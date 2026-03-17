Argentina formalizó su salida de la OMS tras un año de la notificación oficial

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, confirmó este martes que Argentina concretó su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que se hace efectiva al cumplirse un año de la notificación formal presentada por el país.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje difundido en la red social X, donde el funcionario precisó el momento en que la medida adquiere plena vigencia. La comunicación fue replicada por la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso al contenido del mensaje oficial.

En sus palabras, Quirno indicó: "Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país", marcando así el cierre del proceso administrativo iniciado en 2025.

El proceso administrativo y la notificación formal

La decisión del retiro argentino del organismo internacional se formalizó el 17 de marzo de 2025, cuando el país comunicó oficialmente su determinación mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas.

Dicha comunicación se realizó en virtud de que el titular de la ONU actúa como depositario de la Constitución de la OMS, lo que lo convierte en la autoridad competente para recibir este tipo de notificaciones formales.

El procedimiento se enmarca en lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, normativa internacional que regula, entre otros aspectos, los mecanismos de adhesión y retiro de los Estados en acuerdos y organismos multilaterales.

De acuerdo con este marco legal, el retiro de un país se hace efectivo un año después de realizada la notificación formal, plazo que se cumplió en la fecha confirmada por el canciller.

Un año desde la decisión hasta su implementación

El lapso de doce meses entre la notificación y la efectivización del retiro responde a las disposiciones previstas en la normativa internacional. Durante ese período, la Argentina mantuvo su condición de miembro, mientras se completaban los procedimientos formales requeridos.

El cumplimiento de este plazo marca el momento en que la decisión adquiere validez jurídica plena, consolidando la salida del país de la Organización Mundial de la Salud.

La referencia temporal señalada por Quirno subraya que el proceso se ajustó estrictamente a los mecanismos previstos por el derecho internacional, sin alterar los tiempos establecidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

La posición oficial sobre la cooperación en salud

En el mismo mensaje, el canciller Pablo Quirno delineó la postura que adoptará el país tras su salida del organismo internacional.

Según expresó, Argentina continuará promoviendo la cooperación internacional en materia de salud, aunque lo hará a través de otros mecanismos.

Entre las alternativas mencionadas se destacan:

Acuerdos bilaterales

Ámbitos regionales de cooperación

El funcionario remarcó que este enfoque permitirá al país resguardar plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias, estableciendo un marco de acción independiente respecto del organismo del que se retira.

Un cambio en el esquema de inserción internacional en salud

La salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud implica una modificación en su esquema de participación dentro de los organismos internacionales vinculados a la salud pública.

A partir de esta decisión, el país redefine los canales a través de los cuales desarrollará su vinculación internacional en materia sanitaria, priorizando mecanismos de cooperación que, según lo expresado por el canciller, se alineen con sus criterios de soberanía y autonomía.

El anuncio de Quirno no incorpora detalles adicionales sobre la implementación de estos nuevos esquemas, pero establece con claridad el fin de la pertenencia formal a la OMS y la continuidad de la cooperación internacional bajo otras modalidades.