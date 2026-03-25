Adorni se defendió tras el escándalo y aseguró que "no tiene nada que esconder"

En el marco del escándalo por sus viajes al exterior y cuestionamientos sobre su patrimonio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa en la que rechazó las acusaciones y aseguró que no tiene "nada que esconder".

El funcionario se refirió puntualmente a dos situaciones que generaron controversia: un viaje a Nueva York con su esposa y otro en avión privado a Punta del Este, sobre los cuales remarcó que ya se encuentra a disposición de la Justicia y de los organismos de control.

Durante su exposición, Adorni sostuvo: "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder", al tiempo que subrayó que toda la información requerida está siendo puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Patrimonio, declaraciones y organismos de control

El jefe de Gabinete insistió en que todos sus bienes están debidamente declarados, en línea con las obligaciones formales de los funcionarios públicos.

En ese sentido, explicó que:

"Todo lo que tiene está declarado" en los organismos correspondientes

en los organismos correspondientes Reconoció que hubo demoras en los tiempos de presentación de dichas declaraciones

de dichas declaraciones Afirmó que se encuentra colaborando con la Justicia y los entes de control

Además, remarcó que desde el Gobierno sostienen estándares elevados en materia de transparencia, al señalar que "ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra".

Críticas y diferenciación política

En su intervención, Adorni también apuntó contra gestiones anteriores, en un intento de diferenciar la actual administración. En ese marco, sostuvo que "no son lo mismo que los que estuvieron antes y la gente lo sabe".

Asimismo, rechazó recibir cuestionamientos éticos por parte de sectores a los que acusó de "vivir del Estado desde que nacieron" o de haber protagonizado hechos de corrupción, al mencionar: "los que se robaron un PBI".

En esa línea, recordó un episodio del pasado al señalar: "Parece que nos olvidamos que vivimos en un país en el que un secretario de Obras Públicas revoleaba bolsos con plata y armas".

Estas declaraciones formaron parte de una estrategia discursiva orientada a contextualizar las críticas actuales dentro de un escenario político más amplio.

Denuncias judiciales y límites en las declaraciones

El funcionario indicó que ya existen denuncias penales vinculadas a la situación, lo que, según explicó, limita la posibilidad de brindar mayores detalles públicos.

Como jefe de Gabinete, sostuvo que profundizar en ciertos aspectos podría "interferir en esa investigación judicial", una postura que, afirmó, es sostenida por el Gobierno Nacional en otras causas en curso.

Este argumento fue utilizado para justificar la falta de precisiones adicionales respecto a los viajes y otros puntos cuestionados.

Viajes, vida privada y cuestionamientos

Respecto al viaje a Punta del Este en jet privado junto a su familia, el cual está siendo investigado por presunta malversación de fondos, Adorni afirmó que se trata de un asunto de índole personal.

En ese sentido, manifestó:

Que fueron "vacaciones con mis hijos menores de edad"

Cuestionó la difusión de imágenes familiares en medios de comunicación

Sostuvo que es un tema de su vida privada

"Si el día de mañana deseo repetirlo, probablemente vaya a donde sea, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro con mi familia", expresó, remarcando el carácter personal del viaje.

La polémica por la vivienda en Martínez

Otro de los puntos abordados fue la supuesta propiedad en un country en Martínez, sobre la cual Adorni negó las versiones difundidas.

El funcionario afirmó que continúa viviendo en Caballito y rechazó las informaciones que circularon en los últimos días, calificándolas como "barbaridades".

Además, sostuvo que la situación forma parte de una "operación política y mediática", cuyo objetivo sería "dañar al Gobierno" más que a su figura personal. En ese sentido, señaló: "Esto, claramente, es una operación contra el Gobierno, como hubo otras".

Permanencia en el cargo

En relación a su continuidad en el cargo, Adorni fue enfático al afirmar que el presidente no tiene que pedirle la renuncia, ni tampoco él considera necesario presentarla.

No obstante, aclaró que las renuncias están "siempre a disposición" desde el momento en que los funcionarios son designados. En ese marco, explicó que los funcionarios dejarán sus cargos cuando el presidente así lo disponga y que en ese caso, regresarán a sus hogares tras cumplir su función. Además consideró que esta es una postura compartida dentro del Gobierno.

"Cuando el presidente no nos requiera más o considere que tenemos que dar un paso al costado, lo damos", afirmó.

Agenda legislativa

En el tramo final de su exposición, el jefe de Gabinete adelantó que el Poder Ejecutivo Nacional enviará próximamente un nuevo paquete de leyes al Congreso.

Entre los ejes que se pretende impulsar, mencionó:

Normas sobre la propiedad privada

La Ley de Glaciares

Protección del medio ambiente contra incendios forestales y rurales

Estas iniciativas forman parte de la agenda legislativa que el Gobierno busca desarrollar en el corto plazo.