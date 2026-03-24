Adorni reactiva su agenda con ministros en medio de la polémica

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió retomar su agenda de reuniones individuales con ministros en un contexto marcado por cuestionamientos públicos y tensiones internas dentro del Gobierno. La reactivación de estos encuentros busca reordenar la dinámica de gestión y recuperar una centralidad política que, en las últimas semanas, había quedado debilitada.

El movimiento se produce luego de un período en el que la coordinación interna perdió continuidad y el oficialismo adoptó un perfil más defensivo, atravesado por distintas controversias. En ese marco, la nueva agenda apunta a reinstalar el foco en la gestión cotidiana y a reactivar los mecanismos de articulación dentro del gabinete.

Reuniones clave tras el fin de semana largo

Según pudo reconstruir TN, Adorni mantendrá una serie de encuentros con funcionarios de peso dentro del gabinete, en lo que representa una señal clara hacia adentro del Gobierno.

Entre los ministros convocados se encuentran:

Juan Bautista Mahiques , ministro de Justicia

, ministro de Justicia Sandra Pettovello , ministra de Capital Humano

, ministra de Capital Humano Alejandra Monteoliva , ministra de Seguridad

, ministra de Seguridad Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación

Estas reuniones se desarrollarán después del fin de semana largo y retoman un esquema que el propio Adorni había impulsado desde su llegada al cargo: encuentros mano a mano con los integrantes del gabinete, complementados en su momento por reuniones ampliadas con distintas áreas.

La decisión de reinstalar este formato busca ordenar prioridades, coordinar apoyos y recuperar ritmo de trabajo, en un momento en el que la necesidad de cohesión interna se volvió evidente.

Una agenda en medio de la tensión política

El relanzamiento de la agenda ocurre en un escenario atravesado por tensiones. En las últimas semanas, la figura de Adorni quedó expuesta a una serie de cuestionamientos que impactaron en la dinámica interna del Gobierno.

Las reuniones previstas incluyen áreas centrales y funcionarios con peso propio, en una semana en la que también se anticipa actividad oficial junto al presidente Javier Milei. La coordinación con el mandatario aparece como un eje clave en el intento de recomposición.

En paralelo, la mesa política del Gobierno —encabezada por Adorni— volvió a reunirse recientemente, dejando de lado las internas para enfocarse en uno de los objetivos centrales planteados por el Presidente: avanzar con la sanción de unas 90 leyes o reformas en el Congreso.

Cuestionamientos recientes y presión institucional

El contexto en el que se produce esta reactivación no puede desligarse de los episodios que colocaron a Adorni en el centro de la escena pública. Entre los principales cuestionamientos se destacan:

El viaje de su esposa como parte de la comitiva oficial que acompañó a Milei a Estados Unidos

como parte de la comitiva oficial que acompañó a Milei a Estados Unidos Un vuelo en avión privado a Punta del Este

La difusión de una propiedad no declarada en su declaración jurada

Estos elementos generaron repercusiones tanto en el ámbito político como en el legislativo. En el Congreso, se multiplicaron:

Pedidos de interpelación

Solicitudes de informes para que el jefe de Gabinete brinde explicaciones

En ese marco, Adorni no asistió durante marzo a presentar el informe de gestión, tal como establece la Constitución, y hasta el momento no inició gestiones formales para cumplir con esa obligación en abril.

Versiones sobre posibles reemplazos

En paralelo a los cuestionamientos, comenzaron a circular versiones sobre eventuales reemplazos en la jefatura de Gabinete. Aunque desde la Casa Rosada niegan que se esté avanzando en ese sentido, los nombres mencionados reflejan la magnitud del debate interno.

Entre los posibles candidatos aparecen:

Sandra Pettovello

Diego Santilli , ministro del Interior

, ministro del Interior Pablo Quirno , canciller

, canciller Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados

, presidente de la Cámara de Diputados Eduardo "Lule" Menem , mano derecha de Karina Milei

, mano derecha de Karina Milei Federico Sturzenegger, también mencionado en algunas conversaciones

Estas versiones conviven con el respaldo público expresado por el Presidente y por la secretaria general de la Presidencia, en un intento por blindar políticamente al funcionario.

Respaldo presidencial y búsqueda de estabilidad

En los últimos días, Javier Milei se mostró públicamente junto a Adorni y desmintió su salida del Gobierno, en una señal de respaldo en medio de la presión política.

Este apoyo se inscribe en una estrategia más amplia orientada a reconstruir la confianza pública, donde la gestión legislativa —particularmente el avance de reformas— ocupa un lugar central.

En ese contexto, la reactivación de la agenda de reuniones aparece como una herramienta para recuperar iniciativa, ordenar el gabinete y sostener la gobernabilidad, en un escenario donde las tensiones internas y los cuestionamientos externos continúan presentes.