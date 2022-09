Atentado a Cristina Kirchner: en redes sociales, el 63% no cree en el ataque

El atentado a Cristina Kirchner tuvo un fuerte impacto en la vida política de la Argentina y las reacciones de repudio o duda sobre lo que pasó el jueves pasado se hicieron notar. Sin dudas que el termómetro de las redes sociales también fue importante ya que según una encuesta un 63% de las reacciones virtuales no creyeron en el ataque.

El dato surgió de estudio Ataque a CFK: resultados de Escucha Social de la consultora Reputación social. Allí se midieron mas de 801 mil registros de conversación en torno al atentado y 256 mil usuarios únicos o personas que interactuaron. Todo entre la medianoche del 31 de agosto hasta las 14:30 del 2 de septiembre.

Sin embargo, del total de reacciones un 78,8% manifestó emociones de enojo o ira a partir del intento de asesinato, un 8,96% sintió tristeza o miedo, un 6,35% expresó esperanza o alegría y un 5,81% mostró expresiones de cansancio. "Se observa hartazgo hacia el evento y en especial se debaten acerca de la veracidad de este", indicó el estudio de Reputación Digital.

La mayoría no cree en el ataque

La mayor parte de las reacciones, siempre según el estudio, dejaron al descubierto un sentimiento de descreimiento ante el ataque a Cristina Kirchner.

En términos exactos, un 62,49% hizo manifestaciones de descreimiento sobre el atentado. Un 37,51%, en tanto, señaló que lo cree que el ataque fue genuino.

Por el lado de quienes no creen, hubo comentarios irónicos con palabras clave como "circo" y "payasos". También hubo planteos sobre una supuesta "maniobra de distracción" y pedidos de Justicia en la causa de la obra pública con planteos en contra de la vicepresidenta.

Por otra parte, quienes si creen que lo que ocurrió fue tal y como se vio en las cámaras de televisión, el estudio encontró numerosos tweets de solidaridad hacia la vicepresidenta principalmente de funcionarios públicos y referentes políticos. También sobresalieron pedidos de justicia e investigación en torno a lo que ocurrió y el tag "atentado a la democracia".

Los tuits más replicados

El estudio que se conoció en los últimos días dedicó un apartado para mencionar los tuits que tuvieron mayor cantidad de menciones en el periodo de tiempo mencionado.

Se destaca uno del dirigente de la juventud liberal Iñaki Gutiérrez contra el feriado decretado por el presidente Alberto Fernández. "Feriado nacional porque 'le apuntaron' a Cristina con un arma. Todos los días asesinan trabajadores, chicos y gente honesta. Solo vale la política, el pueblo nunca importó", había escrito. Las métricas llegaron a los 17,9 mil retuits y 56,5 mil me gusta.

Por otro lado analizaron las publicaciones con mayor cantidad de likes o me gusta que hubo tras el atentado. Fueron dos videos meme. El primero de ellos tuvo 53,5 mil reacciones: es un video de una mujer que parece confundida luego de un juego de realidad virtual, toma un arma y empieza a disparar a la televisión. Lo antecede el texto: "Mi abuela que no come hace 20 días y mañana cobraba la jubilación viendo que declararon feriado".

El segundo en mayor cantidad de Me Gusta fue otro video "meme" donde una chica cambia su mirada tras darse cuenta que hay un arma en el tumulto en el que estaba inmersa. Lo acompaña e texto: "En exclusiva el momento del #AtentadoACFK".

Según Taquión, mayoría de menciones de apoyo

Durante cinco horas posteriores al episodio, el Social Listening de Taquion también analizó la conversación en redes y “lo que llamó la atención es que más allá de que existiera el 20% de menciones neutras sobre el ataque, principalmente informativas, el 31% de la conversación se concentró en el crecimiento del hecho”, señaló la consultora.

Sin embargo, también hubo "una porción pequeña, pero ruidosa" de personas que descreyó de la veracidad del hecho y sugirieron la idea de un auto atentado, logrando hacer tendencia el hashtag #NoLesCreemosNada, resaltó Taquion.