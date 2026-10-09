Andalgalá avanza con un plan de obras que incluye la Circunvalación, veredas y cloacas

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, para avanzar en un conjunto de obras de infraestructura destinadas al departamento del Oeste catamarqueño. El encuentro permitió abordar proyectos viales, mejoras urbanas y ampliaciones de servicios esenciales, además de conocer el estado de las tareas que se encuentran en distintas etapas de elaboración, contratación y ejecución.

De la reunión también participaron el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, y la ministra de Salud, Johana Carrizo, quienes intervinieron en los temas vinculados con sus respectivas áreas.

Entre los asuntos tratados se incluyeron la construcción de un badén sobre el río Choya, las obras de arte correspondientes al acceso a Villavil por la Ruta Provincial 212, el desarrollo de las primeras dos secciones de la Circunvalación de Andalgalá, la construcción de veredas en diferentes sectores de la ciudad y la ampliación de la red cloacal.

La agenda también contempló la situación del Hospital José Chain Herrera, donde se desarrollan trabajos de mantenimiento y refacción. En ese marco, la ministra Carrizo anunció que el tomógrafo del establecimiento estará en funcionamiento dentro de cuatro meses.

Los proyectos presentan distintos niveles de avance: algunos están próximos a comenzar, otros continúan con los procedimientos administrativos correspondientes y también hay iniciativas que permanecen en etapa de elaboración. El objetivo de la reunión fue coordinar los pasos necesarios para avanzar con las obras previstas para la ciudad y su entorno.

Circunvalación y acceso a Villavil: los avances viales

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la infraestructura vial. En este rubro, se acordó avanzar con las obras de arte para el acceso a Villavil por la Ruta Provincial 212, cuyos trabajos tienen previsto comenzar la próxima semana.

El proyecto forma parte de las intervenciones contempladas en la agenda de infraestructura para Andalgalá y sus alrededores. La fecha anunciada para el inicio de las tareas constituye uno de los próximos pasos concretos dentro de los acuerdos abordados durante la reunión.

También se analizaron las obras de arte correspondientes a las dos primeras secciones de la Circunvalación de Andalgalá, un proyecto que se encuentra en diferentes instancias administrativas según el tramo.

La primera sección está próxima a la firma del contrato, mientras que la segunda continúa en trámite de contratación. De esta manera, las dos etapas presentan situaciones diferentes en cuanto al procedimiento necesario para avanzar con su ejecución.

El estado de cada sección quedó definido de la siguiente manera:

Primera sección de la Circunvalación: próxima a la firma del contrato.

próxima a la firma del contrato. Segunda sección de la Circunvalación: continúa en trámite de contratación.

continúa en trámite de contratación. Acceso a Villavil por la Ruta Provincial 212: las obras de arte tienen previsto comenzar la próxima semana.

La información sobre estos avances permite distinguir los plazos y procedimientos previstos para cada intervención. Mientras el acceso a Villavil tiene una fecha de inicio anunciada, la Circunvalación continúa avanzando a través de las instancias administrativas correspondientes a cada sección.

Un badén sobre el río Choya

Otro de los proyectos incluidos en la agenda es la construcción de un badén sobre el río Choya. Según lo informado, la iniciativa se encuentra actualmente en la etapa de elaboración del proyecto. Este paso es relevante dentro del conjunto de obras abordadas, aunque todavía no se detalló una fecha de inicio para su construcción. La instancia actual está centrada en la preparación del proyecto, que constituye la fase previa para definir los pasos posteriores de la intervención.

La obra fue incluida entre los asuntos analizados por las autoridades provinciales y municipales durante la reunión de trabajo. Su incorporación a la agenda refleja la intención de avanzar con distintas intervenciones de infraestructura en el departamento, atendiendo tanto a las conexiones viales como a las necesidades urbanas.

Por el momento, el dato concreto sobre el badén es su estado de elaboración, sin que se hayan informado plazos específicos para el comienzo de los trabajos.

Veredas y continuidad del asfaltado urbano

El plan de infraestructura para Andalgalá también contempla la construcción de veredas en distintos sectores de la ciudad. Estas intervenciones se llevan adelante en acuerdo con la planificación municipal, de modo que su desarrollo se coordina con las prioridades definidas para el ámbito urbano.

La construcción de veredas forma parte de las mejoras previstas para diferentes zonas de la ciudad y se complementa con otra iniciativa que ya se lleva adelante: el plan de asfaltado urbano.

Ambos programas se desarrollan de manera paralela, según lo señalado en la información oficial. Por un lado, se avanza con las veredas de acuerdo con la planificación del municipio; por otro, continúa el plan destinado al asfaltado de calles de Andalgalá.

La coordinación entre las obras permite reunir dentro de una misma agenda distintas intervenciones vinculadas con la infraestructura urbana. Aunque se trata de trabajos diferentes, los dos forman parte de las acciones previstas para mejorar las condiciones de la ciudad.

En este punto, el acuerdo entre las autoridades provinciales y municipales aparece como una instancia para organizar las intervenciones y mantener la ejecución de los proyectos en función de la planificación local.

Más de 6.000 metros de cloacas para distintos sectores

La ampliación de la red cloacal fue otro de los temas destacados durante el encuentro. El intendente Eduardo Córdoba transmitió a las autoridades provinciales un pedido de los vecinos de Andalgalá para ejecutar obras de cloacas en distintos puntos de la ciudad.

A partir de esa solicitud, se realizaron gestiones y conversaciones con el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle. Tras el diálogo, se acordó avanzar durante los próximos meses con la construcción de más de 6.000 metros de cloacas.

La extensión prevista constituye uno de los anuncios centrales vinculados con los servicios esenciales incluidos en la agenda de trabajo. La obra busca responder a los requerimientos planteados por los vecinos mediante una intervención que abarcará distintos sectores de la ciudad.

El acuerdo establece como horizonte los próximos meses para avanzar con la construcción de la infraestructura cloacal. No obstante, la información difundida no precisa una fecha exacta para el inicio de los trabajos ni identifica los sectores específicos en los que se ejecutará cada tramo.

La gestión del pedido vecinal quedó incorporada así a los compromisos abordados entre el municipio y el Gobierno provincial, con la intervención del área responsable de Agua, Energía y Medio Ambiente.

Mejoras en el Hospital José Chain Herrera

El componente sanitario de la reunión estuvo a cargo de la ministra de Salud, Johana Carrizo, quien informó sobre los trabajos de mantenimiento y refacción que se desarrollan en el Hospital José Chain Herrera.

Durante el encuentro, la funcionaria también anunció que el tomógrafo del nosocomio entrará en funcionamiento dentro de cuatro meses. La previsión establece un plazo para la puesta en marcha del equipo, en paralelo con las tareas de mantenimiento y refacción que se realizan en el establecimiento.

El anuncio fue uno de los puntos finales de la reunión y sumó una definición concreta en materia de salud a los acuerdos sobre infraestructura vial, servicios urbanos y saneamiento.

De esta manera, la agenda de trabajo entre Raúl Jalil y Eduardo Córdoba abarcó distintos aspectos de las necesidades de Andalgalá: desde la Circunvalación y el acceso a Villavil hasta el badén sobre el río Choya, las veredas, el asfaltado urbano, la extensión de la red cloacal y las mejoras en el hospital.

Con plazos diferenciados según el estado de cada proyecto, los acuerdos establecen próximos pasos para las obras viales y urbanas, la construcción de más de 6.000 metros de cloacas y la futura puesta en funcionamiento del tomógrafo del Hospital José Chain Herrera.