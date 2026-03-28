Adorni convoca a la mesa política en medio de la causa judicial

Mientras avanzan las causas judiciales en su contra, Manuel Adorni continuará como jefe de Gabinete y participará de una reunión de la mesa política de La Libertad Avanza en los próximos días.

Tras el feriado, el funcionario retomó la actividad pública: recibió a ministros, brindó una conferencia de prensa y se mostró junto al presidente Javier Milei. En la Casa Rosada sostienen que el mandatario no está dispuesto a desplazarlo pese a las contradicciones surgidas en la investigación judicial por los vuelos privados a Punta del Este y las propiedades sin declarar.

Desde el entorno presidencial aseguran que Milei considera que el escándalo es impulsado por la prensa y sectores empresariales con el objetivo de debilitar al Gobierno. En ese marco, el Presidente criticó a periodistas a través de redes sociales, a quienes calificó como "ignorantes" y de "bajo coeficiente intelectual".

En paralelo, crecieron las voces que reclaman la salida del funcionario. El diputado y exjefe de La Libertad Avanza, Oscar Zago, volvió a pedir su renuncia al señalar que "por el bien del Presidente, del Gobierno y de todos los argentinos" debería dejar el cargo. A su entender, "sostener a un jefe de Gabinete que está tercero o cuarto en la línea de conducción nacional es muy malo".

Pese a las críticas, Adorni convocó a la mesa política del espacio para principios de la próxima semana, con el objetivo de dejar atrás los cuestionamientos y retomar la agenda pública. Además, se prevé que vuelva a brindar una conferencia de prensa en los próximos días.