El Gobierno aseguró que Adorni presentará su declaración en los próximos días

El Gobierno nacional volvió este martes a expresar públicamente su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y de los cuestionamientos políticos vinculados a la falta de presentación de su declaración jurada patrimonial.

La defensa oficial fue encabezada por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien aseguró que la documentación será presentada "en los próximos días" y consideró que esa medida contribuirá a reducir la tensión política generada alrededor del caso.

Las declaraciones fueron realizadas por Santilli ante la prensa a la salida del MALBA, donde el presidente Javier Milei expuso frente a empresarios. "Adorni va a presentar la declaración jurada en los próximos días, va a traer tranquilidad", sostuvo el funcionario nacional al ser consultado sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete y la investigación que actualmente se encuentra en manos de la Justicia.

La investigación judicial

El expediente judicial que involucra a Manuel Adorni es impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, quienes avanzan en la recopilación de información relacionada con propiedades, viajes, gastos en dólares y movimientos patrimoniales del funcionario.

La causa abrió un nuevo frente de tensión política para el oficialismo, que en los últimos días enfrentó cuestionamientos opositores y pedidos de explicaciones públicas respecto de la documentación patrimonial pendiente. En la Casa Rosada consideran prioritario que la presentación de la declaración jurada se concrete lo antes posible para intentar desactivar el impacto político y judicial que generó el caso. Aunque públicamente el Gobierno evita profundizar sobre la investigación, puertas adentro existe preocupación por el costo político que puede implicar la demora en la entrega de la documentación.

Entre los aspectos que actualmente analiza la Justicia se encuentran:

Propiedades vinculadas al funcionario

Viajes realizados

Gastos efectuados en dólares

Movimientos patrimoniales

Según trascendió, el equipo de contadores y abogados de Adorni trabaja en la confección final de la declaración jurada que será presentada ante las autoridades correspondientes.

El respaldo político del oficialismo

A pesar de la investigación en curso, el Gobierno decidió sostener públicamente el respaldo político al jefe de Gabinete. Santilli fue el encargado de expresar esa posición al remarcar que la presentación de la documentación "va a traer tranquilidad".

Mientras tanto, Manuel Adorni continúa desarrollando su agenda oficial. De acuerdo con lo informado, el funcionario mantiene reuniones de Gabinete, actividades políticas y recorridas en el interior del país junto a otros integrantes del Ejecutivo nacional.

Las declaraciones del ministro del Interior se produjeron además en una semana clave para el oficialismo en el Congreso nacional, donde el Gobierno busca avanzar con iniciativas legislativas vinculadas a la denominada Ley Hojarasca y a modificaciones en el régimen de Zona Fría. En paralelo, distintos sectores de la oposición impulsan pedidos de interpelación contra Adorni debido a las presuntas inconsistencias patrimoniales investigadas por la Justicia.

Negociaciones parlamentarias

Durante su contacto con la prensa, Diego Santilli también se refirió a las negociaciones parlamentarias vinculadas a una eventual reforma del sistema de elecciones primarias.

"Estamos trabajando, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Obviamente requiere un tiempo más prolongado", señaló el funcionario al ser consultado sobre las conversaciones que mantiene el oficialismo con sectores dialoguistas. Además, agregó: "Yo creo que vamos a llegar a un punto de común acuerdo sobre las PASO", en referencia al debate abierto sobre posibles cambios en el sistema electoral.

Santilli defendió asimismo el funcionamiento interno del Gobierno y destacó especialmente el rol del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Tenemos un equipo de trabajo que avanza en reformas estructurales, Martín es el presidente de la Cámara de Diputados, es un hombre importantísimo para la estructura. Todos tenemos una tarea enorme para solucionar los problemas de la Argentina", expresó.

El análisis económico del Gobierno

En el tramo final de sus declaraciones, el ministro del Interior también hizo referencia al escenario económico y aseguró que "12 de los 16 sectores de la economía están creciendo". No obstante, reconoció que persisten dificultades vinculadas al consumo, uno de los puntos que el Gobierno sigue observando dentro de la evolución económica general.

"El consumo en algunos sectores es el que está faltando. Es el camino que va a venir junto con la construcción, son los dos sectores que empiezan a salir adelante ahora", sostuvo Santilli.

Las declaraciones del funcionario se produjeron en un contexto atravesado por la investigación judicial sobre Manuel Adorni, las discusiones parlamentarias impulsadas por el oficialismo y las tensiones políticas que el Gobierno intenta contener mientras busca sostener su agenda legislativa y económica.