Andrada defendió el potencial minero de Catamarca y destacó el RIGI

El senador nacional por Catamarca, Guillermo Andrada, participó el pasado jueves como invitado del Argentina Summit 2026, un encuentro organizado por la CFA Society Argentina, en el que compartió su visión sobre las oportunidades de crecimiento económico del país, el potencial minero de las provincias y las condiciones necesarias para que las grandes inversiones se traduzcan en beneficios concretos para las comunidades.

La exposición del legislador se desarrolló en el marco del eje temático "Argentina's Growth Frontier: Regional Development" (La frontera del crecimiento argentino: desarrollo regional), una propuesta centrada en las posibilidades de expansión económica a partir del desarrollo de las distintas regiones del país.

Durante su intervención, Andrada, integrante del bloque Convicción Federal, puso especial énfasis en las características productivas de Catamarca y en su histórica vinculación con la actividad minera. En ese sentido, destacó que la provincia cuenta con una arraigada tradición en el sector y dispone de recursos estratégicos de relevancia, entre ellos litio, cobre y oro, que representan oportunidades para atraer inversiones de gran escala.

El senador planteó que el potencial geológico constituye una de las principales fortalezas provinciales, aunque remarcó que la disponibilidad de recursos naturales debe estar acompañada por políticas y herramientas que permitan convertir esa riqueza en desarrollo económico, generación de empleo y mejores condiciones de vida para la población.

La participación de Andrada permitió incorporar la perspectiva catamarqueña y federal a una discusión que reunió a representantes empresariales, industriales y funcionarios nacionales, con el objetivo de analizar las oportunidades y los desafíos que enfrenta Argentina para impulsar nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo regional.

El RIGI como previsibilidad

Uno de los principales temas abordados por el legislador fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuya sanción acompañó durante 2024. Andrada consideró que esta herramienta representa una posibilidad para generar previsibilidad y promover la llegada de inversiones de gran magnitud, especialmente en sectores estratégicos como la minería.

Sin embargo, durante su exposición también introdujo una distinción que consideró fundamental para evaluar el verdadero impacto del régimen: no deben confundirse los proyectos anunciados con las inversiones comprometidas y aquellas que efectivamente se ejecutan.

La diferenciación resulta importante porque permite analizar el avance concreto de las iniciativas y determinar en qué medida las expectativas de inversión comienzan a materializarse en actividades productivas, infraestructura y oportunidades laborales.

En esa línea, el senador sostuvo que el desafío no termina con la captación de capitales ni con la aprobación de proyectos. Para que las inversiones tengan un impacto duradero en las economías provinciales, deben generar encadenamientos productivos y permitir que las comunidades locales participen de los beneficios de la actividad.

"El verdadero desafío no es solamente atraer inversiones, sino lograr que esas inversiones se traduzcan en infraestructura, empleo local, proveedores catamarqueños y mejores oportunidades para nuestra gente", subrayó.

La definición sintetiza uno de los ejes centrales de su planteo: la necesidad de que el desarrollo minero no quede limitado a la extracción de recursos naturales, sino que contribuya a fortalecer las capacidades productivas de Catamarca y genere oportunidades para sus habitantes.

Seis proyecto aprobados

Al referirse a la situación de la provincia dentro del régimen de incentivos, Andrada recordó que Catamarca cuenta actualmente con seis proyectos aprobados, cuya inversión total prevista supera los 9.000 millones de dólares.

Las iniciativas mencionadas por el senador son:

MARA.

Tres Quebradas.

Fénix 1B.

Hombre Muerto Oeste.

Diablillos.

Sal de Oro II.

Estos proyectos representan una parte central de las oportunidades de inversión minera que se presentan para Catamarca y reflejan la relevancia de los recursos provinciales dentro de las actividades vinculadas con el litio, el cobre y el oro.

El volumen de inversiones previsto coloca en primer plano la discusión sobre las condiciones necesarias para acompañar el desarrollo de estas iniciativas. La llegada de capitales de gran escala requiere, desde la perspectiva expuesta por Andrada, que los proyectos puedan vincularse con la economía provincial y generar beneficios que alcancen a distintos sectores productivos.

