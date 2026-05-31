Milei respaldó a Abelardo de la Espriella tras la primera vuelta y apuntó contra Gustavo Petro

El presidente argentino, Javier Milei, felicitó este domingo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella por su desempeño en la primera vuelta de las elecciones y manifestó públicamente su respaldo de cara al balotaje que disputará contra el senador Iván Cepeda.

A través de una publicación en sus redes sociales titulada "La Libertad Avanza", el mandatario destacó la jornada electoral en Colombia y consideró que el resultado refleja un cambio de rumbo político en ese país.

"Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral", expresó Milei.

El Presidente aprovechó además para lanzar críticas contra la administración del actual mandatario colombiano, Gustavo Petro, al afirmar que los resultados representan "una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región".

Milei sostuvo que, en caso de imponerse en la segunda vuelta prevista para el 21 de junio, De la Espriella permitirá que Colombia retome un rumbo basado en los principios de libertad económica y defensa de la propiedad privada.

"No tengo dudas de que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las naciones libres y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad", señaló el jefe de Estado argentino.

Por su parte, Gustavo Petro cuestionó el resultado preliminar difundido tras el cierre de los comicios y aseguró que solo reconocerá el escrutinio definitivo emitido por las autoridades judiciales competentes.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", manifestó el mandatario colombiano en su cuenta de X.

Quién es Abelardo de la Espriella

Abogado, empresario y creador de contenido digital, Abelardo de la Espriella irrumpió en la escena política colombiana como una figura ajena a las estructuras tradicionales. Al frente del movimiento Defensores de la Patria, construyó una campaña basada en un discurso de mano dura, rechazo a la clase política tradicional y defensa de políticas económicas liberales.

Su estilo confrontativo y su perfil mediático lo llevaron a ser comparado con dirigentes como Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Donald Trump en Estados Unidos.

Durante la campaña se presentó como uno de los principales opositores al gobierno de Gustavo Petro, con la promesa de impulsar un giro político y económico en Colombia tras cuatro años de administración de izquierda.

La segunda vuelta presidencial se celebrará el próximo 21 de junio y definirá quién será el sucesor de Gustavo Petro al frente de la Casa de Nariño.