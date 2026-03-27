Adorni fue imputado por enriquecimiento ilícito y deberá justificar su patrimonio

El escenario judicial sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político con la imputación por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno encabezado por Javier Milei. La decisión, confirmada en el ámbito periodístico, se desprende de una serie de inconsistencias detectadas en su declaración jurada patrimonial, lo que encendió las alarmas dentro del sistema judicial.

La información fue difundida por la periodista Vanesa Petrillo durante un diálogo con Daniela Ballester en el programa El Diario, emitido por C5N. Allí se precisó que el fiscal Gerardo Pollicita impulsó la acción penal, solicitando avanzar con una investigación exhaustiva sobre el patrimonio del funcionario.

Según lo detallado, la imputación ya es formal y responde a una decisión judicial concreta. El eje central de la sospecha radica en la existencia de bienes y movimientos que no habrían sido correctamente declarados, incluyendo propiedades registradas tanto a nombre del funcionario como de su esposa.

Las inconsistencias como punto de partida

El elemento disparador de la causa fue claro: "Hay inconsistencias en su declaración jurada patrimonial", explicó Petrillo, subrayando que ese hallazgo fue determinante para que la Justicia avanzara.

Entre los aspectos bajo análisis se encuentran:

Viajes realizados a Estados Unidos y Punta del Este junto a su esposa.

junto a su esposa. Propiedades que figuran a su nombre o al de su pareja, pero que no aparecen en su declaración jurada.

Estos elementos, en conjunto, construyen un cuadro que la fiscalía considera suficiente para iniciar una investigación formal y solicitar medidas concretas.

Doce medidas de prueba para reconstruir el patrimonio

El fiscal Pollicita solicitó un paquete de 12 medidas de prueba, orientadas a despejar dudas sobre el origen y la evolución del patrimonio del funcionario. Estas acciones buscan establecer con precisión la trazabilidad de los bienes y verificar posibles irregularidades.

Entre las principales medidas solicitadas se destacan:

Determinar cómo fue adquirida la vivienda que Adorni posee junto a su esposa en un country de Exaltación de la Cruz.

que Adorni posee junto a su esposa en un country de Exaltación de la Cruz. Establecer la titularidad del dominio de dicha propiedad.

de dicha propiedad. Identificar quién se encarga del pago de las expensas .

. Verificar si la construcción fue realizada con los permisos correspondientes.

Además, se ordenó ampliar la investigación hacia otros registros patrimoniales:

Oficios a los registros de la propiedad automotor y de buques .

. Solicitud a la Oficina Anticorrupción para que remita todas las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario.

Este conjunto de medidas busca reconstruir de manera integral el patrimonio de Adorni, evaluando no solo los bienes declarados, sino también aquellos que podrían haber quedado fuera de los registros oficiales.

Un caso en desarrollo y bajo máxima atención

La imputación marca el inicio de una etapa investigativa que podría escalar en función de los resultados que arrojen las pruebas solicitadas. En este contexto, el foco está puesto en la transparencia patrimonial de un funcionario de alto rango, cuya exposición pública amplifica el impacto del caso.

Cada una de las medidas impulsadas apunta a responder preguntas clave: cómo se adquirieron los bienes, bajo qué condiciones y si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio real.

El peso de la investigación

Si bien el proceso se encuentra en una fase inicial, la formalización de la imputación implica que la Justicia encontró elementos suficientes para avanzar. La investigación ahora deberá determinar si las inconsistencias detectadas responden a errores administrativos o si configuran un caso de enriquecimiento ilícito.

En este marco, la causa pone en el centro del debate la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas claras y completas sobre su patrimonio, un principio fundamental para la transparencia institucional.