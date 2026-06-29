Karina Milei convocó a legisladores de LLA para reorganizar la estrategia en el Congreso

Luego de un fin de semana atravesado por los cambios en el Gabinete nacional, Karina Milei convocó para este miércoles a los diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada con el objetivo de diagramar los próximos pasos del oficialismo en el Congreso.

La iniciativa se produce en un contexto político marcado por la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y por la necesidad del Gobierno de reorganizar su estrategia parlamentaria para retomar el impulso de su agenda legislativa.

La convocatoria representa un nuevo movimiento de la secretaria General de la Presidencia para fortalecer el vínculo entre el Poder Ejecutivo y los bloques legislativos del oficialismo, en un momento en que la relación entre ambas estructuras adquiere especial relevancia tras la reestructuración del Gabinete.

La invitación

La invitación a la reunión fue extendida personalmente por Karina Milei mediante un nuevo grupo de WhatsApp creado para reunir a los 21 senadores de La Libertad Avanza.

En ese espacio también fueron incorporados Eduardo "Lule" Menem, Diego Santilli e Ignacio Devitt. Según la información proporcionada, Diego Santilli e Ignacio Devitt aparecen como los candidatos para ser designados, respectivamente, como jefe y vicejefe de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni del Gobierno.

El nuevo canal de comunicación fue creado con el objetivo de articular de manera directa la dinámica parlamentaria entre el Ejecutivo y los legisladores, una tarea que, en el Senado, se encontraba anteriormente bajo la órbita de Patricia Bullrich.

La misma modalidad fue replicada en el bloque de Diputados, donde Karina Milei también se incorporó durante las últimas horas para comunicar personalmente la convocatoria. Una fuente oficialista explicó que la secretaria General "no adelantó la temática, pero es a los fines de continuar el trabajo articulado entre el Legislativo y el Ejecutivo".

La reunión será en la Casa Rosada

El encuentro se desarrollará este miércoles a las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas, ubicado en Balcarce 50. Se trata del mismo lugar donde Karina Milei había recibido a los legisladores electos luego del triunfo nacional de octubre.

Sin embargo, el contexto político en el que se desarrollará esta nueva reunión difiere del que rodeó aquel primer encuentro. Mientras entonces predominaba un clima de celebración tras el resultado electoral, ahora la convocatoria se produce después de que el Gobierno concretara la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, luego de meses de parálisis política vinculada a la investigación patrimonial en su contra.

El impacto de la salida de Manuel Adorni

Según la información difundida, la situación judicial y política de Manuel Adorni tuvo repercusiones en la relación del oficialismo con sus aliados parlamentarios.

El artículo señala que distintos sectores aliados se resistieron a avanzar con la agenda impulsada por el Gobierno debido al temor de verse alcanzados por el escándalo que rodeó al entonces jefe de Gabinete.

En ese escenario, la Casa Rosada considera que la salida del ministro coordinador puede contribuir a destrabar la discusión parlamentaria y permitir que el oficialismo retome el ritmo de trabajo legislativo con el que había comenzado el año. La reunión convocada por Karina Milei aparece, en ese marco, como uno de los primeros pasos para reorganizar la estrategia política del Gobierno dentro del Congreso.

Una señal hacia la conducción del bloque oficialista

Además del objetivo de impulsar nuevamente la agenda legislativa, la incorporación de Karina Milei a los canales de comunicación del oficialismo fue interpretada como un intento de reforzar el control sobre la conducción política del bloque.

La secretaria General ya había mantenido durante la semana pasada tres reuniones en la Casa Rosada con la mayoría de los senadores de La Libertad Avanza.

Entre las ausencias registradas en esos encuentros estuvo Patricia Bullrich, quien, según se informó, justificó su inasistencia debido a las tareas relacionadas con el intento de frenar la interpelación contra Manuel Adorni en el Congreso. Si bien en Balcarce 50 buscan desescalar cualquier posibilidad de conflicto entre ambas dirigentes, el artículo señala que los recientes gestos de autonomía de la exministra de Seguridad no pasaron desapercibidos dentro del Gobierno.