En ese sentido, el legislador insistió en que el análisis del RIGI debe contemplar no solamente los montos anunciados o comprometidos, sino también el grado de ejecución y los resultados que las inversiones producen en el territorio.

La infraestructura, la incorporación de trabajadores locales y la participación de empresas catamarqueñas en las cadenas de provisión aparecen así como elementos centrales para medir el impacto de la actividad minera sobre el desarrollo regional.

Formación de Recursos Humanos

Otro de los aspectos destacados durante la presentación estuvo relacionado con las políticas públicas implementadas en Catamarca desde 2011, orientadas a fortalecer las capacidades de la provincia para acompañar el crecimiento de la actividad minera y ampliar sus posibilidades productivas.

Andrada resaltó las iniciativas destinadas a la formación de recursos humanos, la incorporación de tecnología y el desarrollo de empresas locales, consideradas herramientas necesarias para que la provincia pueda responder a las demandas de los proyectos de inversión.

La preparación de trabajadores y la consolidación de proveedores provinciales forman parte de una estrategia que busca incrementar la participación de la economía catamarqueña en las actividades vinculadas con la minería.

El planteo también incorporó la necesidad de avanzar hacia una estructura económica diversificada. En ese marco, el senador mencionó la importancia de articular la actividad minera con otros sectores, como la industria, la agroindustria, la producción regional y el turismo.

La propuesta apunta a que las inversiones mineras puedan generar oportunidades que trasciendan el ámbito específico de la extracción y contribuyan al fortalecimiento de otras actividades económicas.

Desde esta perspectiva, la diversificación productiva constituye un componente importante para ampliar los beneficios de las inversiones y promover una mayor participación de las empresas y los trabajadores catamarqueños.

Seguridad jurídica

La exposición también incluyó aspectos vinculados con las condiciones institucionales, sociales y ambientales que deben acompañar el desarrollo de la minería a largo plazo.

En ese sentido, Andrada destacó la importancia de la seguridad jurídica como uno de los elementos fundamentales para generar confianza y ofrecer previsibilidad a quienes deciden invertir en proyectos de gran escala. Al mismo tiempo, remarcó que el desarrollo de la actividad debe contemplar la participación ciudadana, la protección de los recursos hídricos y la sostenibilidad ambiental.

Estos aspectos fueron presentados como condiciones necesarias para que el crecimiento minero pueda sostenerse en el tiempo y avanzar en relación con las necesidades de las comunidades y la preservación de los recursos naturales.

La protección del agua y el cuidado ambiental forman parte de los desafíos que deben considerarse junto con las oportunidades económicas que ofrece la minería. En ese marco, la participación ciudadana también fue señalada como un componente relevante para acompañar los procesos de desarrollo.

De esta manera, el senador planteó que la expansión de las inversiones requiere un equilibrio entre las posibilidades productivas, las garantías institucionales y las responsabilidades ambientales y sociales.

Los recursos naturales

Al finalizar su exposición, Guillermo Andrada sintetizó su visión sobre el papel que debe cumplir la actividad minera en el desarrollo provincial y nacional.

"Los recursos naturales son el punto de partida, la inversión es el instrumento y el bienestar de la población debe ser el objetivo final", expresó.

La definición resume el enfoque que el legislador presentó durante el Argentina Summit 2026: aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos estratégicos de Catamarca, generar condiciones para atraer inversiones y asegurar que los resultados se traduzcan en beneficios económicos y sociales.

Su participación también permitió incorporar una mirada federal al debate sobre el futuro de las inversiones en Argentina, poniendo en consideración las particularidades de las provincias y las oportunidades que pueden surgir a partir de sus recursos productivos.

El encuentro contó además con ponencias de empresarios, industriales y funcionarios nacionales, en un espacio destinado al intercambio de perspectivas sobre el crecimiento económico y el desarrollo regional.