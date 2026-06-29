Transición: la Jefatura de Gabinete avanza con cambios en el Ministerio del Interior

El Gobierno nacional pondrá en marcha este lunes el proceso de transición en la Jefatura de Gabinete, luego de la designación de Diego Santilli como nuevo ministro coordinador. La decisión fue adoptada tras una reunión que el funcionario mantuvo con el presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la Quinta de Olivos.

El ascenso de Santilli se produce después de la salida de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de la investigación judicial en su contra. A partir de este lunes, los equipos del funcionario entrante y del saliente comenzarán una serie de reuniones destinadas a ordenar el traspaso de funciones y garantizar la continuidad administrativa dentro de la Casa Rosada.

La ceremonia de jura ya tiene fecha confirmada. Santilli asumirá formalmente como jefe de Gabinete el martes a las 16 en el Salón Blanco de Balcarce 50, dando inicio a una nueva etapa dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.

La confirmación oficial y el armado del nuevo equipo

La información fue confirmada por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien anunció la transición a través de sus redes sociales y felicitó públicamente al nuevo jefe de Gabinete.

Además de brindar los primeros detalles sobre el proceso de traspaso, el portavoz expresó: "Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa". El propio Ravier encabezará el martes su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada, en el marco de la renovación de autoridades impulsada por el Gobierno.

Mientras tanto, Santilli mantendrá durante la mañana del lunes una reunión con el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, con el objetivo de ultimar la conformación del nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete.

Se fusionarán funciones del Ministerio del Interior

Según la información difundida, Ignacio Devitt pasará a desempeñarse como vicejefe de Gabinete, integrando una estructura que absorberá las competencias del Ministerio del Interior, cartera que queda vacante tras el nombramiento de Santilli.

A ese esquema también se incorporará el actual secretario de Interior, Gustavo Coria, estrecho colaborador del nuevo jefe de Gabinete. Todavía resta definir cuál será exactamente su función dentro de la nueva organización administrativa. Las alternativas contempladas son:

Vicejefe de Gabinete del Interior.

Vicejefe de Gabinete Ejecutivo.

La reorganización busca concentrar distintas funciones bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, modificando el esquema de funcionamiento que existía hasta el momento.

Milei explicó los motivos de la designación

El presidente Javier Milei también se refirió públicamente al nombramiento de Diego Santilli y explicó cuáles fueron los fundamentos de la decisión.

Durante una entrevista con LN+, sostuvo: "Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y depende de tener músculo político. Diego Santilli conoce el oficio político y va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo".

Con esas declaraciones, el mandatario vinculó la designación con la necesidad de fortalecer el vínculo político del Gobierno y reimpulsar distintas iniciativas que se encuentran pendientes.

La salida de Manuel Adorni

El recambio en la Jefatura de Gabinete ocurre luego de la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de una investigación judicial. Según la información disponible, el exministro coordinador atribuyó su decisión al hostigamiento mediático dirigido hacia él y su familia.

Por su parte, Javier Milei volvió a expresar públicamente su respaldo.

En declaraciones a LN+, afirmó: "Él no está condenado, hay un proceso de investigación y la Justicia no se ha expedido". El Presidente ratificó así su postura respecto de la situación judicial del exfuncionario, aunque el Gobierno avanzó igualmente con el cambio de autoridades.

El objetivo de superar la parálisis política

Más allá del respaldo presidencial, distintos sectores del Gobierno coincidieron en que la presión política generada por el caso Adorni se había vuelto insostenible. Según el artículo, dentro del oficialismo consideraban que la continuidad del entonces jefe de Gabinete obstruía el avance de las reformas impulsadas por el Ejecutivo en el Congreso.

Con ese diagnóstico, el denominado Triángulo de Hierro, integrado por Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, acordó que Diego Santilli era el dirigente indicado para conducir una nueva etapa.

Tras oficializarse su designación, el flamante jefe de Gabinete publicó un mensaje en sus redes sociales.

"Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza", manifestó.

Respaldo político y prioridades legislativas

La designación de Santilli recibió un respaldo explícito por parte del PRO y de su presidente, Mauricio Macri. El dirigente expresó su confianza en que el nuevo jefe de Gabinete "ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible".

En su nueva función, Santilli tendrá como misión principal reactivar la agenda parlamentaria del oficialismo y avanzar con una serie de proyectos considerados prioritarios por el Gobierno.

Entre ellos figuran:

La reforma política , cuyo eje central será la eliminación de las PASO.

, cuyo eje central será la eliminación de las PASO. El super-RIGI.

La Ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La nueva ley de sociedades.

Otros proyectos incluidos en la agenda oficialista.

La coordinación con el Congreso

Como parte de esta nueva etapa política, Karina Milei convocó a todos los diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión que se realizará este miércoles en la Casa Rosada. El encuentro tendrá como finalidad ordenar la estrategia legislativa e inaugurar formalmente el nuevo esquema de trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Según la información difundida, junto a la secretaria General participarán ya en sus nuevas funciones Diego Santilli, Ignacio Devitt y el armador político Eduardo Menem. Con la transición en marcha, la jura prevista para el martes y la reorganización del equipo de Gobierno, el oficialismo inicia una nueva etapa administrativa y política. La reestructuración busca dejar atrás el impacto generado por la salida de Manuel Adorni, redefinir el funcionamiento de la Jefatura de Gabinete y retomar el impulso de las iniciativas legislativas que el Ejecutivo pretende llevar adelante en el Congreso.