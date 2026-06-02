Avanza el proyecto para declarar patrimonio histórico la Capilla del Colegio del Huerto

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de Catamarca desarrolló una nueva reunión de trabajo en la que avanzó en el tratamiento de distintas iniciativas parlamentarias vinculadas con el patrimonio cultural, el fortalecimiento institucional de las profesiones y el ordenamiento de la actividad legislativa.

El encuentro estuvo presidido por el diputado provincial Exequiel Moreno, quien encabezó el análisis de diversos proyectos que forman parte de la agenda de trabajo de la comisión. Como resultado de la reunión, los legisladores emitieron despacho favorable a dos proyectos de ley que abordan aspectos considerados relevantes para la preservación de la identidad cultural de la provincia y la actualización de marcos normativos vinculados al ejercicio profesional.

La jornada de trabajo se desarrolló en el marco de las tareas habituales que lleva adelante la comisión, enfocadas en el estudio de iniciativas que requieren análisis técnico y legislativo antes de continuar su recorrido parlamentario.

Declaración de Monumento Histórico Provincial

Uno de los proyectos que obtuvo despacho favorable fue la iniciativa presentada por la diputada Natalia Herrera, que propone declarar Monumento Histórico de la Provincia de Catamarca a la Capilla Nuestra Señora del Huerto, ubicada en San Fernando del Valle de Catamarca.

Durante el tratamiento de la propuesta, se destacó la importancia histórica, arquitectónica, religiosa, educativa y cultural del edificio, considerado un espacio de gran valor para la comunidad catamarqueña.

La iniciativa pone especial énfasis en la relevancia de preservar una construcción que forma parte del patrimonio histórico de la capital provincial y que constituye un testimonio material de distintas etapas de la historia local.

Entre los fundamentos expuestos se resalta que la Capilla Nuestra Señora del Huerto es considerada la capilla más antigua que se conserva en pie dentro del casco histórico de San Fernando del Valle de Catamarca, condición que le otorga una singular importancia dentro del patrimonio arquitectónico provincial.

Un patrimonio ligado a la identidad catamarqueña

La propuesta también destaca el proceso de restauración que atraviesa actualmente el inmueble y la necesidad de impulsar acciones que contribuyan a garantizar su conservación para las futuras generaciones.

Según se planteó durante el análisis legislativo, la preservación de este tipo de edificios trasciende el valor arquitectónico y se vincula directamente con la memoria colectiva y la identidad cultural de la comunidad. Entre los aspectos señalados en la iniciativa se encuentran:

Su valor histórico.

Su relevancia arquitectónica.

Su significado religioso.

Su aporte educativo.

Su importancia cultural para la provincia.

La declaración como Monumento Histórico Provincial busca consolidar mecanismos de protección para un espacio que forma parte del patrimonio material de Catamarca y que conserva una estrecha relación con la historia de la ciudad capital.

Actualización institucional para el Trabajo Social

La segunda iniciativa que recibió despacho favorable corresponde a un proyecto presentado por la diputada Stella Nieva, orientado a actualizar la denominación establecida en la Ley N° 4098.

La propuesta plantea reemplazar la figura de Colegio de Asistentes Sociales por la de Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Catamarca, adecuando así la normativa vigente a la denominación utilizada actualmente dentro del ámbito profesional. Durante el tratamiento del expediente se explicó que la modificación busca armonizar la legislación provincial con los estándares contemporáneos vinculados al ejercicio del Trabajo Social y fortalecer el reconocimiento institucional de la profesión.

La iniciativa procura actualizar el marco normativo que regula la actividad profesional, reflejando las transformaciones conceptuales y organizativas que se produjeron a lo largo de los años en el campo del Trabajo Social.

Fortalecimiento del reconocimiento profesional

Los fundamentos del proyecto sostienen que la actualización de la denominación institucional constituye una herramienta para reforzar la identidad profesional del sector y adecuar la legislación a las prácticas actuales.

En ese sentido, la propuesta apunta a:

Actualizar la terminología utilizada por la normativa provincial.

Fortalecer el reconocimiento institucional del Trabajo Social.

Adecuar el marco legal a los estándares profesionales vigentes.

Modernizar la legislación relacionada con el ejercicio de la actividad.

La emisión del despacho favorable representa un paso importante dentro del proceso legislativo que deberá continuar su recorrido en las instancias parlamentarias correspondientes.

Ordenamiento y seguimiento de la actividad legislativa

Además del tratamiento de los proyectos que recibieron despacho favorable, la Comisión de Legislación General abordó otros expedientes incluidos en su agenda de trabajo.

Como parte de las tareas de organización y seguimiento parlamentario, los integrantes de la comisión resolvieron emitir despacho de archivo para distintos expedientes que ya habían concluido su recorrido legislativo.

Esta medida se enmarca en el proceso de ordenamiento que viene desarrollando la comisión con el objetivo de mantener actualizada la situación de los proyectos y garantizar una administración eficiente de la actividad parlamentaria.