Ariel Vallejo se declaró inocente en la causa por lavado de dinero vinculada a la AFA

La investigación judicial que involucra al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, sumó este martes un nuevo capítulo luego de que el financista se presentara ante el juez federal Luis Armella en los tribunales de Lomas de Zamora para prestar declaración indagatoria en la causa que lo señala como presunto líder de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.

Vallejo, vinculado públicamente con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, negó de manera terminante las acusaciones y aseguró que es "inocente" de todos los hechos investigados. Además, sostuvo que el expediente judicial responde a "una causa mediática".

El empresario decidió no responder preguntas durante la audiencia judicial y se presentó acompañado de un escrito en el que fijó formalmente su postura frente a las imputaciones. En ese documento manifestó ser "inocente de la totalidad de los hechos" y rechazó "enfática y categóricamente" cada una de las acusaciones formuladas en su contra.

La causa y las acusaciones

El titular de Sur Finanzas está acusado de haber liderado una estructura ilícita destinada al lavado de dinero mediante una operatoria presuntamente relacionada con la AFA y con distintos clubes que forman parte de la entidad que encabeza Claudio Tapia.

De acuerdo con la investigación, la maniobra bajo análisis judicial tendría conexión con mecanismos de financiamiento vinculados al fútbol argentino, un aspecto que convirtió al caso en uno de los expedientes de mayor repercusión pública dentro del ámbito deportivo y financiero.

Entre los puntos centrales de la causa se encuentran:

La presunta existencia de una asociación ilícita .

. Supuestas operaciones de lavado de dinero .

. La vinculación de la operatoria con la AFA y diversos clubes del fútbol argentino.

y diversos clubes del fútbol argentino. El rol de Ariel Vallejo como supuesto líder de la estructura investigada.

Pese a la gravedad de las imputaciones, Vallejo insistió en sostener su inocencia y buscó despegarse de cualquier maniobra ilegal. Según expresó, personas de su entorno de confianza lo habrían traicionado, situación que —afirmó— lo llevó a tomar una decisión extrema respecto de su empresa.

El cierre de las sucursales de Sur Finanzas

En el marco de su defensa, el financista aseguró que debió cerrar todas las sucursales de Sur Finanzas tras verse afectado por acciones de personas cercanas en quienes confiaba.

La referencia a una supuesta traición interna aparece como uno de los argumentos con los que Vallejo intenta explicar el deterioro de la situación de la compañía en medio del avance judicial y la exposición pública del caso.

El empresario no brindó mayores detalles sobre quiénes serían esas personas ni sobre el alcance de esas presuntas maniobras, aunque dejó en claro que considera que su entorno tuvo responsabilidad en los problemas que atravesó la firma.

La primera citación y el pedido de detención

La presentación de este martes ocurrió después de un primer episodio judicial marcado por tensión y controversia. Vallejo había sido citado inicialmente el pasado 5 de mayo, pero no concurrió a la audiencia.

Según explicó posteriormente, sus abogados le recomendaron no asistir debido a que existían "varias apelaciones pendientes". La ausencia provocó una reacción inmediata por parte de la fiscal Cecilia Incardona, quien solicitó su detención ante la falta de comparecencia.

Sin embargo, el juez federal Luis Armella rechazó ese pedido y resolvió otorgarle una nueva fecha para presentarse a declaración indagatoria. Esa nueva convocatoria fue la que finalmente se concretó este martes en los tribunales federales de Lomas de Zamora.

La decisión judicial de no ordenar la detención permitió que el financista llegara a la audiencia en libertad, aunque bajo el peso de una investigación que continúa avanzando y que mantiene bajo análisis las operaciones atribuidas a Sur Finanzas.

La relación con Claudio "Chiqui" Tapia

La figura de Claudio "Chiqui" Tapia aparece en el expediente debido al vínculo público que mantenía con Ariel Vallejo y a la supuesta conexión de las operaciones investigadas con clubes vinculados a la AFA.

En una entrevista concedida en 2023, el propio Vallejo había reconocido la cercanía con el titular del fútbol argentino. En aquella oportunidad declaró: "Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación".

Esa frase volvió a tomar relevancia en medio de la investigación judicial, especialmente por el foco puesto en los mecanismos de financiamiento que habrían involucrado a instituciones deportivas.

Mientras la causa continúa su curso en la Justicia federal, Vallejo mantiene una estrategia de defensa centrada en negar todas las acusaciones y en cuestionar el impacto público del expediente, al que define como una "causa mediática". Entretanto, la investigación sigue bajo la órbita del juez Armella y de la fiscal Cecilia Incardona, con el objetivo de determinar el alcance real de las operaciones atribuidas a Sur Finanzas y su eventual conexión con el fútbol argentino.