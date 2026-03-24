Adorni posterga su informe de gestión ante la presión opositora por sus viajes

Incertidumbre parlamentaria y el desplazamiento de plazos

En un clima de creciente confrontación política, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aún no ha concretado su primera presentación de informe de gestión ante el Congreso Nacional. Aunque los bloques opositores aguardaban su presencia para el mes de marzo, los plazos legislativos actuales han quedado agotados, imposibilitando su concurrencia en el corto plazo bajo los términos esperados originalmente. Desde el oficialismo, se ha intentado aplacar la expectativa señalando que la exposición del escrito se realizará finalmente el mes próximo en la Cámara de Diputados, trasladando así la responsabilidad de la rendición de cuentas al inicio del segundo trimestre del año.

Esta demora ocurre en un contexto donde La Libertad Avanza ha decidido bajar la intensidad de la actividad parlamentaria de manera deliberada. Esta decisión estratégica responde a la compleja situación que atraviesa el ministro coordinador, quien es objeto de duros cuestionamientos por parte de diversos sectores de la oposición. La falta de definición sobre la fecha exacta de su informe ha profundizado la incertidumbre en los pasillos de Balcarce 50 y el Palacio Legislativo, mientras el Gobierno intenta resguardar la figura del funcionario de una exposición que, dada la coyuntura, se vaticina sumamente hostil y cargada de reclamos técnicos.

Los frentes abiertos: viajes y la causa $LIBRA

El malestar de los legisladores nacionales no es casual y se fundamenta en una serie de episodios recientes que han puesto la lupa sobre la conducta y el uso de recursos por parte de Adorni. Entre los puntos más críticos que la oposición exige aclarar con urgencia se encuentran el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a los Estados Unidos utilizando el avión presidencial, y su reciente fin de semana largo en Punta del Este, realizado a bordo de un avión privado. Estos movimientos han generado suspicacias sobre el origen de los fondos y la ética en el uso de bienes del Estado para fines personales o familiares.

Asimismo, el caso de la criptomoneda $LIBRA ha sumado una presión adicional sobre su gestión, llevando a que la presión legislativa escalara al punto de solicitar formalmente su interpelación. El pasado 20 de marzo, los diputados Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, junto a Sabrina Selva y Juan Marino, de Unión por la Patria, presentaron pedidos dirigidos tanto a Adorni como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Los fundamentos de esta iniciativa legislativa se basan estrictamente en la necesidad de garantizar la responsabilidad política y la transparencia que deben regir cada uno de los actos de la administración pública, especialmente cuando involucran activos financieros de dudosa procedencia o regulación.

El mecanismo constitucional de rendición de cuentas

La comparecencia del Jefe de Gabinete no representa una concesión opcional de la actual administración, sino que constituye una obligación taxativa estipulada en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Este precepto establece un sistema de rendición de cuentas donde el funcionario debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando su presencia entre la Cámara de Diputados y el Senado para informar sobre la marcha del gobierno. El proceso administrativo para cumplir con este mandato es riguroso y comienza con una nota oficial desde la Jefatura hacia el Congreso, donde el funcionario se pone a disposición de las autoridades para coordinar una fecha de sesión.

Posteriormente, se abre un periodo de recepción de preguntas por parte de los legisladores, las cuales el Jefe de Gabinete debe contestar mediante un informe escrito detallado. Finalmente, el proceso culmina con una exposición oral en el recinto de las Cámaras para ampliar las respuestas o recibir nuevas inquietudes en vivo. Según explicó la prosecretaria parlamentaria del Senado, Dolores Martínez, en el caso de Manuel Adorni la Casa Rosada ha omitido este procedimiento inicial con la Cámara Alta de manera sistemática. Al no haberse puesto nunca a disposición del Senado para coordinar el cronograma, el informe no fue técnicamente cancelado, sino simplemente ignorado en la agenda oficial, buscando que su debut parlamentario ocurra directamente en abril ante los diputados nacionales.

Restricciones en la actividad legislativa y agenda pendiente

Ante el riesgo inminente de sufrir sorpresas políticas o encerronas dialécticas, los jefes libertarios Martín Menem, en Diputados, y Patricia Bullrich, en el Senado, mantienen una agenda restringida exclusivamente a lo indispensable. Ambos coordinadores parlamentarios son conscientes de que abrir el debate en las comisiones, que actualmente se encuentran en pleno proceso de armado, conlleva un alto costo político mientras no se resuelva la situación de incertidumbre que rodea al ministro coordinador. La estrategia parece orientarse a encapsular el conflicto y evitar que la parálisis administrativa del Jefe de Gabinete afecte otros proyectos de ley prioritarios para el Ejecutivo.

En la Cámara de Diputados, la actividad se limita por ahora a los cambios propuestos para la Ley de Glaciares, donde se esperan extensas audiencias públicas con la participación de cientos de expositores. Por su parte, el Senado se enfoca en la conformación de comisiones y el trabajo de la Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto, para tratar temas específicos como los ascensos de personal de las Fuerzas Armadas, el pliego del juez Carlos Mahiques —padre del ministro de Justicia, Juan Bautista— y el acuerdo de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá. De esta manera, La Libertad Avanza intenta ganar tiempo a la espera de una solución definitiva para la situación de Adorni y el posterior envío de las reformas estructurales anunciadas por el presidente Javier Milei.