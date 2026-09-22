Traslado de feriantes: Figueroa habló de una Plaza "desbordada" de revendedores

Luego de la manifestación realizada este lunes y ante el traslado de los feriantes de la Plaza 25 de Mayo previsto para este viernes, el concejal de La Libertad Avanza de la Capital de Catamarca, Diego Figueroa, se refirió a la situación que atraviesan quienes desarrollan sus actividades comerciales en el paseo público y a la tensión existente en torno al uso de ese espacio.

El debate no es nuevo. Según explicó el edil, se trata de una realidad que lleva años y que progresivamente fue aumentando. Figueroa reconoció que el origen de esta modalidad estuvo relacionado con la necesidad de brindar una solución económica a quienes encontraron en la venta de productos una alternativa de ingresos. Sin embargo, consideró que con el paso del tiempo esa actividad terminó derivando en una modificación del propósito propio de la Plaza 25 de Mayo.

En este contexto, el concejal puso el foco tanto en la cantidad de personas que actualmente participan de la feria como en la diversidad de productos que se comercializan, planteando que el espacio dejó de concentrar exclusivamente a artesanos y emprendedores.

De una actividad de fin de semana a una presencia cotidiana

Uno de los aspectos destacados por Figueroa es que la actividad dejó de concentrarse exclusivamente en los días originalmente asociados a la feria.

"Muchos han encontrado en la reventa en la Plaza, un estilo de vida que ya no solamente es los viernes y los sábados", expresó. Y agregó que la presencia de feriantes se extiende incluso a otros días de la semana: "de hecho hoy es martes y acá ya hay feriantes trabajando".

En cuanto a la cantidad de personas que desarrollan sus actividades en el paseo, los propios feriantes emplazados en la Plaza 25 de Mayo señalan que serían entre 150 y 200. Dentro de ese número conviven, según el planteo del concejal, distintos perfiles: genuinos artesanos, emprendedores y otro tipo de revendedores.

Figueroa señaló que el crecimiento fue sostenido y que cada vez son más las personas que llegan para ofrecer sus productos. Sin embargo, sostuvo que la situación terminó desbordándose. "Cada vez vienen más emprendedores a vender y ofrecer sus productos, pero la cuestión se desbordó y se desmadró y ellos mismos algunos lo reconocieron", afirmó el concejal en diálogo con La Unión.

La discusión por el concepto de "feria persa"

Una parte importante de las declaraciones de Figueroa estuvo vinculada con la denominación que utilizó para describir la situación de la Plaza 25 de Mayo. El concejal reconoció que un comentario suyo fue considerado despectivo por algunas personas, pero sostuvo que se trató de una descripción de lo que actualmente ocurre en el paseo.

Según explicó, una "feria persa" es un ámbito público en el que numerosos comerciantes ofrecen distintos tipos de productos y, desde su perspectiva, esa característica comenzó a reflejarse en la Plaza 25 de Mayo.

Figueroa insistió en que el problema, según su interpretación, radica en que la actividad ya no se limita a las artesanías. Entre los productos que mencionó se encuentran:

Zapatillas.

Termos.

Desodorantes de ambiente.

Cargadores de celular.

Artesanías y otros productos.

"Acá se vende, se encuentra todo. Eso es una feria persa. No es despectivo, es descriptivo", sostuvo. La discusión, de esta manera, no solamente se concentra en la presencia física de los puestos, sino también en el tipo de actividad comercial que se desarrolla dentro de un espacio identificado por su valor histórico y turístico.

La Plaza 25 de Mayo y la transformación de su uso

Otro de los puntos señalados por el concejal está relacionado con el uso de determinados sectores próximos a la plaza. Figueroa mencionó específicamente la fuente ubicada en San Martín y Rivadavia, que, según afirmó, también comenzó a utilizarse como espacio para estacionar motos y carros empleados para trasladar los productos.

Para el edil, esta situación forma parte de una transformación progresiva del espacio público.

"Hemos desnaturalizado la Plaza 25 de Mayo, ya no es un centro turístico histórico", expresó. La afirmación sintetiza el eje de su planteo: la actividad comercial fue creciendo al punto de modificar, según su visión, la función que tradicionalmente se atribuye a este paseo de la ciudad.

En ese sentido, el debate sobre el traslado de los feriantes se encuentra atravesado por dos cuestiones que conviven en el mismo espacio. Por un lado, la necesidad económica de quienes encontraron en la feria una fuente de ingresos. Por otro, la preocupación por conservar el sentido y las características de la Plaza 25 de Mayo como espacio público y centro turístico histórico.

La propuesta de establecer cupos

Frente a esta situación, Figueroa planteó como alternativa el proyecto presentado por la concejal Eleonora Sopaga, al considerar que se trata de una propuesta "más abarcativa" y que contempla la implementación de cupos.

El esquema mencionado por el edil establece una distribución determinada según el origen y el tipo de actividad de quienes buscan desarrollar sus emprendimientos en el espacio. La propuesta contempla:

70% para emprendedores de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

15% para emprendedores de la provincia de Catamarca.

15% para revendedores.

El mecanismo busca establecer una proporción determinada para cada sector, diferenciando entre quienes desarrollan emprendimientos en la ciudad, quienes llegan desde otros puntos de la provincia y quienes se dedican específicamente a la reventa. Para Figueroa, esta alternativa permitiría abordar la situación desde una perspectiva más amplia, incorporando criterios de organización y distribución de los espacios disponibles.

Qué ocurriría cuando los cupos se completen

La propuesta también abrió otro interrogante entre quienes participan de la actividad: qué sucedería una vez que los cupos establecidos se encuentren completos.

Figueroa contó que recibió comentarios en ese sentido. "Che, bueno, pero cuando los cupos se acaben, ¿qué vamos a hacer?", relató como una de las preguntas que le formularon. Ante ese planteo, el concejal sostuvo que la respuesta no debería ser simplemente trasladar nuevamente a los feriantes hacia otro lugar o desalojarlos.

"Tirarlos a otra plaza, desalojarlos y despojarlos no", expresó.

En esa línea, agregó que, si la solución hubiera consistido simplemente en trasladar la actividad a otros espacios, como el Parque de la Fe o la Alameda, los feriantes ya se habrían trasladado hacia esos lugares.