Avanzan en la redacción de un nuevo Código Penal tras una reunión entre Milei y Mahiques

El presidente Javier Milei se reunió durante la tarde del martes en la residencia de Olivos con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, en un encuentro que marcó un punto de inflexión en la estrategia del Gobierno en materia penal.

Tras la reunión, Mahíques confirmó que el Ejecutivo avanzará en la redacción de un nuevo Código Penal, un proyecto de gran alcance que será enviado al Congreso una vez finalizado. La iniciativa apunta a actualizar integralmente el sistema penal argentino, en un contexto donde el oficialismo busca imprimir una impronta más estricta en la política criminal.

La decisión no surge de cero. La redacción de un nuevo Código Penal ya había sido impulsada por el antecesor en el cargo, Mariano Cúneo Libarona, quien trabajó junto a un grupo de abogados y especialistas. Sin embargo, según se aclaró, el nuevo texto será elaborado desde cero, aunque se tendrán en cuenta los aportes previos.

En respuesta al anuncio, Milei utilizó sus redes sociales para enfatizar la relevancia del proyecto, calificándolo como "MUY IMPORTANTE", en un gesto que refuerza el respaldo político a la iniciativa.

Endurecimiento de penas y nuevos delitos

Mientras se avanza en la redacción del nuevo Código Penal, el Ministerio de Justicia trabajará en conjunto con el Congreso para implementar medidas de corto plazo. El objetivo es endurecer penas e incorporar nuevas figuras delictivas que actualmente no están contempladas o requieren actualización.

Según detalló Mahíques, los delitos que se buscará incluir o reforzar son:

Delitos migratorios

Estafas piramidales

"Viuda negra"

Salideras y entraderas

Motochorros

Daño animal

Armas en las cárceles

Picadas

Centralidad sobre las víctimas

Además, durante la noche el ministro amplió el alcance de las reformas, anticipando que también se impulsará el agravamiento de penas para casos específicos:

Incumplimiento de deberes alimentarios

Trapitos

Grooming y abuso sexual infantil

Estas definiciones marcan una orientación clara hacia un enfoque punitivo más riguroso, con especial énfasis en delitos urbanos y problemáticas de alto impacto social.

Coordinación política y gestión interna

En el plano de la gestión, Mahíques tiene previsto mantener durante la semana una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de informar sobre los avances en la redacción del Código Penal y otras iniciativas del área.

Este encuentro se inscribe en la necesidad de articular las distintas áreas del Ejecutivo para consolidar una agenda legislativa que requerirá respaldo político y coordinación parlamentaria.

Acercamiento con la Corte y cobertura de vacantes

En paralelo a la agenda legislativa, el ministro de Justicia también avanzó en el plano institucional. La semana pasada mantuvo su primera reunión con la Corte Suprema de Justicia, en un encuentro que fue interpretado como un gesto de acercamiento entre el Ejecutivo y el máximo tribunal.

Participaron de la cumbre los tres integrantes de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Desde el Ministerio de Justicia destacaron que Mahíques ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, mediante el envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país.

Esta medida fue definida como clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial, en un contexto marcado por vacancias prolongadas.

Reformas estructurales

Otro de los ejes abordados en la reunión con la Corte fue la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria de los tribunales. En particular, se puso el foco en el sistema de conjueces previsto en el régimen de subrogancias.

El objetivo es garantizar el normal funcionamiento de los tribunales federales ante situaciones como vacancias, licencias, impedimentos de los magistrados titulares. Este enfoque busca dotar de mayor previsibilidad y eficiencia al sistema judicial, evitando demoras o paralizaciones en causas sensibles.

Un proceso en múltiples frentes

La estrategia del Gobierno combina así tres líneas de acción simultáneas:

Redacción de un nuevo Código Penal de carácter integral. Reformas inmediatas para endurecer penas e incorporar delitos. Reordenamiento institucional del Poder Judicial mediante cobertura de vacantes y सुधार de mecanismos de funcionamiento.

En conjunto, estas medidas configuran un proceso de transformación profunda del sistema penal y judicial, con impacto tanto en el corto como en el mediano plazo.