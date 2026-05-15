Milei respaldó al diputado que se compró un Tesla: "Puede hacer con su plata lo que quiera"

El presidente Javier Milei intervino públicamente en la polémica desatada alrededor del diputado de La Libertad Avanza Manuel Quintar, quien quedó en el centro del debate político y mediático luego de llegar al Congreso a bordo de una Tesla Cybertruck, uno de los vehículos eléctricos más costosos y llamativos del mercado internacional.

Durante una entrevista en el canal de streaming Carajo!, junto al influencer oficialista Gordo Dan, Milei defendió el derecho del legislador a adquirir el vehículo y cuestionó las críticas surgidas tras la difusión de imágenes de la camioneta en el estacionamiento del Congreso de la Nación.

"Puede hacer con su plata lo que quiera, siempre y cuando la haya ganado honradamente", sostuvo el jefe de Estado al referirse al caso.

Las declaraciones del Presidente se produjeron horas después de que Quintar explicara públicamente el origen de los fondos utilizados para comprar el vehículo y detallara el costo total de la operación, que según afirmó superó los 200 mil dólares tras sumar impuestos de importación en Argentina.

El respaldo presidencial a Manuel Quintar

Milei no solo defendió la compra del vehículo sino que también se refirió directamente a las versiones que circularon sobre un supuesto malestar interno dentro de La Libertad Avanza por la exposición pública de la camioneta. En particular, el mandatario mencionó la situación vinculada a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien había sido señalado en distintas versiones periodísticas como autor de un presunto reproche hacia Quintar por haber estacionado el Tesla en el Congreso.

El Presidente explicó que decidió consultar personalmente a Menem sobre esas versiones.

"Si Martín (Menem) dijo esto, me iba a agarrar con Martín", expresó Milei durante la entrevista. Finalmente, confirmó que el titular de Diputados negó haber realizado críticas al legislador jujeño, alineándose así con la postura oficialista de respaldo a Quintar. Más temprano, Menem también había rechazado públicamente haber cuestionado al diputado libertario por la utilización del vehículo.

El recuerdo de Milei manejando una Cybertruck en Texas

En otro tramo de la entrevista, Milei recordó una experiencia personal relacionada con el mismo modelo de camioneta que desató la controversia política en Argentina. El mandatario relató que manejó una Tesla Cybertruck durante uno de sus viajes a Estados Unidos, específicamente en abril de 2024, cuando visitó a Elon Musk en Texas.

Durante aquella visita, Milei recorrió la planta de vehículos eléctricos junto a Karina Milei y tuvo la posibilidad de probar el vehículo dentro del predio industrial. Según contó el Presidente, inicialmente no estaba demasiado convencido de experimentar las capacidades del vehículo, aunque reconoció que la experiencia terminó generándole entusiasmo.

"Cuando terminé, me bajé y le dije a Elon (Musk) si me regalaba una. Pero no me dio pelota", relató entre risas. El jefe de Estado agregó luego que el pedido no era exclusivamente personal, sino que lo pensaba "para la Argentina". Sin embargo, más adelante terminó admitiendo que también imaginaba utilizar el vehículo de manera personal.

"Mi intención era plotearlo de negro y andar con eso", reconoció.

La polémica por el Tesla en el Congreso

La controversia comenzó luego de que se difundieran imágenes de la Tesla Cybertruck de Manuel Quintar estacionada dentro del Congreso de la Nación. La aparición del vehículo abrió un debate político y mediático alrededor del patrimonio de los dirigentes, la exposición de bienes de lujo y la discusión sobre la ostentación en el marco de un contexto económico atravesado por medidas de ajuste y austeridad.

Frente a las críticas, Quintar realizó un descargo televisivo en A24 donde explicó el costo de la operación y defendió la compra del vehículo. "Al Tesla lo pagué 126 mil dólares en Estados Unidos. Después pagué los impuestos para entrarlo al país", aseguró el diputado de La Libertad Avanza.

El legislador aclaró además que, una vez sumados los impuestos y costos asociados a la importación, el valor final del vehículo superó los 200 mil dólares.

La defensa del diputado y las críticas a los cuestionamientos

En sus declaraciones, Quintar también rechazó que la adquisición del vehículo pueda interpretarse como un gesto de ostentación.

Aseguró que el Tesla "no es ostentoso" y apuntó contra dirigentes sindicales, a quienes señaló por utilizar vehículos incluso más costosos. La discusión pública en torno al caso quedó atravesada por distintos ejes:

El valor económico de la Cybertruck.

La exposición pública del vehículo dentro del Congreso.

El origen de los fondos utilizados para la compra.

El debate político sobre austeridad y patrimonio.

La discusión sobre los vehículos eléctricos y la innovación tecnológica.

Mientras tanto, las declaraciones de Milei terminaron consolidando el respaldo político del oficialismo hacia Quintar y reforzaron la postura del Gobierno respecto de la defensa del uso del patrimonio privado cuando, según sostienen, puede justificarse legalmente.

La polémica también volvió a colocar en escena la figura de Elon Musk y la cercanía discursiva que Milei mantiene con el empresario estadounidense, a quien visitó durante su viaje a Texas y con quien compartió actividades vinculadas al desarrollo tecnológico y la industria de vehículos eléctricos.