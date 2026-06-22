Jalil visitó a las empresas que impulsan el crecimiento olivícola en Catamarca

En el marco de su visita al departamento Pomán, el gobernador Raúl Jalil encabezó una recorrida por instalaciones productivas clave vinculadas al sector olivícola, con especial foco en la empresa Indalo, dedicada a la producción de aceite de oliva y aceitunas de mesa.

La actividad contó con la participación de autoridades provinciales y locales, entre ellas los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; de Desarrollo Productivo, Luis Castro; el intendente de Pomán, Francisco Gordillo; y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, además de otras autoridades que acompañaron el recorrido institucional.

El despliegue de la comitiva oficial en territorio productivo puso en primer plano una agenda orientada a la consolidación del sector agroindustrial, con énfasis en infraestructura, expansión de capacidades y agregado de valor en origen.

Indalo: escala productiva, integración y proyección de crecimiento

Durante la recorrida por la empresa Indalo, el gerente de la firma, Pablo Quiroga, expuso en detalle la estructura productiva y operativa de la compañía, destacando su escala y diversificación.

Entre los datos centrales brindados se destacan:

La empresa cuenta con más de 1.200 hectáreas de olivares propios .

. De ese total, aproximadamente: 1.000 hectáreas se destinan a la producción de aceite de oliva . 200 hectáreas se orientan a aceitunas de mesa .

Entre las variedades cultivadas se encuentran: arbequina coratina koroneiki arbosana



En términos industriales, la planta presenta capacidades de procesamiento y almacenamiento que refuerzan su perfil de gran escala:

Capacidad de molienda: 250 toneladas diarias.

250 toneladas diarias. Capacidad de almacenamiento: 2.000 toneladas de aceite.

Uno de los aspectos más relevantes del modelo productivo es la integración total del proceso, que abarca desde el cultivo y la cosecha hasta la elaboración y comercialización. Este esquema permite generar valor agregado en origen y abastecer tanto al mercado nacional como a destinos internacionales, consolidando una inserción comercial diversificada.

Infraestructura, energía y expansión del sistema productivo

Durante la visita, uno de los ejes de análisis estuvo vinculado a la necesidad de avanzar en obras para optimizar el sistema eléctrico en la zona, una variable considerada clave para acompañar el crecimiento industrial y fortalecer la capacidad operativa de las plantas productivas.

En paralelo, la empresa proyecta un nuevo salto en su escala de producción mediante la incorporación de:

600 nuevas hectáreas bajo sistema superintensivo

Este dato se inscribe en una estrategia de expansión que busca aumentar la eficiencia productiva y sostener el crecimiento del sector.

Asimismo, se destacó que, a través de su planta Promet, el grupo Indalo se posiciona entre los principales productores de aceite de oliva del país, reforzando su peso específico dentro de la industria nacional.

Siján: producción orgánica, sostenibilidad y economía circular

La agenda oficial también incluyó una visita a la empresa Frutos del Norte, radicada en la localidad de Siján, especializada en la elaboración de aceite de oliva virgen extra premium bajo criterios de producción orgánica y sostenible.

Su representante, Adrián Barbieri, expuso las prácticas implementadas por la firma, con especial énfasis en los procesos orientados a la sustentabilidad y la eficiencia de recursos.

Entre los aspectos destacados de su modelo productivo se incluyen:

Reutilización de residuos del proceso productivo mediante compostaje .

. Uso del compost como fertilizante para los olivares .

. Incorporación de maquinaria de cosecha superintensiva .

. Implementación de técnicas de agricultura regenerativa orientadas a: garantizar la calidad del producto conservar los suelos

orientadas a:

Este enfoque combina producción de alta calidad con prácticas de cuidado ambiental, integrando el concepto de economía circular dentro del esquema productivo olivícola.

Una estrategia común: empleo, valor agregado y desarrollo territorial

Las recorridas por Indalo en Pomán y Frutos del Norte en Siján permitieron articular una visión común sobre el desarrollo del sector productivo regional. El eje central de la agenda se orienta al fortalecimiento del entramado productivo, el acompañamiento a empresas y la generación de empleo genuino.

En conjunto, las iniciativas observadas reflejan un modelo en el que la producción agrícola e industrial se vincula directamente con la creación de valor en origen, la incorporación de tecnología, la expansión de la superficie cultivada y la adopción de prácticas sostenibles.

La combinación de inversión, infraestructura y estrategias ambientales aparece como uno de los pilares de una agenda que busca consolidar al sector olivícola como un motor económico relevante en la región.