El PRO redobla la presión sobre Manuel Adorni y reclama su renuncia

La presión política sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que dirigentes del PRO reiteraran públicamente su pedido de renuncia y cuestionaran las explicaciones brindadas por el funcionario respecto de su patrimonio.

Las críticas fueron encabezadas por el legislador porteño Darío Nieto, integrante del interbloque Vamos Por Más y dirigente cercano al líder del PRO, Mauricio Macri. En declaraciones radiales, Nieto apuntó directamente contra Adorni y consideró que el funcionario debería dejar su cargo antes de que el Congreso avance con una eventual interpelación.

El planteo se produce en medio de una creciente controversia vinculada a las declaraciones realizadas por el jefe de Gabinete sobre su situación patrimonial, especialmente luego de la presentación de su declaración jurada.

Las acusaciones de Darío Nieto

Durante una entrevista concedida a Radio Splendid, Darío Nieto cuestionó duramente las explicaciones ofrecidas por Adorni y lo calificó como un "gran mentiroso", al considerar que incurrió en contradicciones públicas respecto de su patrimonio.

El legislador repasó distintas intervenciones públicas del funcionario y sostuvo que sus versiones fueron cambiando con el paso del tiempo.

Según expresó Nieto, Adorni afirmó inicialmente que "está todo en regla" durante una conferencia de prensa. Posteriormente, indicó que reiteró esa misma postura en el Congreso. Más adelante, de acuerdo con el dirigente del PRO, el jefe de Gabinete reconoció en una entrevista que había invertido en bitcoin.

En ese contexto, Nieto manifestó:

Que no cree en las explicaciones brindadas por Adorni.

Que considera insuficientes sus aclaraciones.

Que entiende que el funcionario todavía debe dar explicaciones sobre el tema.

Las declaraciones reflejan el endurecimiento de la postura del PRO respecto de la situación del jefe de Gabinete y anticipan un escenario de mayor confrontación política en el ámbito parlamentario.

El pedido de renuncia y la referencia al rumbo del país

Además de cuestionar las explicaciones del funcionario, Nieto fue más allá y planteó que Adorni debería abandonar el cargo antes de que el Congreso llegue a interpelarlo. Para el legislador porteño, la permanencia del jefe de Gabinete obstaculiza la posibilidad de avanzar en otros temas de la agenda política.

En ese sentido, sostuvo que cuando una persona se ubica por encima del rumbo de un país existe un problema que debe ser corregido y remarcó que lo importante es preservar el rumbo político.

La postura expuesta por Nieto se suma a una serie de pronunciamientos que el PRO viene realizando en las últimas semanas respecto de la situación del funcionario y de la necesidad de que el Gobierno adopte una definición sobre su continuidad.

El rol del Congreso y la posible interpelación

Las declaraciones del legislador porteño se produjeron en paralelo con otros pronunciamientos de dirigentes del PRO que anticiparon una posición favorable a una eventual interpelación parlamentaria.

Uno de ellos fue el jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, quien confirmó que su espacio acompañará el tratamiento de la iniciativa. En declaraciones al programa Solo Una Vuelta Más, emitido por TN, el senador explicó que esa postura fue definida en el ámbito de la labor parlamentaria y señaló que el próximo jueves el tema será abordado en el Congreso.

De acuerdo con Goerling Lara:

El PRO acompañará la interpelación.

La decisión fue adoptada en labor parlamentaria.

El tratamiento está previsto para el próximo jueves.

Las expresiones del senador muestran que el debate dejó de ser únicamente una discusión mediática para trasladarse al terreno institucional y legislativo.

El reclamo del PRO al Gobierno nacional

Goerling Lara también recordó que el PRO viene manifestando su posición a través de comunicados oficiales y publicaciones en redes sociales. Según indicó, el partido ha solicitado reiteradamente la renuncia de Adorni y reclamó al Gobierno nacional que tome medidas frente a la situación.

El senador sostuvo que tanto el presidente Javier Milei como el propio jefe de Gabinete optaron por no avanzar en esa dirección, motivo por el cual ahora considera que la cuestión debe ser abordada por el Congreso.

Entre los principales planteos formulados por el dirigente se encuentran:

El pedido de renuncia de Manuel Adorni.

El reclamo para que el Gobierno intervenga en el conflicto.

El acompañamiento a una eventual interpelación parlamentaria.

La necesidad de que el Congreso trate la situación del funcionario.

Un conflicto que escala en el plano político

Las declaraciones de Darío Nieto y Martín Goerling Lara evidencian que el PRO mantiene una postura crítica respecto de la continuidad de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

Mientras el legislador porteño cuestiona las contradicciones del funcionario en relación con su patrimonio y sostiene que sus explicaciones resultan insuficientes, el bloque del PRO en el Senado anticipa que respaldará una eventual interpelación parlamentaria.

En ese escenario, el debate sobre la permanencia de Adorni continúa escalando en el plano político y legislativo, con dirigentes opositores que insisten en reclamar su salida y con la posibilidad de que el Congreso avance en nuevas instancias de control sobre el funcionario en las próximas semanas.