo Grandio aún no fue citado como testigo, aunque no se descarta que pueda ser convocado como imputado, dependiendo de cómo evolucionen las pruebas.

Por su parte, el piloto aclaró que no le consta que Adorni haya utilizado sus servicios en otras oportunidades, lo que limita, por ahora, el alcance temporal de la investigación a este episodio puntual.

La acumulación de evidencia, especialmente los registros de comunicaciones y los detalles sobre los pagos, será determinante para definir el rumbo de la causa.