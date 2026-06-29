Santilli habló de un Adorni "destruido" y que Milei "el más reformista de la historia"

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, realizó este lunes por la mañana su primera declaración pública luego de haber sido designado para ocupar el cargo y dejó una serie de definiciones sobre la actualidad del Gobierno nacional, el liderazgo del presidente Javier Milei, el futuro político de la gestión y la situación de su antecesor, Manuel Adorni.

Durante sus declaraciones, Santilli aseguró que Adorni estaba "anímicamente destruido", una de las primeras referencias realizadas sobre quien lo precedió en la Jefatura de Gabinete.

Además, sostuvo que "el gobierno de Javier Milei es el más reformista de la historia" y remarcó que, a su entender, "el liderazgo es claramente de Javier Milei", al tiempo que manifestó su deseo de que el actual mandatario obtenga la reelección.

El respaldo al rumbo del Gobierno

Santilli expresó su respaldo a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y consideró que constituyen el eje central del proceso que atraviesa el país. "Milei es el presidente más reformista de la historia, pero hay que seguir adelante porque las reformas implican desarrollo, crecimiento y consolidar lo que venimos haciendo", manifestó.

En la misma línea, sostuvo que el proceso de transformación debe continuar y expresó su convicción respecto de la continuidad política del actual Presidente.

"Estoy convencido que tiene que ser el primer Presidente no peronista que reelija, para continuar con el camino que lleva a una Argentina que se desarrolle ininterrumpidamente", enfatizó. Las declaraciones fueron realizadas durante su primera aparición pública como futuro jefe de Gabinete, antes de asumir formalmente sus funciones.

La conversación con Macri y el liderazgo de Milei

Santilli también se refirió al diálogo que mantuvo con el ex presidente Mauricio Macri antes de aceptar el ofrecimiento para convertirse en jefe de Gabinete. El funcionario explicó que asumirá oficialmente mañana a las 16 y señaló que el domingo mantuvo una conversación telefónica con Macri antes de hablar con el presidente Milei.

"Cuando hablé con Mauricio Macri todavía no tenía el ofrecimiento del Presidente para ser jefe de Gabinete y conversar es parte del rol que tengo, pero la verdad es que no hablaba hace bastante con Macri", explicó.

No obstante, dejó en claro cuál considera que es el liderazgo dentro del actual escenario político. Según expresó, "el liderazgo es claramente del actual mandatario", en referencia a Javier Milei.

"Una oportunidad única para la Argentina"

Durante una entrevista con la señal de noticias A24, Santilli volvió a destacar el rumbo adoptado por la administración nacional. En esa oportunidad reiteró que Javier Milei "es el presidente más reformista de la historia" y afirmó que la actual gestión representa "una oportunidad única para la Argentina", motivo por el cual consideró que merece la reelección el año próximo.

Asimismo, puso el foco en el esfuerzo realizado por la sociedad y en la necesidad de sostener el camino iniciado. "El esfuerzo que estamos haciendo los argentinos tiene que valer la pena, está empezando a valer la pena en todos los segmentos, por eso es clave seguir con este camino", subrayó.

Un gabinete que calificó como "muy potente"

Otro de los aspectos abordados por Santilli fue el funcionamiento del equipo de Gobierno. El funcionario sostuvo que la administración nacional cuenta con "un Gabinete muy potente, muy profesional en todas las áreas", que continúa trabajando para que las reformas impulsadas por el Presidente puedan avanzar.

Según indicó, esas reformas son imprescindibles "para que la Argentina crezca de acá a 20, 30 o 40 años".

Como ejemplo de esa evolución, mencionó la evolución de la inflación. "La inflación empezó a bajar nuevamente, en abril a 2,6%, y en mayo a 2,1%, y si Dios quiere junio seguirá con esta tendencia", señaló.

Una decisión tomada hace dos años

En otro tramo de sus declaraciones, Santilli explicó cuál fue la decisión política que adoptó tiempo atrás respecto del acompañamiento al proyecto encabezado por Javier Milei. Según expresó, se trata de una determinación que tomó hace dos años, independientemente de las pertenencias partidarias.

"Tuve una decisión hace dos años atrás, para más allá de los colores partidarios acompañar una visión de país", sostuvo. Finalmente, resumió esa postura con una definición sobre el papel que busca desempeñar dentro del actual proceso político.

"A mí no me importa desde qué lugar, yo acompaño, yo estoy para acompañar", recalcó.