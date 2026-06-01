Jalil analiza eliminar el coseguro médico de OSEP y avanza en negociaciones con los gremios

El gobernador Raúl Jalil confirmó que el Gobierno provincial analiza una propuesta destinada a reducir o eliminar el coseguro médico que actualmente abonan los afiliados de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). La iniciativa forma parte de una serie de conversaciones que el Ejecutivo viene desarrollando con los gremios estatales y que continuará durante los próximos días con nuevos encuentros sectoriales.

La definición surgió luego de una reunión mantenida este lunes entre el mandatario provincial y representantes de los sindicatos estatales, donde se avanzó en el análisis de distintas alternativas orientadas a mejorar el acceso a las consultas médicas y optimizar el sistema de atención de los afiliados.

En ese contexto, Jalil adelantó que la intención del Gobierno es impulsar una ley que permita avanzar hacia la eliminación del coseguro médico, una demanda planteada por algunos sectores gremiales y que ahora se encuentra bajo estudio técnico y financiero.

Reuniones con gremios, legisladores y el Círculo Médico

El mandatario explicó que el tema ya comenzó a ser analizado junto a representantes de los poderes del Estado y confirmó que esta semana continuará la ronda de conversaciones para evaluar la viabilidad de la medida.

Según indicó, previamente mantuvo una reunión con autoridades legislativas, entre ellas la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedelli, y el representante del Senado, Ramón Figueroa Castellano.

Al referirse al proceso de discusión, Jalil señaló: "Hemos tenido una reunión también con la Cámara Legislativa, con la Presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedelli y con Ramón Figueroa Castellano por el Senado. Estamos planteando ver la posibilidad de mejorar la consulta médica y también de ver, de estudiar algo que los gremios no habían pedido, algunos gremios, el tema del co seguro. Pero vamos a tener una reunión con los gremios el día miércoles a la tarde y con el círculo médico el jueves".

De esta manera, el Gobierno buscará avanzar en una propuesta consensuada tanto con los representantes de los trabajadores estatales como con los prestadores del sistema de salud.

Un esquema mixto para financiar la eliminación del coseguro

Uno de los puntos centrales de la propuesta consiste en definir cómo se financiaría la eliminación del coseguro médico sin afectar la sustentabilidad del sistema. Sobre este aspecto, Jalil confirmó que se estudia un esquema mixto de aportes que combine recursos estatales y contribuciones de los afiliados.

"Estamos estudiando ver la posibilidad de que OSEP, con algún aporte mixto del Estado y de los afiliados, poder sacar el Co seguro Médico. Estamos estudiando ahora, la idea es sacar el Coseguro", expresó el gobernador en diálogo con Radio Valle Viejo.

Entre los aspectos que se encuentran actualmente bajo análisis figuran:

• La mejora en el sistema de consultas médicas.

• La posibilidad de eliminar el coseguro médico.

• La implementación de un esquema de financiamiento mixto.

• La elaboración de un proyecto de ley que permita instrumentar la medida.

• La búsqueda de consensos con gremios y prestadores médicos.

Las conversaciones previstas para esta semana serán determinantes para conocer el grado de acompañamiento que tendrá la iniciativa entre los distintos actores involucrados.

Agenda en Buenos Aires y reuniones por minería y economía

Las definiciones sobre OSEP se producen en la antesala de una nueva agenda de trabajo que Jalil desarrollará en Buenos Aires, donde participará de reuniones vinculadas a temas económicos, mineros y de infraestructura. El gobernador confirmó que viajará nuevamente a la Capital Federal para mantener encuentros con autoridades nacionales y participar de actividades institucionales de relevancia.

Entre ellas se destaca su presencia en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), un encuentro que contará con las exposiciones del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. El mandatario figura entre los pocos gobernadores invitados a formar parte de ese espacio, en el que se abordarán temas vinculados a la economía nacional y las perspectivas financieras del país.

Además, el mandatario confirmó que mantendrá una reunión con el ministro de Economía por cuestiones relacionadas con la actividad minera, uno de los sectores estratégicos para la provincia.

Infraestructura, Ejército y rutas nacionales

Dentro de su agenda de trabajo también aparecen temas vinculados a la infraestructura y la conectividad vial. En declaraciones a la prensa, Jalil indicó que mantendrá reuniones con autoridades del Ejército Argentino y con Vialidad Nacional para analizar el estado de distintas obras y la situación de algunas rutas nacionales.

"Estamos yendo a Buenos Aires, hoy tenemos una reunión también con el Ejército, con Vialidad Nacional, que me decía que es probable que alguna ruta nacional entre las rutas concesionadas. Así que el Ejército también estamos viendo de terminar las obras para octubre. Voy a Buenos Aires hoy, tenemos el Norte Grande mañana, una reunión con el Ministro de Economía por algunos temas sobre la minería", comentó.

De esta manera, mientras el Gobierno provincial avanza en la discusión de una posible reforma que elimine el coseguro médico de OSEP, el gobernador desarrolla una agenda que combina temas de salud pública, infraestructura, minería y economía, con una serie de reuniones que podrían definir el rumbo de varias iniciativas estratégicas para la provincia en los próximos meses.