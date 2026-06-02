Zona fría: Jalil y los gobernadores del Norte Grande debaten una estrategia común

Nueve gobernadores del Norte Grande vuelven a reunirse este martes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el barrio porteño de San Telmo, en un encuentro que trasciende ampliamente la agenda formal prevista. La convocatoria tiene como principal objetivo avanzar en la construcción de una posición común frente a la reforma del régimen de Zona Fría impulsada por el gobierno de Javier Milei y analizar posibles mecanismos que permitan compensar a las provincias que enfrentan temperaturas extremas durante el verano.

La reunión comenzó a las 10 de la mañana y reúne a mandatarios provinciales con trayectorias políticas diversas y con vínculos muy distintos respecto de la Casa Rosada. Sin embargo, la cuestión energética se presenta como uno de los pocos temas capaces de generar coincidencias entre gobernadores cercanos al oficialismo y otros que mantienen posiciones críticas hacia la administración nacional.

La intención compartida es aprovechar el encuentro para delinear una estrategia regional que permita negociar en bloque durante el debate legislativo sobre la reforma de Zona Fría y, al mismo tiempo, impulsar la discusión sobre herramientas compensatorias para las provincias del norte argentino.

Una mesa política con gobernadores de distintos signos

La composición de la reunión refleja el carácter transversal de la discusión.

Entre los mandatarios presentes figuran:

Osvaldo Jaldo (Tucumán).

(Tucumán). Raúl Jalil (Catamarca).

(Catamarca). Carlos Sadir (Jujuy).

(Jujuy). Gustavo Sáenz (Salta).

(Salta). Elías Suárez (Santiago del Estero).

(Santiago del Estero). Gildo Insfrán (Formosa).

(Formosa). Ricardo Quintela (La Rioja).

(La Rioja). Hugo Passalacqua (Misiones).

(Misiones). Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Hasta la tarde del lunes, la única ausencia que aparecía como probable era la del gobernador chaqueño Leandro Zdero.

El encuentro reúne a dirigentes que habitualmente mantienen posiciones muy diferentes frente al Gobierno nacional. Jaldo, Jalil, Sadir y Zdero aparecen entre los gobernadores con mejor relación institucional con la administración de Javier Milei y cuyos representantes legislativos acompañaron diversas iniciativas impulsadas por el oficialismo en el Congreso.

En contraste, dirigentes como Insfrán y Quintela sostuvieron una relación marcada por la confrontación política y expresaron críticas a numerosas medidas económicas y fiscales implementadas por el Gobierno nacional. Pese a esas diferencias, la cuestión energética logró construir una agenda compartida.

La reforma de Zona Fría que impulsa el debate

La discusión cobró fuerza luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto promovido por el oficialismo para modificar el régimen de subsidios al gas natural.

La iniciativa forma parte de la política de reducción de subsidios energéticos impulsada por la administración libertaria y apunta a modificar el alcance del esquema vigente. La reforma busca introducir cambios en un sistema que durante años otorgó descuentos sobre las tarifas de gas natural a usuarios ubicados en regiones donde las bajas temperaturas generan mayores necesidades de calefacción y elevan el consumo residencial.

Según los parámetros actuales, los descuentos oscilan entre:

30% de reducción en la factura de gas.

50% de reducción en la factura de gas.

El régimen estuvo históricamente concentrado en la Patagonia, la Puna y diversas zonas cordilleranas del país.

La ampliación de 2021 y el cuestionamiento actual

Uno de los puntos centrales del debate se vincula con la ampliación aprobada por el Congreso en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández. Aquella modificación incorporó nuevas provincias, departamentos y municipios al régimen, ampliando significativamente el número de beneficiarios.

La expansión permitió pasar de aproximadamente:

850.000 usuarios beneficiados.

Más de 4 millones de hogares alcanzados por el régimen.

La ampliación incorporó:

230 departamentos.

Más de 600 localidades.

Entre las jurisdicciones alcanzadas se incluyeron amplias regiones de:

Buenos Aires.

Córdoba.

Mendoza.

San Luis.

Santa Fe.

Salta.

Catamarca.

Tucumán.

La Rioja.

Desde su llegada a la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei cuestionó esa ampliación al considerar que el régimen perdió su finalidad original y pasó a funcionar como un subsidio generalizado financiado por el conjunto de los usuarios del sistema.

Con ese argumento, promovió una reforma orientada a excluir del beneficio a una parte importante de las zonas incorporadas en 2021. De acuerdo con los cálculos utilizados durante el debate legislativo, la modificación permitiría generar un ahorro fiscal estimado entre:

200.000 millones de pesos anuales.

460.000 millones de pesos anuales.

La cifra dependerá de la evolución de las tarifas y del nivel de consumo registrado.

La propuesta de una "Zona Caliente"

En paralelo al debate sobre Zona Fría comenzó a tomar forma una propuesta impulsada por sectores políticos y legislativos del Norte Grande. La iniciativa, conocida de manera informal como "Zona Caliente", todavía no cuenta con una formulación legislativa concreta, pero se instaló como uno de los temas centrales de la reunión.

El planteo parte de una premisa específica. Mientras el régimen de Zona Fría reconoce los mayores costos energéticos derivados de las bajas temperaturas, las provincias del norte sostienen que también enfrentan consumos extraordinarios durante buena parte del año debido a las altas temperaturas y al uso intensivo de sistemas de refrigeración.

Las provincias mencionadas en esta discusión son:

Formosa.

Chaco.

Corrientes.

Misiones.

Santiago del Estero.

Tucumán.

Salta.

Jujuy.

Catamarca.

Según se plantea, estas jurisdicciones suelen registrar durante el verano temperaturas que superan ampliamente los 40 °C (104 °F), generando elevados niveles de consumo eléctrico tanto en los hogares como en las actividades comerciales y productivas.

Más que una discusión por subsidios

Formalmente, el encuentro fue convocado por el Consejo Federal de Inversiones para analizar los avances de la denominada "Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal", una iniciativa desarrollada junto a las provincias para construir una estrategia regional de largo plazo. El temario contempla la validación de capítulos vinculados con:

Logística.

Energía.

Recursos hídricos.

Educación y trabajo.

Industrias culturales y creativas.

Situación del gas en las provincias del norte.

Sin embargo, en los despachos provinciales reconocen que la discusión energética dominará buena parte de las conversaciones.

La reunión aparece también como una oportunidad para que los gobernadores del Norte Grande recuperen capacidad de negociación colectiva en un contexto en el que la Casa Rosada concentra gran parte de las decisiones fiscales y presupuestarias.

En ese escenario, la reforma de Zona Fría y la eventual creación de mecanismos compensatorios para las provincias más afectadas por las altas temperaturas se transformaron en un punto de coincidencia entre dirigentes con posiciones políticas muy diferentes. La principal incógnita del encuentro será si los mandatarios logran construir una postura común que les permita negociar en bloque frente al Gobierno nacional y convertir esa unidad en una herramienta de peso durante el debate legislativo que se avecina.