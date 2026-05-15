El contratista de Adorni hizo una presentación espontánea y aportó nuevas pruebas

Este viernes, el contratista Matías Tabar se presentó de manera espontánea ante la Justicia para ampliar su declaración en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Durante su comparecencia, el empresario aportó nueva documentación y detalles sobre las obras realizadas en una propiedad del funcionario, en un intento por consolidar el testimonio que había brindado previamente.

Entre los elementos entregados se encuentran:

Facturas

Remitos

Capturas de pantalla de conversaciones

Todos vinculados a las tareas de refacción realizadas en la vivienda ubicada en el country Indio Qua. Tabar ratificó que el monto total de la obra fue de USD 245.000, precisando que los pagos se efectuaron en dólares y en efectivo.

Ampliación de la declaración judicial

La presentación se produjo en el marco de una investigación destinada a determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible por parte de Adorni. La nueva documentación aportada busca justificar los gastos asociados a la obra y aclarar el origen y circuito de los pagos.

Según su testimonio, Tabar actuó como intermediario entre el funcionario y otros actores vinculados a la ejecución de los trabajos. En detalle, precisó que:

El presupuesto inicial de su intervención fue de USD 94.000 , correspondiente a la primera etapa de la obra.

, correspondiente a la primera etapa de la obra. Este monto fue abonado mediante un anticipo en efectivo .

. "El presupuesto es de 94.000 dólares. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria terminó en los 245.000 dólares", explicó el contratista, refiriéndose al monto final declarado.

Pagos en dólares y contexto económico

Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno a la modalidad de pago. Tabar confirmó que recibió dinero en efectivo y en moneda extranjera, pero sostuvo que esto era una práctica habitual en el sector de la construcción, especialmente considerando el contexto económico de los últimos años.

En sus declaraciones, indicó:

"Está declarado que fue en dólares billete, porque el contexto de hace dos años era bastante distinto al de ahora. Es la única forma que el constructor trata de resguardar."

Relativizó las interpretaciones sobre la operatoria financiera, precisando que los montos incluyen distintos rubros y proveedores , y que su retribución profesional fue de aproximadamente USD 20.000 , mientras que el resto se destinó a materiales, mano de obra y servicios asociados a la obra .

, y que su , mientras que el resto se destinó a . "Una cosa es lo que me paga a mí, otra es lo que declaro que termina costando la obra. En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares", añadió.

Conversaciones y detalles de la obra

El contratista incorporó también capturas de pantalla de chats con Adorni, con quien mantenía contacto frecuente durante la ejecución de los trabajos.

"Teníamos conversaciones siempre, dos o tres veces por semana. La obra se terminó en ese tiempo y se siguieron haciendo un montón de cosas: arreglos, pintura, carpintería", explicó.

Señaló que el presupuesto inicial se fue ampliando a medida que se incorporaban nuevas tareas y modificaciones al proyecto original, algo habitual en el rubro de la construcción.

a medida que se incorporaban nuevas tareas y modificaciones al proyecto original, algo habitual en el rubro de la construcción. "Yo le pasé un presupuesto, él lo aceptó, empezamos a trabajar y se empezaron a pedir nuevas cosas que terminaron desembocando en el total de la obra", detalló.

Defensa pública del jefe de Gabinete

Horas antes de la presentación judicial, Tabar brindó declaraciones públicas respaldando a Adorni:

"Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo."

Relativizó las acusaciones y cuestionó la interpretación pública del caso: "Parece que los únicos que evadimos fuimos Manuel y yo", ironizó, al referirse a la discusión sobre los pagos en efectivo.

Un caso en desarrollo

La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios. La ampliación de la declaración de Tabar suma elementos concretos sobre la ejecución y financiación de las obras, fundamentales para determinar la correspondencia entre ingresos declarados y gastos realizados.

El eje del caso se centra en:

Origen de los fondos utilizados para financiar las obras

Legalidad de las transacciones, especialmente aquellas efectuadas en efectivo y en moneda extranjera

Desde el entorno de Adorni, sostienen que todas las operaciones pueden ser justificadas y que no existe irregularidad en su patrimonio.

Impacto político y judicial

El avance de la investigación ha generado repercusiones en el ámbito político, en un contexto donde la transparencia y la gestión pública están bajo presión. La ampliación de la declaración de Tabar representa un nuevo capítulo clave en el expediente, aportando documentación concreta sobre la obra y su financiamiento.

En las próximas semanas, la Justicia evaluará el material presentado y determinará si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba o eventuales imputaciones formales. Mientras tanto, el caso sigue bajo seguimiento judicial y político, combinando aspectos técnicos de la construcción con cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de fondos privados por parte de un alto funcionario del Gobierno.