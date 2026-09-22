ANDIS: la Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo

La Justicia procesó este martes al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de la causa que investiga presuntas coimas relacionadas con la compra de medicamentos.

La decisión fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, según informó la Agencia Noticias Argentinas. La resolución alcanza no solamente a Spagnuolo. Además del exfuncionario, fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita en el marco de las maniobras que son investigadas judicialmente.

Los procesamientos habían sido dictados originalmente por el juez Sebastián Casanello en febrero de este año. La causa se encuentra actualmente en manos del juez Ariel Lijo, quien actúa como subrogante del Juzgado Federal N°11.

De esta manera, la resolución de la Sala II ratifica la continuidad de las actuaciones judiciales y mantiene bajo investigación a los distintos imputados alcanzados por el expediente.

La hipótesis sobre el esquema investigado

Según la hipótesis planteada por el fiscal Franco Picardi, Spagnuolo habría sido el jefe de un esquema de corrupción que incluía el pedido de coimas con el objetivo de direccionar contrataciones hacia determinados laboratorios. La investigación está vinculada con la compra de medicamentos e insumos, y busca determinar el funcionamiento de las presuntas maniobras que se habrían desarrollado dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.

En el fallo, los jueces de la Cámara Federal señalaron que "se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios", y consideraron que esas operaciones habrían tenido como finalidad la "obtención de ganancias indebidas".

La resolución también se refirió específicamente al rol que habría desempeñado Spagnuolo durante el período en que estuvo al frente del organismo. En ese sentido, los magistrados apuntaron que el extitular de la ANDIS habría tenido "intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo".

Las expresiones forman parte de los fundamentos utilizados en la decisión judicial que confirmó los procesamientos.

Rechazo al planteo para anular la causa

En paralelo con la confirmación de los procesamientos, la Cámara Federal rechazó un planteo presentado por la defensa de otro de los imputados, que pretendía anular la causa. El argumento de la defensa estaba relacionado con el origen de los audios que dieron inicio a la investigación. El planteo cuestionaba específicamente si esas grabaciones habían sido obtenidas de manera lícita.

La Cámara, sin embargo, rechazó ese pedido, por lo que la investigación continúa vigente y los elementos que dieron origen al expediente permanecen incorporados al proceso judicial.

La cuestión de los audios constituye uno de los aspectos que atraviesan la causa desde sus comienzos, debido a que las grabaciones fueron el punto de partida de la investigación sobre las presuntas maniobras vinculadas con la contratación de medicamentos e insumos.

Un desfasaje de $158.717 millones en los registros

La decisión de la Cámara Federal se conoció luego de que trascendiera otro elemento relacionado con la situación interna de la Agencia Nacional de Discapacidad. Una auditoría detectó un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ANDIS. Este dato se incorporó al escenario en el que se produjo la decisión judicial sobre los procesamientos.

La resolución de la Cámara se conoció, además, un día después de la salida de Alejandro Vilches, quien era el actual titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Así, la confirmación de los procesamientos se produjo en un contexto marcado por el avance de la causa judicial, la investigación sobre las presuntas contrataciones direccionadas y la detección del importante desfasaje en los registros internos del organismo.

La declaración de Nadia Beller

A este escenario se suma una nueva instancia prevista para este miércoles: la declaración de Nadia Beller, exnovia de Fernando Cerimedo. Beller aseguró contar con pruebas que, según su declaración, demostrarían que el exasesor de Javier Milei fue quien filtró los audios atribuidos al extitular de la ANDIS.

Su declaración aparece como otro elemento relevante dentro de la investigación, particularmente por su eventual aporte de pruebas relacionadas con el origen y la circulación de las grabaciones que dieron inicio a la causa.

De acuerdo con la información proporcionada, la Justicia podría acceder a esas pruebas a partir de la declaración prevista para esta semana.