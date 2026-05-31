Colombia irá al balotaje: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella definirán al próximo presidente

Las elecciones presidenciales en Colombia deberán resolverse en una segunda vuelta luego de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría absoluta necesaria para consagrarse presidente en primera instancia.

La Registraduría Nacional confirmó que el senador Iván Cepeda y el representante del movimiento Defensores de Patria, Abelardo de la Espriella, competirán en el balotaje previsto para el próximo 21 de junio, donde se definirá quién sucederá a Gustavo Petro al frente del Gobierno colombiano.

La jornada electoral concluyó este domingo a las 16:00 (hora local), tras ocho horas de votación en todo el territorio colombiano y en 67 países donde la Registraduría habilitó centros de sufragio para los ciudadanos residentes en el exterior desde el pasado 25 de mayo.

Según informaron las autoridades, el proceso se desarrolló con normalidad bajo el denominado Plan Democracia, un amplio operativo de seguridad coordinado por el Ministerio de Defensa que contó con la participación de más de 400.000 efectivos de distintas fuerzas para garantizar el desarrollo de los comicios.

Las elecciones también estuvieron acompañadas por una importante misión de observación internacional. Un total de 26 organizaciones y delegaciones extranjeras desplegaron cerca de 1.500 observadores en los más de 13.000 puestos de votación habilitados en todo el país.

Tras el cierre de las mesas comenzó el escrutinio manual de los sufragios. Con el avance del conteo oficial, la Registraduría confirmó que ninguno de los postulantes alcanzó el porcentaje necesario para imponerse en primera vuelta, por lo que la definición presidencial quedó postergada para el balotaje del 21 de junio.

De esta manera, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella buscarán en las urnas convertirse en el próximo presidente de Colombia en una elección que marcará el rumbo político del país para los próximos años.