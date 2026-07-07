ATE le reclamó a Milei que decrete un "asueto nacional" para festejar la clasificación de Argentina

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, envió este martes un mensaje público al presidente Javier Milei en el que reclamó que el Gobierno nacional evalúe la posibilidad de declarar un asueto nacional luego del reciente triunfo de Argentina ante Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

A través de sus redes sociales, el dirigente sindical formuló un planteo directo al mandatario y lo instó a tomar una medida similar a la que adoptaron otros gobiernos tras logros deportivos de sus respectivas selecciones.

"¿Qué hace presidente Milei? ¿Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional. Lo hicieron otros países. No desaproveche este momento. Los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen!", expresó Aguiar.

El mensaje combinó el reconocimiento al resultado deportivo con una crítica política, al sostener que el Presidente tiene la posibilidad de demostrar su compromiso con un acontecimiento que, según el dirigente, merece una respuesta institucional mediante un día de asueto para los trabajadores.

La referencia a Paraguay como antecedente

En su planteo, Aguiar hizo referencia a una decisión adoptada recientemente por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, luego de la clasificación de la selección paraguaya a los octavos de final del Mundial.

De acuerdo con lo señalado, el mandatario paraguayo decretó feriado nacional para toda la administración pública y estableció días no laborables para el sector privado tras la sorpresiva clasificación del equipo nacional, que dejó eliminado a Alemania mediante una definición por penales.

Ese antecedente fue utilizado por el titular de ATE para sostener que existen ejemplos de gobiernos que respondieron institucionalmente a un logro deportivo de sus selecciones nacionales mediante medidas excepcionales para los trabajadores.

Las medidas adoptadas en distintas provincias argentinas

El reclamo también estuvo acompañado por la mención de decisiones que ya fueron implementadas en distintas jurisdicciones del país con motivo de la clasificación argentina.

Según se informó, varias provincias dispusieron asuetos administrativos y escolares o mecanismos especiales para facilitar que los empleados públicos pudieran seguir el encuentro.

Entre las medidas mencionadas se destacan:

Jujuy decretó asueto administrativo y escolar a partir del mediodía.

decretó asueto administrativo y escolar a partir del mediodía. Tucumán adoptó una decisión similar, también desde el mediodía.

adoptó una decisión similar, también desde el mediodía. La Rioja habilitó permisos especiales para que los empleados de la administración pública pudieran retirarse 40 minutos antes de su horario habitual.

habilitó permisos especiales para que los empleados de la administración pública pudieran retirarse de su horario habitual. San Juan implementó el mismo esquema de permisos especiales, manteniendo la prestación de los servicios públicos mientras facilitaba que los trabajadores pudieran ver el partido.

En los casos de La Rioja y San Juan, la modalidad elegida no implicó la suspensión de los servicios, sino la autorización para que los agentes estatales adelantaran su salida con el objetivo de seguir el compromiso deportivo.

La alusión a las "independencias extranjeras"

Uno de los pasajes más llamativos del mensaje de Aguiar fue la referencia a los festejos de "independencias extranjeras", una expresión dirigida al Presidente y vinculada con un evento realizado durante el fin de semana.

La frase hace referencia al show de drones desarrollado el sábado pasado en el Planetario, en el marco de la conmemoración por los 250 años de la declaración de la independencia de Estados Unidos.

En ese contexto, el embajador de ese país en Argentina, Peter Lamelas, invitó a la ciudadanía a participar de la celebración y destacó el significado del aniversario.

Al respecto, el diplomático expresó:

"Queremos que esta celebración sea una experiencia para disfrutar, compartir y descubrir un poco más de los Estados Unidos".

La mención realizada por Aguiar en su publicación contrapuso ese acontecimiento con el triunfo deportivo de la selección argentina, al sostener que el Gobierno nacional debería aprovechar la ocasión para impulsar una medida vinculada con un logro nacional.

El cierre del mensaje y el planteo económico

Además del pedido de asueto, el dirigente sindical concluyó su mensaje con una definición sobre la situación laboral y económica.

"Estamos cansados de laburar. Al país hay que levantarlo cobrándole impuestos a las principales fortunas", afirmó Aguiar al finalizar su publicación.

Con esa declaración, el secretario general de ATE sumó un planteo de carácter económico a su reclamo inicial, vinculando el pedido de una jornada de asueto con una posición más amplia sobre la realidad de los trabajadores y las políticas tributarias que, según expresó, deberían implementarse para fortalecer al país.

Así, el mensaje difundido por el titular de ATE reunió distintos ejes en una misma intervención pública: el reconocimiento al triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo, el pedido de un asueto nacional, la comparación con las medidas adoptadas en Paraguay y en varias provincias argentinas, la crítica al Gobierno por los festejos vinculados a la independencia de Estados Unidos y un pronunciamiento sobre la necesidad de gravar a las principales fortunas como parte de una propuesta para la recuperación del país.