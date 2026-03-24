Adorni dará mañana una conferencia de prensa con respaldo de Milei

Luego de una de las semanas más complejas para su gestión, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se dispone a dejar atrás la controversia generada por sus recientes traslados aéreos. Según confirmaron fuentes de su entorno, el funcionario protagonizará un retorno estratégico a la exposición pública mañana miércoles a las 11:00, mediante una nueva conferencia de prensa en la Casa Rosada. Esta práctica, que Adorni realizaba con cotidianidad durante su etapa como vocero presidencial, adquiere ahora un peso fundamental para la administración libertaria tras un prolongado silencio oficial.

La última vez que el ministro coordinador se presentó ante el periodismo acreditado fue el pasado viernes 6 de febrero, cuando anunció junto al canciller Pablo Quirno el Acuerdo de Comercio e Inversión con Estados Unidos. Desde entonces, no hubo nuevos anuncios ni comunicaciones de este estilo. Los equipos de la Jefatura de Gabinete trabajan intensamente en la dinámica de una declaración donde Adorni deberá enfrentar interrogantes sobre el viaje realizado junto a su esposa en la delegación presidencial a bordo del ARG 01, así como el posterior traslado a Punta del Este en un avión privado que profundizó las críticas de la oposición.

Supervisión de carteras y coordinación ministerial

Más allá de la comunicación pública, Adorni retomará una lógica de gestión interna basada en reuniones individuales con los ministros para supervisar el funcionamiento de cada cartera. Este cronograma, diseñado para mostrar un funcionario activo y en control de la administración, comenzará mañana miércoles con encuentros con Juan Bautista Mahiques (Justicia), en lo que será el primer contacto de este tipo tras suceder a Mariano Cúneo Libarona, y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

La intensa agenda continuará el jueves con intercambios previstos con Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior). Asimismo, se reunirá con la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tras el ruido interno generado por la inicial ausencia de un mensaje personal de apoyo en sus redes. Finalmente, el viernes será el turno de Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad). De esta forma, Adorni culminará los contactos con Mario Lugones (Salud) a principios de abril, dado que Carlos Presti (Defensa) y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya iniciaron la ronda la semana pasada.

Respaldo de los hermanos Milei y frente parlamentario

En medio de una danza de nombres sobre posibles sucesores, el presidente Javier Milei y la secretaria general, Karina Milei, han decidido redoblar el apoyo al jefe de Gabinete. El mandatario volverá a mostrarse escoltado por el exlegislador libertario este viernes a las 10:15, durante la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en La Paternal, acto encabezado por la ministra Pettovello. Este gesto busca desactivar las versiones de recambios en la coordinación ministerial y resistir los pedidos de explicaciones de los sectores opositores.

En el ámbito legislativo, se confirmó que el primer informe de gestión de Adorni ante la Cámara de Diputados se postergará para finales de abril y no a mediados de mes como estaba previsto originalmente. Desde la Jefatura de Gabinete explicaron que esta decisión responde a que media cámara va a estar de viaje, argumentando que no tenía sentido asistir sin la presencia de la mitad de los actores políticos. El oficialismo aprovechó el aire político otorgado por el parate de los feriados del 24 de marzo para intentar recuperar el control de una agenda que se vio afectada tanto por los vuelos de Adorni como por las filtraciones en la causa $Libra.

Contraataque oficialista ante la presión opositora

Desde Balcarce 50, la administración responsabiliza directamente a la oposición por las filtraciones judiciales y mediáticas. Una voz importante del Gabinete justificó ante este medio que existe una estrategia para ir contra el Gobierno, asegurando que el tema de los viajes había desaparecido pero fue reinstalado por la oposición para afectar la gestión. Según esta visión, los ataques son rotativos y buscan desgastar a figuras clave como Sturzenegger o el propio Adorni.

Con este intenso cronograma de actividades en una semana de solo tres días hábiles, el Poder Ejecutivo se esfuerza por intentar recuperar el control de la conversación pública. La idea central es disipar las dudas sobre el plantel que acompaña a Javier Milei y reafirmar la cohesión interna. Para el Gobierno, estas acciones demuestran que, pese a las polémicas, la coordinación de las carteras y la comunicación oficial siguen siendo una prioridad absoluta en el esquema de poder libertario.