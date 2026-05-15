Tras la protesta, en Antofagasta elevarán a $4.000 las partidas para los comedores

La tensión acumulada durante los últimos días en la Puna catamarqueña tuvo este jueves un punto de inflexión en Antofagasta de la Sierra. En medio de un escenario marcado por el creciente malestar de los padres de alumnos de la Escuela Primaria Nº 494 "Cámara de Diputados", el conflicto escaló con un corte sobre la Ruta Nacional 43 y la continuidad de las medidas de protesta impulsadas por la comunidad educativa.

Sin embargo, la jornada también dejó avances concretos para los manifestantes. Los padres consiguieron dos objetivos centrales que habían planteado desde el inicio del reclamo: la presencia de los funcionarios provinciales cuya llegada exigían y una mejora en los fondos destinados al comedor escolar del establecimiento, que funciona bajo la modalidad de Jornada Completa.

La situación había comenzado a agravarse por los bajos recursos asignados para la alimentación de los alumnos. El reclamo se centró especialmente en el monto que recibía la institución para cubrir desayuno, almuerzo y merienda de los estudiantes, en un contexto donde la comunidad advertía que los fondos resultaban insuficientes.

La llegada de los ministros en medio de la protesta

En horas de la siesta arribaron a Antofagasta de la Sierra la ministra de Trabajo y Educación, Verónica Soria, y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni. Ambos funcionarios eran reclamados por los padres, que sostenían las medidas de fuerza mientras esperaban respuestas oficiales.

La llegada de los ministros no significó el levantamiento inmediato de las protestas. A pesar de las reuniones y del inicio del diálogo con las autoridades provinciales, el corte sobre la Ruta 43 continuaba mientras se desarrollaban las negociaciones. El encuentro tuvo lugar en la propia Escuela Nº 494, institución donde se originó el conflicto. Allí participaron padres, integrantes de la comunidad y funcionarios provinciales en una reunión que se extendió durante varias horas y estuvo marcada por momentos de tensión y fuertes cruces entre los presentes y los representantes del Gobierno.

El reclamo por los fondos del comedor escolar

El eje principal de la protesta fue el financiamiento destinado a la alimentación de los alumnos. Según se informó durante la reunión, hasta el inicio del conflicto se otorgaban $900 por estudiante para cubrir las comidas diarias.

Con el agravamiento de la situación y la presión ejercida por los padres mediante la toma de la escuela y el corte de ruta, el Gobierno había decidido previamente elevar el monto a $2.500 por alumno. Sin embargo, esa cifra seguía siendo considerada insuficiente por parte de la comunidad educativa. En ese contexto, durante la reunión de este jueves, el ministro Gonzalo Mascheroni realizó una nueva propuesta. El titular de la cartera asistencial ofreció aumentar las partidas a $4.000 diarios por alumno para cubrir desayuno, almuerzo y merienda.

Además, se indicó que ese nuevo monto no solo alcanzaría a la Escuela Nº 494, sino que sería destinado a todas las escuelas del departamento.

El calendario escolar y las garantías exigidas

Durante la extensa reunión también se abordaron otros puntos planteados por los padres. Uno de ellos fue el pedido de retorno al antiguo calendario escolar, una demanda que forma parte de los reclamos impulsados por la comunidad educativa de Antofagasta de la Sierra.

La discusión sobre el calendario se sumó al debate por las condiciones generales en las que se desarrolla la actividad educativa en la región y fue uno de los temas que los progenitores pusieron sobre la mesa frente a los funcionarios provinciales. Otro aspecto central del encuentro estuvo relacionado con la situación del director del establecimiento. Los padres exigieron garantías escritas de que no se adoptarán medidas contra el directivo, quien respaldó las acciones de protesta llevadas adelante por la comunidad educativa.

El apoyo del director incluyó el acompañamiento a medidas como la toma de la escuela y el corte de la Ruta 43, acciones que se transformaron en el símbolo visible del conflicto que atraviesa la comunidad educativa de Antofagasta de la Sierra.

Luego y en función de lo acordado y ante la conformidad, los padres decidieron levantar el corte sobre la Ruta n° 43 y la transitabilidad volvió a la normalidad ya durante la madrugada de este mismo viernes.