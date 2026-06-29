Argerich afirmó que la salida de Adorni "ya tenía que decantar"

La diputada provincial por Fuerza Patria, María Argerich, se refirió a la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete luego del escándalo por presunta corrupción y el incremento de su patrimonio. La legisladora consideró que la salida del funcionario era una situación que debía producirse luego de varios meses en los que, según expresó, existían cuestionamientos que no habían recibido respuestas.

"Me parece que es un tema que ya tenía que decantar. Venimos hace tres meses viendo cómo el Jefe de Gabinete saliente, Adorni, tenía muchos temas que explicar y que no los explicaba, no quiso ir al Congreso. Sabemos de muchísimas situaciones que se habían filtrado, como ser la compra de departamentos o todo este enriquecimiento que tuvo durante su gestión", manifestó.

En sus declaraciones, Argerich sostuvo que durante los últimos meses se acumularon situaciones que, a su entender, requerían explicaciones públicas por parte del entonces jefe de Gabinete, y remarcó que esos planteos no fueron respondidos.

El pedido para que intervenga la Justicia

La legisladora insistió en que el esclarecimiento de las denuncias no debe quedar en el plano político, sino que corresponde al ámbito judicial.

"Queremos que la Justicia en realidad sea quien clarifique porque es quien tiene que clarificar esto. No es la política, pero nos parecía que tenía ya que salir del Gobierno", expresó. En ese sentido, remarcó que espera que la investigación permita determinar lo ocurrido y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder, señalando que esa tarea debe recaer sobre la Justicia.

Al mismo tiempo, cuestionó la imagen con la que, según sus palabras, la actual administración nacional llegó al poder. "Espero que en la Nación las cosas estén claras porque ellos llegaron al Gobierno queriendo ser los paladines de la moral y vemos que están muy lejos de eso", afirmó.

Cuestionamientos al Gobierno nacional

Durante sus declaraciones, María Argerich también apuntó contra la decisión de mantener a Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete durante los últimos meses, pese a las denuncias que, según indicó, pesaban sobre él.

"Ellos son quienes tienen que explicar sobre todo por qué lo sostuvieron tres meses con tantos casos de corrupción denunciados. Entonces creo que está bien, digamos, vamos a ver cuál va a ser el nuevo papel del nuevo Jefe de Gabinete Santilli, a cual Milei en su momento lo había... un tuit a donde no estaba de acuerdo con su figura o con su comportamiento", señaló.

Con esas declaraciones, la diputada vinculó la designación del nuevo jefe de Gabinete con antecedentes que, según recordó, involucraban opiniones públicas del presidente Javier Milei respecto de Diego Santilli.

Expectativas por la nueva conducción

Más allá de sus críticas hacia la gestión saliente, Argerich expresó expectativas respecto del desempeño que pueda tener el nuevo jefe de Gabinete en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.

Según manifestó, espera que la nueva etapa contribuya a fortalecer el diálogo institucional. "Esperemos que este nuevo Jefe de Gabinete, que tenía una buena relación con los gobernadores, pueda abrir el Gobierno. A nosotros la verdad que lo único que nos interesa es que el Gobierno pueda ser más federal, que envíe a Catamarca los recursos que nos corresponden como catamarqueños y como catamarqueñas, y que siga el diálogo con nuestra provincia", sostuvo.

De acuerdo con sus palabras, el eje principal de esa expectativa se encuentra en la posibilidad de que Catamarca reciba los recursos que considera le corresponden y que se mantenga una relación fluida entre la administración nacional y la provincia.

Reclamo de coherencia

En el tramo final de sus declaraciones, la legisladora volvió a referirse a Manuel Adorni, al sostener que su permanencia en el cargo ya no resultaba sostenible. "Era una figura desgastada y que el Gobierno tiene que dar claras señales de coherencia, cosa que no la viene haciendo hasta aquí", afirmó.

Asimismo, extendió sus cuestionamientos a la oposición provincial, a la que identificó como oficialismo a nivel nacional. "Ni la oposición, digamos, provincial, que sería el oficialismo a nivel nacional, es coherente, ni el Gobierno nacional es coherente", expresó.

Finalmente, reiteró su pedido para que la Justicia avance con celeridad en el análisis de las denuncias y planteó cuáles considera que deberían ser las prioridades de la nueva conducción de la Jefatura de Gabinete.

"Vuelvo a sentar mi posición, espero que la Justicia rápidamente determine si hubo casos de corrupción y que también el nuevo jefe de Gabinete ponga a Catamarca en el centro de la discusión y en que nos bajen efectivamente las obras y los recursos que merecemos", concluyó.