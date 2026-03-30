Argentina fija postura ante la guerra en Medio Oriente y descarta neutralidad frente al terrorismo

El Gobierno nacional reafirmó la posición argentina frente al conflicto en Medio Oriente y aseguró que el país no será neutral ante el terrorismo internacional. La definición fue expresada por el canciller Pablo Quirno, quien confirmó el alineamiento con Estados Unidos e Israel y descartó que esa decisión implique un aumento del riesgo de atentados en el territorio nacional.

En diálogo televisivo, el funcionario sostuvo que la postura responde a una línea política clara del presidente Javier Milei. "Argentina apoya lo que está haciendo Estados Unidos e Israel. Irán es un régimen terrorista de hace 47 años que ha atacado argentinos en dos oportunidades", afirmó.

Quirno remarcó que el país no adoptará una posición neutral frente al escenario internacional. "Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional. Es una posición muy clara de este gobierno y del presidente Milei", subrayó.

El canciller consideró que el objetivo central es impedir que Irán "exporte terrorismo al mundo", al advertir que el conflicto genera incertidumbre global. En ese sentido, mencionó el lanzamiento de un misil hacia la isla Diego García como ejemplo de la capacidad militar iraní y de la necesidad de tomar posición.

También recordó que Argentina sufrió dos atentados terroristas en el pasado sin haber estado alineada con ninguna potencia, por lo que descartó una relación directa entre el posicionamiento actual y posibles represalias. Según explicó, el país se ubica "defendiendo los valores occidentales, la libertad, la vida y la propiedad privada".

Respecto de un eventual apoyo militar, Quirno aclaró que el sistema de defensa nacional fue "diezmado durante décadas", aunque aseguró que existe "una enorme voluntad de apoyar". El modo concreto de ese respaldo, indicó, dependerá de las conversaciones con los aliados.

Fallo por YPF y respaldo internacional

Durante la entrevista, el canciller también se refirió al fallo favorable obtenido por la Argentina en el litigio internacional por la expropiación de YPF. Destacó la estrategia judicial del gobierno de Milei y el apoyo recibido desde Estados Unidos.

"Logramos interesar al Departamento de Estado y luego al Departamento de Justicia. Ese interés se dio porque también afectaba intereses de Estados Unidos", explicó.

Quirno sostuvo que la relación bilateral se construye "a través de la credibilidad, no de favores", y rechazó reconocer méritos a la gestión anterior por la estatización de la petrolera.

El funcionario afirmó que la violación del derecho de propiedad "ahuyenta la inversión" y señaló que el actual gobierno sigue una estrategia "audaz, profesional y responsable" basada en la recuperación de la credibilidad internacional.

Finalmente, aseguró que el respaldo estadounidense se vincula con el rumbo económico del país, centrado en el orden macroeconómico, la apertura comercial y la atracción de inversiones.