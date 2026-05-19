ARCA amplía la ofensiva judicial contra la AFA: investigan facturas apócrifas por más de $900 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por el presunto uso de facturas falsas para evitar el pago de impuestos.

La denuncia apunta a una serie de irregularidades detectadas en la facturación de la entidad por un monto superior a los $900 millones, correspondientes a servicios que, según la presentación judicial, "no habrían existido". A partir de esta situación, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una nueva causa penal para investigar a los principales referentes de la conducción de la AFA y a otros integrantes de la institución.

De acuerdo con la acusación impulsada por ARCA, las maniobras habrían estado vinculadas con la utilización de documentación apócrifa destinada a reducir o evitar obligaciones tributarias. El expediente judicial se incorpora así a una serie de investigaciones que ya colocaban a la máxima conducción del fútbol argentino bajo la lupa de la Justicia penal económica.

La causa previa y las citaciones judiciales

La nueva denuncia se suma a otro expediente que ya enfrenta la AFA, originado también por una presentación anterior del organismo recaudador. En ese caso, se investiga la presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Dentro de esa causa, el juez Diego Amarante había citado a declaración indagatoria en marzo pasado tanto a Tapia como a Toviggino, consolidando un escenario judicial complejo para las autoridades de la entidad deportiva.

Según fuentes judiciales, el fiscal Navas Rial decidió además avanzar sobre una ampliación de denuncia presentada por ARCA en una causa que involucra a Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la asociación. Allí, los acusados están procesados por presuntamente apropiarse de manera ilícita de $19.300 millones.

En este nuevo tramo de la investigación, el fiscal ya solicitó al juez Amarante las primeras medidas de prueba, buscando profundizar sobre el circuito de facturación y el eventual uso de documentación considerada inconsistente o falsa.

Qué sostiene el dictamen fiscal

En el dictamen presentado ante la Justicia, el fiscal Claudio Navas Rial describió un presunto esquema irregular vinculado con el funcionamiento administrativo y contable de la AFA.

El funcionario judicial sostuvo:

"Las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad".

La exposición del fiscal plantea que las operaciones detectadas presentarían inconsistencias documentales y que las tareas de fiscalización realizadas por ARCA permitieron presumir la falsedad de parte de la documentación utilizada para respaldar gastos y movimientos de dinero.

Además, Navas Rial consideró que corresponde investigar posibles maniobras de:

"Evasión agravada mediante la utilización total o parcial de facturas, o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falso" .

. Presuntas conductas ilícitas de gran volumen económico.

Maniobras reiteradas y sostenidas durante un período prolongado e ininterrumpido.

El fiscal también remarcó que las conductas investigadas serían "considerables en su volumen" y habrían sido desarrolladas de forma "reiterada y sostenida por un lapso ininterrumpido de tiempo".

Los montos bajo investigación

La denuncia presentada por ARCA detalla cifras precisas sobre las operaciones observadas entre enero de 2023 y marzo de 2025.

Según el organismo recaudador:

La AFA realizó facturación por $916.527.614,05 .

. Dichas operaciones habrían sido efectuadas sin abonar el Impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas.

en concepto de salidas no documentadas. Como resultado de esas maniobras, la entidad habría evadido $320.784.664,61 .

. Con intereses acumulados, la deuda ascendería a aproximadamente $341 millones .

. Además, se contempla una multa de $125.792.579,86.

ARCA también sostuvo que la AFA emitió facturas dirigidas a empresas que presentaban distintas irregularidades. Esa situación alimentó las sospechas sobre la existencia de gastos simulados o inexistentes, lo que derivó en el pedido formal para investigar los delitos de evasión agravada y asociación ilícita fiscal.

Un escenario judicial cada vez más complejo

La nueva presentación judicial profundiza el frente penal que enfrenta la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. Con múltiples expedientes abiertos, acusaciones de evasión tributaria y presuntas maniobras con documentación falsa, la investigación avanza sobre movimientos financieros y administrativos de la institución durante los últimos años.

El eje central de la causa pasa ahora por determinar si efectivamente existió un esquema sistemático de utilización de facturas apócrifas y gastos simulados para reducir obligaciones fiscales y ocultar movimientos de dinero dentro de la estructura administrativa de la AFA.

Mientras el fiscal Navas Rial impulsa nuevas medidas de prueba y el juez Diego Amarante continúa al frente del expediente, la investigación abre una nueva etapa judicial que vuelve a colocar a Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y a otros dirigentes del fútbol argentino en el centro de una causa de alto impacto institucional y económico.