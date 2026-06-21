Adorni reunirá a los senadores libertarios en la Casa Rosada en medio de la presión por una posible interpelación

En un contexto de creciente tensión política, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó para el próximo martes a los senadores de La Libertad Avanza (LLA) a una reunión en la Casa Rosada, a pocos días de una sesión decisiva en el Senado en la que podría aprobarse una interpelación en su contra por la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

La convocatoria fue realizada por el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, uno de los funcionarios encargados de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Según fuentes cercanas al oficialismo, el objetivo formal del encuentro será analizar los proyectos legislativos que el Gobierno pretende impulsar durante el segundo semestre del año. Para ello, los legisladores fueron divididos en tres grupos y participarán de reuniones separadas.

"Los citó para conversar sobre la dinámica legislativa del segundo semestre y la coyuntura política actual", indicaron desde el entorno oficial.

Sin embargo, dentro del bloque libertario dan por hecho que uno de los temas centrales será la sesión prevista para el jueves en el Senado, donde el peronismo logró incorporar al temario los pedidos de interpelación contra Adorni.

Una semana clave para el Gobierno

La reunión se producirá en momentos en que el jefe de Gabinete atraviesa uno de los escenarios más complejos desde su llegada al cargo. Pese a las presiones opositoras, Adorni continúa contando con el respaldo explícito del presidente Javier Milei, quien incluso lo incluyó en la comitiva oficial que participó este sábado del acto por el Día de la Bandera en Rosario.

La decisión presidencial generó cuestionamientos dentro del propio oficialismo. Una de las voces más críticas fue la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aunque finalmente fue ella quien negoció la postergación de la sesión que inicialmente debía realizarse la semana pasada.

Tras la reunión de Labor Parlamentaria, Bullrich confirmó que se acordó incorporar al debate los proyectos vinculados a la situación del jefe de Gabinete.

"Si ese proyecto obtiene mayoría, Adorni tendrá una interpelación y eso podría derivar, o no, en una moción de censura. Ese fue el acuerdo al que llegamos", explicó la legisladora.

Expectativa por la postura de los aliados

Hasta el momento, no está confirmado si Bullrich participará de la convocatoria realizada por Adorni, aunque tampoco comunicó su ausencia.

La misma incertidumbre existe respecto del resto de los senadores libertarios, algunos de los cuales manifestaron en privado su malestar por el llamado, aunque aseguran que asistirán al encuentro.

En paralelo, el Gobierno sigue de cerca la posición que adoptarán sus aliados parlamentarios, especialmente los bloques del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), que en las últimas semanas reclamaron públicamente la salida del funcionario.

La bancada del PRO, encabezada por Martín Goerling, mantendrá este lunes una reunión para definir una postura común. Entre las alternativas que se analizan figura respaldar una eventual interpelación, aunque persisten diferencias internas sobre la posibilidad de acompañar una posterior moción de censura.

Mientras tanto, en la Casa Rosada consideran que la principal batalla política se librará en el Senado, donde los números son más ajustados y la oposición tiene mayores posibilidades de avanzar con su ofensiva contra el jefe de Gabinete.

Por esa razón, el encuentro convocado por Adorni aparece como un movimiento clave dentro de la estrategia oficial para intentar consolidar apoyos y contener una crisis política que amenaza con trasladarse al Congreso en los próximos días.