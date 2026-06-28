Manuel Adorni también dejará su cargo como director de YPF: cuánto cobraba

Luego de anunciar su renuncia como jefe de Gabinete, Manuel Adorni también dejará su cargo como director de YPF, poniendo fin a toda su vinculación con el Gobierno encabezado por Javier Milei.

La decisión fue confirmada por fuentes oficiales a TN, que señalaron que el ahora exfuncionario presentará durante esta semana su dimisión en la petrolera estatal. Con ese paso, Adorni cerrará completamente su participación dentro de la estructura del Estado nacional.

Desde su entorno sostuvieron que se trata de una determinación estrictamente personal y que el objetivo es abandonar cualquier responsabilidad pública. "Quedó en la carta explícito. No quiere tener ningún puesto ni cargo ni nada del Estado", explicaron fuentes cercanas al exministro coordinador, quien el sábado por la tarde difundió un extenso documento para comunicar oficialmente su salida de la Casa Rosada.

Un cargo estratégico dentro de YPF

Tras asumir la Jefatura de Gabinete, Adorni había sido designado como director titular Clase A de YPF en representación del Estado nacional. Ese lugar corresponde al cargo que concentra la denominada "acción de oro", mediante la cual el Estado mantiene facultades especiales dentro de la empresa.

Su designación seguía el mismo criterio aplicado con quienes ocuparon anteriormente la coordinación de los ministerios, Nicolás Posse y Guillermo Francos, quienes también desempeñaron esa representación estatal.

Al igual que sus antecesores, Adorni ejercía esa función ad honorem, por lo que no percibía remuneración por integrar el directorio mientras se desempeñaba como jefe de Gabinete.

La remuneración que quedó en el centro del debate

La situación cambió tras su alejamiento del Gabinete nacional. Con la salida del Poder Ejecutivo, el exfuncionario quedaba en condiciones de comenzar a percibir los honorarios correspondientes a su cargo en el directorio de YPF.

Según documentos oficiales presentados en abril de este año por el Directorio ante la Asamblea de Accionistas, esa remuneración mensual ronda entre 80 y más de 100 millones de pesos. En los últimos días también había trascendido que uno de los principales cuestionamientos impulsados por la oposición apuntaba precisamente al salario asociado a ese cargo, estimado en alrededor de US$15.000 mensuales, cifra que volvió a instalarse en el centro de la discusión política tras su salida de la Casa Rosada.

Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada por el propio Adorni con la decisión de presentar también su renuncia en la petrolera estatal.

Los motivos de la decisión

En la carta mediante la cual anunció su alejamiento de la Jefatura de Gabinete, Adorni explicó que el desgaste provocado por los "ataques mediáticos" dirigidos hacia él y su familia influyó en su decisión de abandonar la función pública.

Ese contexto coincidió con el avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, causa que terminó por forzar su salida del Gobierno. En el documento difundido públicamente expresó: "El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual".

Más adelante agregó: "Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí: usted es la única esperanza para la Argentina. Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera".

Con esas palabras explicó los motivos personales que acompañaron su decisión de dejar tanto la Jefatura de Gabinete como, ahora, el directorio de YPF.

El Gobierno deberá definir a su reemplazante

Una vez que sea aceptada formalmente su renuncia en la petrolera estatal, el Gobierno nacional deberá designar a quien ocupará el lugar vacante dentro del directorio. Tradicionalmente, esa representación corresponde al ministro coordinador, por lo que la definición quedará en manos del Poder Ejecutivo.

Aunque todavía no existe una oficialización, Diego Santilli aparece como el principal candidato para suceder a Adorni en esa función. Mientras tanto, el exfuncionario manifestó su intención de cerrar definitivamente su etapa en la administración pública y mantener un perfil bajo, al tiempo que continúa la investigación judicial en su contra.

El reclamo previo de la oposición

Antes de conocerse la decisión de renunciar también al directorio de YPF, distintos sectores de la oposición habían reclamado públicamente que Adorni extendiera su salida del Gobierno a ese cargo dentro de la petrolera.

El planteo surgió luego de que presentara su dimisión como jefe de Gabinete mientras avanzaba la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Uno de los principales cuestionamientos estaba vinculado a la remuneración asociada al cargo en YPF, estimada en alrededor de US$15.000 mensuales, un aspecto que volvió a instalarse en el centro del debate político tras su alejamiento de la Casa Rosada.