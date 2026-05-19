Catamarca y Turquía avanzan en cooperación productiva, educativa y comercial

En el marco de la visita oficial del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Turquía en la Argentina, Sr. Süleyman Ömür Budak, el vicegobernador Rubén Dusso, a cargo del Poder Ejecutivo provincial, encabezó una mesa de trabajo técnica y multisectorial en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), con el objetivo de acercar al representante diplomático a diversos actores productivos, empresariales, académicos y gubernamentales de Catamarca.

La jornada reunió a funcionarios provinciales, representantes del sector minero, referentes de la actividad económica y autoridades universitarias, en una instancia orientada a consolidar una agenda de cooperación bilateral y a explorar posibilidades concretas de intercambio comercial, educativo y productivo.

Participaron del encuentro la ministra de Minería, Teresita Regalado; el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte de la Provincia, Lucas Poliche, junto a integrantes de su gabinete; el rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Ing. Oscar Arellano; las autoridades de la empresa estatal Catamarca Minera y Energética (CAMYEN), encabezadas por su presidente José Félix Barrera Albarracín y su vicepresidente Gabriel Molina; el presidente de la Cámara Minera de Catamarca, Abás Tanus Mafud; y los representantes de la Federación Económica de Catamarca, Alejandro Segli y Marcelo Coll.

Durante la actividad también se concretó la entrega formal del Decreto Parlamentario N° 060, mediante el cual la Cámara de Senadores declaró la visita y el acontecimiento de "Interés Parlamentario", en una señal institucional que ratificó el compromiso del Poder Legislativo con la inserción internacional y la proyección global de la provincia.

Exportaciones y logística

Uno de los principales ejes del encuentro estuvo centrado en el análisis de la matriz exportadora catamarqueña y en la posibilidad de construir un esquema de comercio bilateral con Turquía basado en beneficios recíprocos y complementación económica.

En ese sentido, representantes de la Federación Económica de Catamarca y el ministro Lucas Poliche presentaron un informe detallado sobre el estado de situación de la producción provincial y el volumen actual de las exportaciones catamarqueñas. El diagnóstico permitió abrir un debate sobre la necesidad de avanzar hacia relaciones comerciales que excedan la exportación de materias primas y promuevan cadenas de valor más complejas y diversificadas.

Entre los puntos abordados se destacaron:

La posibilidad de introducir producciones de economías regionales catamarqueñas en el mercado turco .

. La evaluación de importaciones de bienes, tecnologías y productos turcos para fortalecer la competitividad local.

para fortalecer la competitividad local. La optimización de costos logísticos y de transporte mediante esquemas de cooperación comercial.

mediante esquemas de cooperación comercial. La generación de vínculos directos entre empresas de ambos países .

. La identificación de áreas de complementariedad económica y productiva.

En este marco, el embajador Süleyman Ömür Budak expuso sobre la actividad productiva de Turquía y detalló características del desarrollo industrial y económico de su país, despertando interés entre los distintos sectores presentes en la reunión, particularmente en torno a oportunidades de inversión y producción conjunta.

"La idea central es interesarse genuinamente por las capacidades productivas de ambos países y trazar un mapa real de complementariedad económica", señaló el vicegobernador Rubén Dusso durante el intercambio.

Educación, becas y cooperación académica

Otro de los aspectos destacados de la agenda bilateral estuvo vinculado al ámbito educativo y al intercambio cultural y profesional entre Catamarca y Turquía. Al término de la reunión, tanto Dusso como el diplomático turco coincidieron en definir el encuentro como "sumamente productivo", remarcando la amplitud de los temas abordados y el potencial de cooperación futura.

En ese contexto, el embajador puso a disposición de estudiantes e investigadores catamarqueños la oferta académica de universidades turcas y destacó las posibilidades de cooperación a través de becas e iniciativas de intercambio. La propuesta apunta a generar un vínculo directo entre instituciones educativas de ambos territorios, promoviendo oportunidades de formación, investigación y desarrollo profesional.

La iniciativa contempla:

Intercambio cultural y académico entre estudiantes e investigadores .

. Acceso a programas de becas y formación universitaria .

. Cooperación institucional entre universidades .

. Fortalecimiento de vínculos profesionales y científicos.

La articulación educativa fue presentada como un complemento estratégico del intercambio económico y productivo, entendiendo que la formación de recursos humanos y la transferencia de conocimiento resultan centrales para cualquier proceso de crecimiento sostenido.

El modelo productivo turco como referencia

Durante el cierre del encuentro, el vicegobernador Rubén Dusso destacó el crecimiento alcanzado por Turquía y consideró que existen experiencias productivas e industriales de ese país que pueden servir como referencia para Catamarca.

Dusso señaló que el desarrollo turco estuvo basado en el fortalecimiento de la industria interna y en decisiones políticas consensuadas por la sociedad, permitiendo transformar una economía importadora en una potencia exportadora.Asimismo, remarcó que ese proceso se apoyó en fuertes inversiones en infraestructura y conectividad, factores que consideró fundamentales para el crecimiento económico y la integración territorial.

El embajador Budak coincidió con ese análisis y reafirmó la predisposición de Turquía para incrementar el volumen comercial con Argentina y trabajar junto a Catamarca en la identificación de oportunidades estratégicas vinculadas especialmente a sectores como:

Minería .

. Turismo .

. Industria y producción .

. Infraestructura y logística .

. Comercio exterior.

La reunión desarrollada en el CATA dejó así delineada una agenda abierta de cooperación internacional que busca consolidar vínculos institucionales, comerciales y educativos entre Catamarca y Turquía, con la intención de ampliar mercados, promover inversiones y fortalecer la capacidad productiva provincial a través de nuevas alianzas estratégicas.