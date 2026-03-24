Brasil: Jair Bolsonaro cumplirá su condena en prisión domiciliaria tras una bronconeumonía

Un cambio en el régimen de reclusión por salud

En una resolución de alto impacto para el escenario político regional, un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó este martes que el expresidente Jair Bolsonaro continúe cumpliendo su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La medida, fundamentada estrictamente en razones humanitarias, entrará en vigencia de manera inmediata una vez que el exjefe de Estado reciba el alta hospitalaria del centro médico donde permanece internado. Bolsonaro, de 71 años, cumple actualmente una pena de 27 años de cárcel tras haber sido hallado culpable del delito de golpismo, y hasta el momento de su complicación médica se encontraba alojado en el complejo penitenciario de Papuda, en la capital del país.

Según el dictamen judicial emitido por el magistrado, el beneficio de la reclusión en su domicilio de Brasilia tendrá una vigencia inicial de 90 días, con la posibilidad de ser prorrogado tras una nueva evaluación. Esta decisión representa un giro significativo en el proceso, ya que los abogados del líder de ultraderecha habían solicitado repetidas veces el traslado a su casa para evitar el regreso a la cárcel, pedidos que hasta ahora habían sido sistemáticamente denegados por la justicia brasileña. Tras conocerse la noticia, su esposa y ex primera dama, Michelle Bolsonaro, expresó su alivio a través de sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento.

El diagnóstico: secuelas de una herida histórica

La salud del exmandatario, quien gobernó entre 2019 y 2022, sufrió un marcado deterioro que lo llevó a ingresar en terapia intensiva en la clínica privada DF Star de Brasilia el pasado 13 de marzo. En aquel momento, el cuadro presentaba fiebre alta, sudores y escalofríos intensos. El equipo médico, liderado por el doctor Brasil Caiado, informó recientemente que la infección respiratoria actual es consecuencia de un episodio de broncoaspiración, un cuadro que está directamente vinculado a las secuelas de la puñalada en el abdomen que Bolsonaro recibió durante un acto de campaña en el año 2018. Aquel ataque ha marcado su historial clínico de forma permanente, obligándolo a someterse a múltiples cirugías y provocándole crisis recurrentes de hipo y vómitos.

Aunque el lunes fue trasladado a una habitación común del centro médico, el doctor Caiado aclaró que por el momento no existe una previsión de alta hospitalaria definitiva. No obstante, la autorización judicial de Alexandre de Moraes, el juez a cargo del caso, asegura que Bolsonaro no regresará a la celda de Papuda una vez que abandone la clínica. El magistrado enfatizó que, una vez transcurrido el plazo de tres meses, se volverá a analizar la situación del recluso, lo cual incluirá la realización de una pericia médica exhaustiva si fuera necesario para determinar si el estado del paciente permite su retorno al régimen cerrado.

El impacto en el tablero electoral de octubre

Este movimiento judicial se produce en un contexto de extrema sensibilidad política, ya que Brasil se encamina a celebrar elecciones presidenciales el próximo 4 de octubre. A pesar de su condena, Jair Bolsonaro sigue siendo un eje gravitante en la política nacional y, desde su reclusión, ha ungido a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como el candidato oficial para representar su espacio. La posibilidad de que el exmandatario atraviese la etapa previa a los comicios en su residencia de Brasilia añade una nueva variable a la contienda, donde el actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, aspira a obtener un cuarto mandato.

A menos de siete meses de la cita en las urnas, el panorama electoral se presenta sumamente ajustado. Algunas encuestas recientes muestran un empate técnico entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, lo que incrementa la relevancia política de cualquier decisión que afecte al líder del movimiento. Mientras el país observa la evolución clínica de Jair Bolsonaro, la justicia ha priorizado el derecho a la salud por sobre la ejecución inmediata de la pena en recinto carcelario, manteniendo bajo estricta vigilancia un proceso que sigue sacudiendo los cimientos institucionales de Brasil a medida que se acerca la fecha de la votación definitiva.