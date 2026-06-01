Bullrich desafía al Gobierno: "Mi compromiso es con este proyecto, pero también con mis principios"

En un nuevo episodio que volvió a poner de manifiesto diferencias internas dentro del Gobierno, la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó este lunes que le comunicó personalmente al presidente Javier Milei su desacuerdo con la decisión de retirar el pliego de Verónica Michelli, postulada para ocupar un cargo como jueza federal.

La decisión generó repercusiones dentro del oficialismo debido a que Michelli había sido propuesta para integrar un tribunal oral en La Plata. Sin embargo, su candidatura fue impugnada por los altos mandos del espacio gobernante por una razón específica: es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La controversia adquirió una dimensión política mayor cuando Bullrich decidió expresar públicamente su posición mediante un mensaje difundido en la red social X, donde confirmó tanto su desacuerdo con la medida como su decisión de ejercer una objeción de conciencia frente a la determinación adoptada por el Poder Ejecutivo.

La objeción de conciencia como respuesta

A través de su publicación, la legisladora explicó que mantuvo una conversación directa con el jefe de Estado para comunicarle su postura respecto del caso.

"Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", escribió Bullrich.

No obstante, la senadora procuró diferenciar su posición personal del respeto institucional hacia las atribuciones presidenciales. En ese sentido, dejó expresamente establecido que reconoce plenamente las facultades constitucionales del mandatario para proponer y retirar candidaturas judiciales.

La declaración buscó transmitir una idea central: la discrepancia existe, pero no implica desconocer las competencias legales que corresponden al Presidente de la Nación.

Respaldo al proyecto libertario pese a la diferencia

Lejos de presentar su postura como una ruptura política, Bullrich enfatizó su pertenencia al oficialismo y reiteró su apoyo a la gestión encabezada por Milei.

La dirigente sostuvo que continúa respaldando con firmeza el rumbo impulsado por el Gobierno y destacó los objetivos que, a su entender, persigue la actual administración.

"Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden", afirmó.

La aclaración no fue menor. En un contexto donde las diferencias públicas dentro de una fuerza política suelen interpretarse como señales de crisis o fracturas internas, la senadora procuró encuadrar el episodio como un desacuerdo puntual dentro de un proyecto político más amplio.

El valor del debate interno

Uno de los aspectos más significativos de su mensaje fue la defensa explícita de la discusión interna como parte del funcionamiento de una coalición política.

Bullrich sostuvo que las discrepancias no necesariamente debilitan una gestión y que, por el contrario, pueden fortalecerla cuando se producen dentro de un marco de respeto institucional y convicciones compartidas.

"En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece", expresó.

La senadora también reivindicó principios que consideró fundamentales para la vida política y democrática:

El debate sincero entre dirigentes.

El respeto por las convicciones ajenas.

La convivencia de posiciones distintas dentro de una misma coalición.

La defensa de los valores republicanos.

Según manifestó, esos elementos también forman parte del proceso de cambio que impulsa el oficialismo.

"El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio", señaló.

Un antecedente reciente con Adorni

El pronunciamiento sobre el caso Michelli cobra una relevancia adicional debido a que no se trata del primer episodio reciente en el que Bullrich toma distancia de la estrategia oficial en un asunto sensible.

El mes pasado, la jefa del bloque libertario ya había expresado públicamente una posición diferenciada respecto de Manuel Adorni, jefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En aquella oportunidad, Bullrich sostuvo que Adorni debía presentar su declaración jurada patrimonial. Su postura fue especialmente significativa porque se convirtió en la primera representante del oficialismo que expresó de manera abierta una diferencia con la estrategia adoptada hasta ese momento por el Gobierno.

La legisladora consideró que debía tomarse la iniciativa para poner fin a la controversia y terminar "con la polémica", planteando la necesidad de transparentar la situación mediante la presentación de la información patrimonial correspondiente.

La declaración jurada como gesto político

La postura de Bullrich no quedó solamente en una declaración pública. Posteriormente, la propia senadora presentó su declaración jurada, en un movimiento político que fue interpretado como una señal dirigida hacia Adorni.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete mantiene el compromiso de presentar la información vinculada a su patrimonio antes del próximo 15 de junio.

La secuencia de hechos permite observar una constante en la conducta política reciente de la dirigente libertaria: el respaldo explícito al proyecto encabezado por Milei combinado con la decisión de expresar públicamente sus diferencias cuando considera necesario hacerlo.

Ahora, con el cuestionamiento al retiro del pliego de Verónica Michelli, Bullrich vuelve a ubicarse en una posición singular dentro del oficialismo. Aunque reafirma su alineamiento con el Gobierno y destaca los logros de la gestión, también reivindica el derecho a disentir en cuestiones específicas, insistiendo en que la existencia de debates internos no debe interpretarse como un signo de debilidad, sino como una expresión de pluralidad dentro del mismo espacio político.