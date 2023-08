Alberto Fernández confirmó que no asistirá al cierre de campaña de Massa

El presidente Alberto Fernández confirmó que no asistirá al cierre de campaña del precandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa que tendrá lugar el jueves en el Teatro Argentina de la ciudad de La Plata. "Hablo todos los días con Sergio, no necesito ir", precisó el mandatario al respecto.

Corrido de la campaña electoral, el jefe de Estado transita los últimos meses de su gobierno con el eje puesto en la gestión. Al respecto, admitió que se mantiene al margen ya que considera que los candidatos son los que deben atender la ingeniería camino a las PASO del domingo.

"Estoy tratando de mantenerme, con mucho esfuerzo, al margen de una campaña, porque entiendo que no debo ser yo el que hace campaña sino los candidatos", argumentó en declaraciones radiales, y bromeó: "Todos saben a quién voy a votar".

El jueves, la fórmula de unidad mayoritaria oficialista integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi cerrará su campaña electoral en el Teatro Argentino, ubicado en la ciudad de La Plata sin la presencia de Alberto Fernández ni de su vice Cristina Kirchner. Ambos socios del espacio tuvieron contadas apariciones en la agenda del precandidato presidencial.

Consultado sobre la elección, el mandatario se trata de una elección que debe ser tomada como "parte de la vida democrática" y a la que se debe "quitarle el dramatismo".

A su parte, el mandatario evitó asegurar donde esperará los resultados de la PASO y, aunque no desestimó asistir al bunker de Unión por la Patria, insistió en la necesidad de replicar la prescindencia que pregona. "Todavía no sé dónde voy a estar, no lo tengo planeado. No lo tengo confirmado, pero después está la sangre que corre dentro de uno", confesó respecto a lo que hará en el domingo.

Por último, Alberto Fernández remarcó la centralidad de que "la prescindencia se tome como una muestra y una voluntad de favorecer una convivencia democrática".