Andrada apura el proyecto para reorganizar la Cámara Federal de Tucumán

La propuesta presentada por el bloque Convicción Federal para reorganizar el funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dio un nuevo paso legislativo en el Senado de la Nación al obtener dictamen favorable en comisión.

La iniciativa, impulsada por la senadora tucumana Sandra Mendoza y el senador catamarqueño Guillermo Andrada, fue tratada en el marco del plenario conjunto de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta.

El proyecto apunta a optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la región mediante una reorganización interna de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, cuya jurisdicción comprende también a las provincias de Catamarca y Santiago del Estero. Con el dictamen obtenido, la propuesta quedó en condiciones de ser tratada en una próxima sesión del Senado de la Nación.

Una propuesta para reorganizar la Cámara Federal

El eje central de la iniciativa consiste en modificar el esquema de funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la conformación de Salas. Actualmente, la Cámara se compone de cinco integrantes, y el proyecto propone que pase a funcionar mediante:

Dos Salas integradas por dos miembros cada una .

. Un presidente de Cámara .

. Intervención del presidente en casos de empate o subrogancias.

La reorganización planteada busca fortalecer la dinámica de trabajo judicial y agilizar el tratamiento de expedientes en el ámbito federal.

La propuesta legislativa se orienta específicamente a mejorar la capacidad operativa de la Cámara Federal que tiene competencia sobre Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, tres provincias alcanzadas por su jurisdicción.

Unificación de proyectos en el Senado

Durante el tratamiento en comisión, el proyecto impulsado por Sandra Mendoza y Guillermo Andrada fue unificado con otra iniciativa presentada por la senadora Beatriz Ávila. Según se informó, ambos proyectos compartían el mismo objetivo general, aunque existían diferencias menores entre las propuestas.

La unificación permitió consolidar un texto común orientado a reorganizar el funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y avanzar hacia su eventual debate en el recinto del Senado.

El tratamiento conjunto en el plenario de comisiones representó un paso importante dentro del proceso legislativo impulsado desde el bloque Convicción Federal.

La exposición de Patricia Marcela Moltini

Durante el encuentro legislativo participó además Patricia Marcela Moltini, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, quien expuso en el marco del análisis del proyecto. La presencia de una integrante del tribunal federal formó parte de las instancias de debate y evaluación de la propuesta que busca modificar el esquema operativo de la Cámara.

El tratamiento en comisión permitió así incorporar distintas miradas vinculadas al funcionamiento de la Justicia Federal y al impacto que tendría la implementación de Salas dentro del tribunal de apelaciones.

Guillermo Andrada y la Justicia más rápida

En el marco del debate legislativo, el senador nacional por Catamarca Guillermo Andrada remarcó la importancia de avanzar con medidas que permitan acelerar los tiempos judiciales. El legislador sostuvo que el proyecto busca "dotar de mayor celeridad a la Justicia Federal" en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

Durante su intervención, Andrada afirmó: "Tenemos que bregar por justicia, pero una Justicia que sea rápida, porque si no, no es justicia". La declaración del senador estuvo orientada a subrayar la necesidad de optimizar el funcionamiento del sistema judicial federal en la región mediante herramientas organizativas que permitan agilizar la resolución de causas.

El alcance regional de la iniciativa

La propuesta legislativa tiene impacto directo sobre la estructura judicial federal que actúa en tres provincias del norte argentino:

Tucumán .

. Catamarca .

. Santiago del Estero.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán concentra actualmente la jurisdicción regional y el proyecto busca mejorar su capacidad de respuesta mediante un esquema de funcionamiento dividido en Salas. El avance legislativo del proyecto representa un nuevo capítulo dentro de las discusiones sobre modernización y organización del sistema judicial federal en la región.

Con el dictamen ya emitido por las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, la iniciativa quedó habilitada para ser incorporada en el temario de una próxima sesión de la Cámara de Senadores de la Nación.

De esta manera, el proyecto impulsado por Sandra Mendoza y Guillermo Andrada avanzó un paso más en el Congreso nacional con el objetivo de reorganizar el funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y fortalecer la celeridad de la Justicia Federal en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.