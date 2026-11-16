Diputados: LLA pidió una sesión especial para tratar la ley sobre Malvinas y la reforma del Banco Central

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial solicitada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) para el próximo miércoles a las 12, con el objetivo de abordar un paquete de proyectos legislativos que incluye dos iniciativas centrales: la Ley de Defensa de la Soberanía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La convocatoria fue impulsada por el presidente de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, quien formalizó el pedido para que el cuerpo legislativo se reúna en una jornada especial destinada al tratamiento de las propuestas incluidas en el temario.

La comunicación oficial estuvo a cargo del secretario parlamentario, Adrián Pagán, quien informó que la sesión solicitada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza tendrá lugar este miércoles desde las 12.

De esta manera, la Cámara baja se prepara para debatir un conjunto de iniciativas que contempla cuestiones vinculadas con la defensa de la soberanía nacional y modificaciones en la normativa que regula el funcionamiento del Banco Central de la República Argentina.

La defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas

El principal tema previsto para la sesión será el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, una iniciativa que tiene como eje central establecer un incremento de las penas para las empresas que desarrollen actividades en la zona de las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.

La propuesta busca endurecer las sanciones aplicables a aquellas compañías que operen en ese territorio sin contar con la autorización correspondiente del país. El incremento de las penas constituye el aspecto principal de la iniciativa que La Libertad Avanza pretende llevar al recinto durante la sesión especial.

El proyecto incorpora así una cuestión vinculada directamente con la defensa de los intereses soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, al plantear modificaciones en el régimen de sanciones para las empresas que realicen operaciones en la zona sin autorización nacional.

Este será el eje principal del debate parlamentario previsto para el miércoles, de acuerdo con la convocatoria comunicada por la Secretaría Parlamentaria.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El otro de los asuntos centrales incluidos en la convocatoria es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que forma parte del paquete de proyectos que el oficialismo busca tratar durante la sesión especial.

La inclusión de esta iniciativa amplía el temario de la reunión legislativa y suma al debate una cuestión relacionada con el marco normativo que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria argentina.

De esta manera, la agenda solicitada por Gabriel Bornoroni contempla dos ejes diferenciados: por un lado, el proyecto de Defensa de la Soberanía, con especial atención a las actividades empresariales en la zona de Malvinas; por otro, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.