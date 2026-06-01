Adorni define la fecha para presentar su declaración jurada: ¿será esta semana?

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra definiendo la fecha en la que presentará su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, luego de varias semanas marcadas por demoras en la entrega de la documentación y por presiones internas provenientes de distintos sectores del Gobierno Nacional.

Aunque hasta el momento no existe una fecha exacta confirmada para la presentación, distintas estimaciones indican que la documentación podría ser entregada hacia finales de esta semana. Sin embargo, el funcionario dispone de un margen legal más amplio debido a que el Poder Ejecutivo prorrogó el plazo formal de vencimiento hasta el próximo 31 de julio.

La situación se desarrolla en medio de una investigación judicial vinculada al patrimonio del funcionario libertario, un expediente que ha concentrado atención política e institucional en las últimas semanas debido a las presuntas inconsistencias detectadas entre determinados gastos y los ingresos declarados por el actual jefe de Gabinete.

Una presentación esperada por la Justicia

La declaración jurada que deberá presentar Adorni tendrá un papel central dentro de la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, quien será el encargado de examinar la documentación una vez que sea incorporada al expediente. La investigación se enfoca en analizar distintos aspectos relacionados con la evolución patrimonial del funcionario y en verificar la correspondencia entre los ingresos percibidos y determinados gastos registrados durante los últimos años.

Según se informó, el análisis incluye el período en el que Adorni se desempeñó como vocero presidencial y también la etapa posterior, correspondiente a su actual función como jefe de Gabinete.

Uno de los puntos que se encuentran bajo observación está relacionado con gastos efectuados mediante tarjetas y pagos realizados en efectivo, que no coincidirían con los ingresos declarados durante esos períodos.

Los aspectos patrimoniales bajo análisis

Dentro de la causa existen varios elementos que concentran la atención de los investigadores. Entre los principales cuestionamientos figura una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, la cual aparece registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

Asimismo, la investigación también analiza los fondos utilizados para realizar reformas en dicha propiedad, recursos que, según los cuestionamientos planteados, no se encontraban reflejados de manera detallada en informes patrimoniales anteriores. La revisión de estos elementos forma parte del trabajo de verificación que busca determinar la consistencia entre los bienes, los gastos realizados y los ingresos declarados por el funcionario.

La intervención del fiscal Pollicita

La presentación de la declaración jurada adquiere especial relevancia debido a que constituirá una de las principales herramientas documentales para el análisis que desarrolla el fiscal Gerardo Pollicita. El examen de la información permitirá incorporar nuevos elementos al expediente y avanzar en la evaluación de los distintos aspectos patrimoniales que forman parte de la investigación.

Por ese motivo, la entrega de la documentación es considerada un paso importante dentro del proceso judicial actualmente en curso. La expectativa gira en torno al contenido de la declaración jurada y a la información que pueda aportar para aclarar los puntos que hoy se encuentran bajo observación.

Posibles medidas judiciales futuras

La situación procesal de Adorni podría registrar nuevos movimientos una vez que la documentación sea incorporada formalmente a la causa. De acuerdo con la información disponible, no se descarta que la Justicia evalúe la posibilidad de citarlo a una declaración indagatoria con posterioridad a la entrega de los documentos solicitados por el fiscal.

Por el momento, el jefe de Gabinete se encuentra imputado en una investigación que analiza distintos aspectos vinculados con:

• Presuntas inconsistencias patrimoniales.

• Posibles dádivas.

• Gastos relacionados con vuelos privados.

• Refacciones edilicias.

La eventual adopción de nuevas medidas judiciales dependerá de la evaluación que realicen los investigadores sobre la documentación que sea incorporada al expediente.

Las críticas por la demora en la presentación

El retraso en la entrega de la declaración jurada también generó repercusiones en el plano político. La demora motivó cuestionamientos provenientes de sectores de la oposición y provocó observaciones por parte de organismos de control.

Las críticas se concentraron especialmente en la decisión de extender los plazos de presentación mediante una prórroga firmada desde el Poder Ejecutivo. Según los cuestionamientos formulados, dicha extensión habría beneficiado directamente a funcionarios pertenecientes al entorno más cercano del Gobierno, entre ellos el propio jefe de Gabinete.

La discusión sobre los plazos se transformó así en un elemento adicional dentro del debate político que rodea la causa.

Sin fecha confirmada, pero con el compromiso de presentar la documentación

A pesar de las especulaciones respecto del momento exacto en que se concretará la presentación, las fuentes consultadas sostienen que todavía no existe una fecha definitiva para la entrega de la declaración jurada. No obstante, desde el entorno del funcionario ratifican que toda la información requerida será puesta a disposición de la Justicia en el corto plazo.

El objetivo, según se indicó, es aportar la documentación necesaria para aclarar su situación patrimonial antes del inicio de la feria judicial de invierno.

Mientras se define el día de presentación y continúan las actuaciones judiciales, la investigación permanece abierta y a la espera de nuevos elementos que permitan avanzar en el análisis de los aspectos patrimoniales que actualmente se encuentran bajo revisión por parte del fiscal Gerardo Pollicita.