Galán denunció una "jugada política" y apuntó contra el oficialismo por los desafueros

El diputado provincial Javier Galán, representante del MID, volvió a lanzar duras críticas contra el oficialismo a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que denunció la existencia de una maniobra política vinculada al tratamiento legislativo del pedido de desafuero de la diputada del PRO, Natalia Saseta.

Según planteó el legislador, la reciente actividad en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicios Políticos no respondió a una cuestión institucional ni administrativa, sino a una estrategia orientada a preparar el terreno para un eventual avance político y judicial contra dirigentes opositores.

Galán aseguró que el pedido de desafuero contra Saseta permaneció paralizado durante más de dos años sin ningún tipo de movimiento dentro de la Legislatura provincial y cuestionó que recién ahora se haya decidido "armar el expediente" y ordenar la documentación correspondiente.

"Lo de ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicios Políticos no fue casualidad. Fue una jugada política", expresó el diputado en el inicio de su publicación, marcando el tono de un mensaje atravesado por denuncias de persecución política y cuestionamientos a la conducción oficialista.

Sobre el desafuero de Natalia Saseta

En su comunicado, Galán sostuvo que durante dos años el oficialismo no mostró "interés institucional", "apuro" ni "preocupación" por avanzar con el tratamiento del expediente relacionado con la diputada Natalia Saseta. Para el legislador del MID, el repentino movimiento del caso coincide de manera sugestiva con las versiones sobre un posible pedido de desafuero en su contra.

"¿Y justo cuándo pasa eso? Cuando empiezan a hablar también de un posible pedido de desafuero contra mi persona. Demasiada coincidencia", afirmó. A partir de allí, Galán construyó un discurso centrado en la idea de una utilización política de los mecanismos institucionales de la Cámara, asegurando que el oficialismo necesita "acomodar el escenario" antes de avanzar contra dirigentes opositores.

Entre los conceptos más fuertes expresados por el diputado se destacaron:

La acusación de una "jugada política" dentro de la comisión legislativa .

. La denuncia de un intento de justificar "lo injustificable" .

. La existencia de una supuesta estrategia para mostrar "equilibrio" antes de actuar contra opositores .

. La crítica al uso de las instituciones para "perseguir" dirigentes políticos .

. El señalamiento de una "doble vara" en el tratamiento de expedientes y proyectos.

Galán remarcó que, mientras algunos sectores buscan impulsar medidas contra referentes opositores, existen otras iniciativas parlamentarias que continúan demoradas o corren riesgo de ser archivadas.

Boleta Única de Papel y la causa Rojas

En el mismo mensaje, el legislador también expuso una serie de pedidos realizados dentro de la comisión vinculados a proyectos que, según afirmó, deberían tener prioridad en la agenda legislativa.

Uno de ellos fue el pedido para rescatar y evitar el archivo del proyecto presentado por los diputados Tiago Puente y Baigorrí para adherir en Catamarca a la Boleta Única de Papel, conforme a la legislación nacional.

Galán sostuvo que la discusión sobre transparencia electoral debería ocupar un lugar central en el debate político provincial y cuestionó las demoras en el tratamiento de iniciativas vinculadas a reformas institucionales.

Asimismo, señaló que también solicitó rescatar el proyecto impulsado por el diputado Hugo Ávila para crear una comisión de seguimiento de la causa por el asesinato del ministro Juan Carlos Rojas, un hecho que definió como un caso que "conmocionó a toda Catamarca". En ese marco, el diputado contrapuso la rapidez con la que, según su visión, se activan determinados expedientes políticos con las demoras que enfrentan proyectos relacionados con:

La transparencia electoral .

. La adhesión a la Boleta Única de Papel .

. El seguimiento institucional de la causa por el asesinato de Juan Carlos Rojas .

. El tratamiento de iniciativas impulsadas por sectores opositores.

"Porque para algunas cosas hay una rapidez impresionante. Pero para discutir transparencia electoral o hacer seguimiento de una causa que conmocionó a toda Catamarca, ahí sí aparecen las demoras, los silencios y el archivo", expresó.

"La democracia se defiende"

En el tramo final de su pronunciamiento, Galán profundizó sus críticas y aseguró que existe una intolerancia política hacia quienes representan posiciones distintas al oficialismo. El legislador sostuvo que determinados sectores "no soportan a quienes pensamos distinto", "no toleran a quienes les hacemos frente" y "mucho menos a quienes podemos representar una alternativa política real".

A partir de esa definición, vinculó el eventual avance de pedidos de desafuero con una estrategia orientada a "sacar de la cancha" a dirigentes opositores que resultan incómodos para el poder político. "Entonces hacen lo que vienen haciendo hace tiempo: usar las instituciones para perseguir opositores y sacar de la cancha a quienes molestan al poder", afirmó.

Finalmente, cerró su mensaje con una defensa del sistema democrático y del rol de la voluntad popular como mecanismo de legitimación política.

"Después hablan de democracia. Después hablan de institucionalidad. Después hablan de respetar la voluntad popular", expresó el diputado, para concluir con una definición política que sintetizó el eje central de su planteo: "La democracia no se defiende persiguiendo opositores. La democracia se defiende dejando que sea el pueblo quien elija".