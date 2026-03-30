Belén: el paraje "Puesto Andrea Quebrada" ya cuenta con un camino de acceso

El Gobierno de Catamarca, a través de Vialidad Provincial, avanza con una política sostenida de fortalecimiento de la conectividad en el interior, enfocada en mejorar la calidad de vida de las comunidades más alejadas. En este marco, en el departamento Belén se concretó una obra clave: la apertura de un camino de acceso al paraje "Puesto Andrea Quebrada", ubicado a 35 kilómetros al norte de Laguna Blanca.

Se trata de una zona donde residen familias que, durante años, vieron limitado su acceso debido a las condiciones del terreno. Este aislamiento no solo implicaba dificultades en la movilidad cotidiana, sino también restricciones en el acceso a servicios esenciales, insumos básicos y oportunidades de desarrollo.

Detalles técnicos de la obra

Los trabajos ejecutados presentan características concretas que dan cuenta de la magnitud y planificación de la intervención:

Longitud del tramo: 2.000 metros

2.000 metros Ancho promedio: 5 metros

5 metros Tareas realizadas: Apertura de traza Conformación del terreno Consolidación del camino Adecuación de pendientes para garantizar transitabilidad vehicular

Ejecución: maquinaria vial y personal de la Delegación Belén

Cada uno de estos puntos responde a un objetivo central: asegurar que el camino no solo exista, sino que sea funcional y sostenible en el tiempo, permitiendo el tránsito seguro de vehículos en una geografía compleja.

De la inaccesibilidad al tránsito vehicular

Hasta antes de esta intervención, el acceso a "Puesto Andrea Quebrada" estaba severamente restringido. Solo era posible llegar parcialmente en camioneta, mientras que el tramo final debía realizarse exclusivamente a pie. Esta condición marcaba una barrera concreta para el desarrollo cotidiano de las familias del lugar.

Con la obra finalizada, se logra un cambio sustancial: la habilitación del paso de vehículos en todo el trayecto. Este avance implica una reducción significativa en los tiempos de traslado y una mejora directa en la vinculación con centros donde se concentran servicios esenciales.

Impacto social y proyección a futuro

Más allá de lo estrictamente vial, la obra tiene un impacto profundo en la dinámica social y económica de la zona. La nueva conectividad permite:

Facilitar el traslado de insumos y materiales , clave para el sostenimiento de la vida cotidiana.

, clave para el sostenimiento de la vida cotidiana. Impulsar futuras mejoras en infraestructura , abriendo la puerta a nuevas obras.

, abriendo la puerta a nuevas obras. Favorecer el desarrollo de viviendas y servicios básicos, al reducir las dificultades logísticas.

En este sentido, el camino no solo conecta puntos geográficos, sino que también integra a una comunidad que históricamente permaneció aislada, generando condiciones más equitativas para su crecimiento.

Una política de integración territorial

La intervención en Belén se inscribe en una lógica más amplia de gestión, donde la conectividad es entendida como un factor determinante para el desarrollo. La presencia de Vialidad Provincial en territorios alejados no solo implica obra pública, sino también una decisión política de inclusión y arraigo.

El uso de recursos propios, como la maquinaria vial y el personal de la Delegación Belén, refuerza además el carácter territorial de la ejecución, consolidando capacidades locales y garantizando respuestas adaptadas a las particularidades de cada región.

Un cambio tangible en la vida cotidiana

Para las familias de "Puesto Andrea Quebrada", la obra representa mucho más que un camino: es la posibilidad concreta de acortar distancias, acceder con mayor facilidad a servicios y proyectar un futuro con mejores condiciones.

La apertura de este tramo de 2.000 metros sintetiza, en definitiva, una transformación silenciosa pero profunda, donde la infraestructura se convierte en herramienta de igualdad y desarrollo para uno de los rincones más aislados del norte catamarqueño.