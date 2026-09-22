La Defensoría del Pueblo se reunió con la CEA por la protección digital de menores

Organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y representantes de distintas Defensorías del Pueblo se reunieron con monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, para dialogar sobre la necesidad de avanzar en una ley nacional de protección digital de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

El encuentro fue organizado por la Defensoría del Pueblo de Catamarca, a través de su titular, Dalmacio Mera, y tuvo como eje una problemática que atraviesa el vínculo cotidiano de las nuevas generaciones con las plataformas digitales y las redes sociales. La reunión permitió reunir distintas miradas institucionales y de organizaciones de la sociedad civil en torno a los desafíos que plantea el crecimiento de los entornos digitales y la necesidad de generar herramientas de protección específicas para niños, niñas y adolescentes.

En ese marco, la conversación estuvo vinculada también con los desafíos que presenta la gobernanza global de las plataformas digitales, una cuestión que excede el ámbito estrictamente nacional y que plantea la necesidad de generar espacios de intercambio entre distintos actores.

La referencia a "Magnifica Humanitas"

El encuentro se desarrolló en consonancia con los planteos de la encíclica del Papa León XIV, "Magnifica Humanitas", que fue incorporada como referencia dentro de la reflexión sobre los desafíos que plantea la transformación digital y la necesidad de proteger a las personas en estos nuevos entornos.

En ese contexto, se destacó la importancia de llevar las opiniones y propuestas de distintos actores a espacios de diálogo que tengan alcance global. La participación de organizaciones de la sociedad civil y Defensorías del Pueblo permitió, de esta manera, reunir perspectivas vinculadas con la defensa de derechos y con las problemáticas concretas que surgen del uso de plataformas y redes sociales.

El intercambio también puso de relieve la necesidad de que las discusiones sobre protección digital incorporen las distintas experiencias y propuestas provenientes de instituciones y organizaciones que trabajan en la defensa de niños, niñas y adolescentes.

El uso de plataformas y redes sociales

Uno de los principales ejes abordados durante la reunión fueron los riesgos asociados al uso de plataformas y redes sociales. Entre las situaciones analizadas se mencionaron problemáticas que pueden afectar tanto la vida cotidiana como la salud y la integridad de niños, niñas y adolescentes.

Entre los temas tratados estuvieron:

Adicción a las pantallas.

Salud mental y física.

Grooming.

Ciberbullying.

Violencia digital.

Trata de personas.

Protección de los datos personales.

La enumeración de estas problemáticas permitió poner el foco en las distintas dimensiones que adquiere la protección de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. La discusión no se limitó a los delitos o situaciones de violencia que pueden producirse a través de las plataformas. También incluyó cuestiones relacionadas con los efectos del uso de las pantallas sobre la salud mental y física, así como la necesidad de prevenir prácticas que puedan afectar a esta población.

Dentro de ese abordaje, la protección de los datos personales fue señalada como otro aspecto relevante, teniendo en cuenta la exposición que pueden tener niños, niñas y adolescentes en los espacios digitales.

Participación de organizaciones y Defensorías

La reunión contó con la participación de representantes de distintas organizaciones vinculadas con la temática y de Defensorías del Pueblo. Entre las entidades presentes estuvieron Fundación Éforo, Fundación LEA, Protección Digital Argentina y Chicos.net.

También participaron representantes de las Defensorías del Pueblo de Santa Fe, Lanús y La Matanza, quienes asistieron en representación de ADPRA, la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina. La diversidad de instituciones participantes permitió incorporar al intercambio distintas experiencias y perspectivas sobre la problemática de la protección digital de niños, niñas y adolescentes.

La presencia de representantes de Defensorías del Pueblo de diferentes jurisdicciones también se vinculó con la necesidad de fortalecer los espacios de articulación y cooperación frente a una problemática que involucra a múltiples actores.

Avanzar hacia una ley nacional

Uno de los principales puntos de la reunión estuvo relacionado con la necesidad de avanzar en una ley nacional de protección digital de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

La propuesta plantea la importancia de contar con un marco de protección frente a los diferentes riesgos identificados durante el encuentro, al mismo tiempo que se promueve una discusión que involucre a organizaciones de la sociedad civil, organismos de defensa de derechos y otros actores institucionales.

En este sentido, el encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina constituyó un espacio para poner en común preocupaciones y propuestas relacionadas con la realidad digital y sus efectos sobre niños, niñas y adolescentes.

La organización de la reunión por parte de la Defensoría del Pueblo de Catamarca, a través de Dalmacio Mera, se inscribió precisamente en esta intención de generar instancias de diálogo y trasladar las distintas opiniones hacia ámbitos de discusión de mayor alcance.