Caputo y la reelección de Milei: "Ni con una invasión extraterrestre Kicillof será presidente"

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó contundentes declaraciones sobre el escenario político argentino de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y aseguró que el presidente Javier Milei llegará fortalecido a la próxima contienda electoral.

Las afirmaciones fueron pronunciadas durante el Cambras Business Day, un encuentro organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña (CAMBRAS) bajo el lema "Hacia una nueva dinámica de negocios", donde el funcionario expuso ante empresarios e inversores.

En ese ámbito, Caputo no solo defendió el programa económico impulsado por la administración nacional, sino que también trazó un análisis sobre el futuro político del país, vinculando directamente las perspectivas electorales con la evolución de la economía.

Al recordar que Milei llegó a la Presidencia tras imponerse por una amplia diferencia electoral, el ministro sostuvo que incluso un contexto adverso no alcanzaría para propiciar el regreso del kirchnerismo al poder.

"Ni una invasión extraterrestre"

La frase que rápidamente se convirtió en uno de los ejes de su exposición estuvo vinculada a la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof y a las posibilidades de una eventual candidatura presidencial.

Caputo expresó que no visualiza ningún escenario en el que el kirchnerismo pueda regresar al Gobierno nacional. "Ni las cosas yendo mal permitirían que pudiera volver el kirchnerismo", afirmó durante su intervención.

Luego profundizó esa idea con una declaración que captó la atención de los asistentes. "No importa lo que pase, puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a US$400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, Kicillof nunca va a ser presidente de la Argentina", sostuvo al referirse al panorama electoral previsto para 2027.

La afirmación fue presentada como parte de una argumentación más amplia mediante la cual buscó transmitir confianza respecto del rumbo político y económico del país.

La economía como sostén del proyecto oficialista

A lo largo de su exposición, el titular del Palacio de Hacienda insistió en que el desempeño de la economía será el principal factor que condicionará el escenario político de los próximos años. Según sostuvo, los resultados del programa económico impulsado por el Gobierno tendrán la capacidad de neutralizar cualquier intento de desestabilización política.

En ese sentido, afirmó que la economía será determinante para consolidar la posición electoral del oficialismo.

"La economía va a llevarse puesta cualquier intento de desestabilización política. El kirchnerismo no es una opción en la Argentina. Es el infierno. La prueba fueron las elecciones de medio término", manifestó. Caputo reiteró en varias oportunidades que no observa posibilidades de un regreso del espacio político que gobernó el país entre 2019 y 2023.

"El kirchnerismo no es una opción en Argentina, no importa lo que pase", remarcó.

El pronóstico para las elecciones de 2027

El ministro también se mostró particularmente optimista respecto de las perspectivas electorales del oficialismo. Durante su intervención, aseguró que el contexto político y económico de 2027 será muy diferente al actual y pronosticó una amplia victoria de Javier Milei en caso de competir por la reelección.

"El 2027 va a ser un año muy diferente a lo que se espera y el Presidente va a ganar por paliza. No hay margen para que las cosas salgan mal", sostuvo.

Las declaraciones fueron interpretadas como una muestra de confianza en los resultados que, según el funcionario, generará el programa económico implementado por la administración nacional. Asimismo, buscó transmitir un mensaje de previsibilidad a empresarios e inversores, enfatizando que no existe riesgo de un retorno del kirchnerismo al poder.

La referencia a El Eternauta

En otro tramo de la exposición, Caputo hizo referencia a la serie El Eternauta, utilizando una de las frases más difundidas de la producción para establecer una comparación con la realidad política argentina. Aunque aclaró que no vio la serie, mencionó la popularidad que alcanzó una expresión asociada a la obra.

"Yo no vi la película, pero vieron El Eternauta, donde se hizo famosa la frase esa de: 'En Argentina lo viejo funciona'", señaló. A partir de esa referencia, planteó una lectura política sobre el comportamiento del electorado.

"Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona. Eso está claro, así que no hay posibilidad de eso", agregó.

Economía y política, los ejes de un mismo mensaje

La exposición de Luis Caputo durante el Cambras Business Day combinó definiciones económicas y pronósticos políticos en un mismo discurso. Ante empresarios argentinos y brasileños, el ministro defendió el rumbo adoptado por la administración de Javier Milei, destacó la marcha del programa económico y vinculó directamente los resultados de esa estrategia con las posibilidades electorales del oficialismo.

En ese marco, descartó de manera categórica cualquier regreso del kirchnerismo al Gobierno nacional, pronosticó una amplia victoria de Milei en 2027 y sostuvo que la evolución de la economía será el principal factor que determinará el futuro político de la Argentina en los próximos años.