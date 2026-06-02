El Gobierno profundiza la motosierra con nuevos recortes de personal en los ministerios

El Gobierno nacional continúa avanzando con su política de reducción del gasto público y ya planifica una nueva fase de recortes de personal en los distintos ministerios y organismos estatales.

Tal como había anticipado el presidente Javier Milei, la administración libertaria mantiene bajo análisis cada una de las áreas del Estado con el objetivo de identificar posibles reducciones de estructura y personal. El encargado de ejecutar esta estrategia es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se ha convertido en una de las principales figuras detrás de las políticas de ajuste impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, durante las últimas semanas funcionarios vinculados al área que conduce Sturzenegger recorrieron distintas carteras ministeriales para realizar relevamientos internos sobre el funcionamiento de cada dependencia.

El propósito de estas inspecciones consiste en determinar cuántas personas trabajan en cada organismo, cuáles son las funciones que desempeñan, si la cantidad de empleados resulta necesaria para cumplir las tareas asignadas y, fundamentalmente, si esos mismos objetivos pueden alcanzarse con una dotación menor de personal.

La revisión ministerio por ministerio

La estrategia oficial apunta a profundizar la revisión de las estructuras estatales en todos los niveles de la administración nacional. De acuerdo con la información difundida, cada visita de funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene como objetivo evaluar posibles reducciones en la planta de trabajadores durante la segunda mitad del año.

Un ministro consultado por la Agencia Noticias Argentinas reveló que cada vez que integrantes del equipo de Sturzenegger llegan a una dependencia estatal dejan en claro la necesidad de continuar con los recortes de personal.

La consigna, según trascendió, es avanzar con nuevas reducciones en la mayor cantidad posible de áreas de la administración pública. En ese contexto, dentro del Gobierno existe la convicción de que la política de ajuste continuará siendo una de las herramientas centrales de gestión durante los próximos meses.

La motosierra sigue encendida

La continuidad de la denominada "motosierra" aparece como uno de los pilares de la estrategia económica y administrativa del oficialismo.

Entre los funcionarios de primera línea existe confianza respecto de la posibilidad de cumplir con los objetivos de ajuste planteados por la administración nacional. Según esa visión, no habría mayores dificultades para avanzar con nuevas reducciones de personal y mantener las metas previstas para el segundo semestre.

Sin embargo, dentro de la propia estructura estatal también existen voces que observan el escenario con preocupación.

Algunos funcionarios consideran que una profundización de los despidos podría generar dificultades operativas en distintas áreas del Estado y afectar el funcionamiento cotidiano de determinados organismos. La discusión sobre el equilibrio entre reducción del gasto y capacidad operativa aparece así como uno de los debates que atraviesan la administración pública nacional.

La respuesta de ATE: "Vamos a confrontar"

Frente a la perspectiva de nuevos despidos, los gremios estatales comenzaron a manifestar públicamente su rechazo a los planes oficiales. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya anticipó que impulsará medidas para enfrentar una eventual profundización de los recortes.

Su secretario general, Rodolfo Aguiar, advirtió que el sindicato no permanecerá pasivo frente a la continuidad del ajuste.

"No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar", sostuvo el dirigente. Además, Aguiar vinculó el conflicto con la situación salarial que atraviesan los trabajadores estatales y reclamó una inmediata reapertura de las negociaciones paritarias.

En ese sentido, lanzó una advertencia al Gobierno nacional. "Las paritarias se tienen que reabrir de manera inmediata y, si no sucede eso, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado", afirmó.

Las declaraciones anticipan un escenario de creciente tensión entre el Ejecutivo y uno de los principales sindicatos del sector público.

La preocupación de UPCN

En la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), organización sindical encabezada por Andrés Rodríguez, también expresaron preocupación por la continuidad de las medidas de ajuste.

Si bien evitaron precisar si impulsarán medidas de fuerza, cuestionaron el impacto que las políticas oficiales están teniendo sobre los trabajadores estatales.

Desde el sindicato señalaron que observan con preocupación la intensidad del ajuste aplicado sobre el Estado Nacional. "Vemos con mucha preocupación que este gobierno ha generado una política de ajuste muy fuerte, sobre todo en el Estado Nacional", indicaron.

La organización también remarcó que numerosos trabajadores desvinculados contaban con una extensa trayectoria dentro de la administración pública. Según UPCN, muchos de ellos acumulaban más de diez años de antigüedad y poseían una formación profesional consolidada.

Los cuestionamientos por los despidos y los salarios

Desde el gremio también destacaron que gran parte de los trabajadores cesanteados habían aprobado las evaluaciones implementadas por el propio Gobierno.

En ese sentido, señalaron que el examen realizado a los empleados estatales fue superado por el 95% de los evaluados. A pesar de ello, sostuvieron que los despidos continúan produciéndose.

"Desvincularon a un montón de compañeras y compañeros que tienen más de 10 años de antigüedad, muy formados y muy preparados que lo han demostrado incluso cuando tuvieron que atravesar el examen que este gobierno realizó a todos los trabajadores y que fue aprobado por un 95%", expresaron.

Además, agregaron que la situación salarial constituye otro de los factores de preocupación. "Siguen echando gente y lo que más preocupa es que el nivel de los ingresos salariales están lamentablemente perdiendo capacidad remunerativa", plantearon.