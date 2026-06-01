Adorni fijó como fecha límite el 15 de junio para la presentación de su declaración jurada

La presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni continúa siendo uno de los temas que concentra la atención política dentro del Gobierno nacional. Aunque hace un mes el presidente Javier Milei había asegurado que la entrega del documento era inminente, hasta el momento no se conocieron novedades concretas sobre su publicación.

Sin embargo, desde el entorno del jefe de Gabinete remarcaron que toda la documentación necesaria estará concluida antes del 15 de junio, fecha que el propio funcionario estableció como límite para cumplir con esa presentación.

La expectativa oficial gira en torno a que la declaración jurada permita esclarecer la situación patrimonial del funcionario y responder a los cuestionamientos surgidos en el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Dentro del Gobierno consideran que la exposición de esa documentación podría contribuir a cerrar una etapa marcada por el desgaste político derivado de las denuncias y las sospechas que se instalaron durante los últimos meses.

Una fecha atravesada por el calendario mediático

La elección del plazo para presentar la documentación no pasa inadvertida dentro de los ámbitos políticos. Según trascendió, la fecha límite establecida por Adorni se superpone con el inicio del Mundial 2026, previsto para el jueves 11 de junio.

Dentro del Gobierno observan que la magnitud internacional del evento deportivo podría modificar el foco de la agenda pública y mediática. En ese contexto, consideran que el comienzo de la competencia puede representar una oportunidad para reducir el impacto político de la presentación y, al mismo tiempo, sostener la actividad parlamentaria que continúa desarrollándose en el Congreso de la Nación.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada señalaron que resultaba previsible la búsqueda de un momento con menor repercusión pública para concretar la presentación. Según expresaron a TN, existe una diferencia significativa entre realizarla el 2 de junio o hacerlo en una fecha coincidente con la participación de la selección argentina en el torneo internacional.

El objetivo de aclarar la situación patrimonial

La estrategia oficial apunta a que la documentación permita responder de manera concreta a los interrogantes planteados en torno al patrimonio del funcionario.

Desde el Gobierno sostienen que la declaración jurada constituirá una herramienta fundamental para despejar dudas y respaldar la posición que el propio Adorni viene manteniendo desde que comenzaron los cuestionamientos judiciales.

De acuerdo con lo anticipado la semana pasada por este medio, el funcionario planea fundamentar parte de los fondos investigados mediante referencias a una herencia recibida de su padre y a ingresos previos obtenidos por su esposa, Bettina Angeletti.

Estos argumentos formarían parte de la explicación patrimonial que buscará presentar ante la Justicia y ante la opinión pública para responder a las observaciones formuladas durante la investigación.

Una nueva exposición prevista en el Congreso

Mientras prepara la presentación de la declaración jurada, Adorni también tiene previsto regresar al Congreso de la Nación. El jefe de Gabinete confirmó que en agosto volverá a presentarse ante los legisladores para brindar su segundo informe de gestión desde que asumió el cargo.

Su primera exposición se produjo el 29 de abril en la Cámara de Diputados. Durante aquella jornada respondió más de 2000 preguntas formuladas por representantes de los distintos bloques parlamentarios.

Gran parte de esos planteos estuvieron vinculados precisamente con su situación patrimonial, así como también con recientes viajes y compras de propiedades que fueron objeto de consultas por parte de la oposición.

Durante esa comparecencia, el funcionario recibió el respaldo explícito del presidente Javier Milei y de los integrantes del Gabinete nacional, quienes siguieron la exposición desde los palcos de la Cámara baja.

La defensa pública del Presidente

Tanto Adorni como Milei han sostenido públicamente una posición de defensa frente a las acusaciones.

Durante su presentación en Diputados, el jefe de Gabinete afirmó que no había cometido ningún delito y manifestó su intención de demostrarlo en el ámbito judicial. En esa oportunidad también aseguró haber cumplido con todas las obligaciones establecidas por la Ley de Ética Pública y haber presentado las declaraciones juradas exigidas hasta ese momento.

Por su parte, el Presidente ratificó su respaldo al funcionario a comienzos de mayo. Milei sostuvo que la documentación que le fue presentada se encontraba en orden y defendió la conducta de su colaborador.

Según expresó entonces, consideraba que Adorni era una persona honesta y afirmó que no tenía dudas respecto de su situación. En ese contexto, señaló que no tendría inconvenientes en apartar a un funcionario que incurriera en irregularidades, pero remarcó que, en su opinión, el jefe de Gabinete se encontraba libre de cuestionamientos.