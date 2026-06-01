El Gobierno confirmó que trabaja en un proyecto para eliminar los coseguros

El Gobierno de Catamarca comenzó a trabajar en un proyecto de ley integral destinado a mejorar la accesibilidad al sistema de salud para todos los catamarqueños. La iniciativa fue abordada en una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil en Casa de Gobierno, donde participaron funcionarios provinciales, representantes del Poder Legislativo, autoridades de la obra social provincial y referentes del sector médico.

El encuentro tuvo como objetivo iniciar el análisis de distintas herramientas y alternativas que permitan optimizar el funcionamiento del sistema sanitario, ampliar la cobertura y brindar mejores condiciones de atención a los afiliados y pacientes.

La reunión reunió a actores considerados clave para la construcción de una propuesta integral. Junto al mandatario provincial estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la ministra de Salud, Johana Carrizo; el director de OSEP, Leopoldo Marchetti; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; el senador Ramón Figueroa Castellanos; y representantes del Círculo Médico de Catamarca.

La eliminación de los coseguros

Durante el encuentro se analizaron diferentes alternativas que podrían formar parte de la futura iniciativa legislativa. Uno de los puntos centrales estudiados fue la posible eliminación de los coseguros, una medida que, según se evaluó, permitiría ampliar y garantizar el acceso a las prestaciones de salud para los afiliados catamarqueños.

La propuesta apunta a construir un sistema que ofrezca mayores condiciones de equidad y accesibilidad, facilitando el acceso de los pacientes a las distintas prestaciones médicas.

Entre los aspectos abordados durante la reunión se destacan:

La elaboración de un proyecto integral para mejorar la accesibilidad al sistema de salud.

El análisis de mecanismos para garantizar una mayor cobertura sanitaria.

La evaluación de la posible eliminación de los coseguros.

La búsqueda de mejores condiciones de atención para afiliados y pacientes.

El fortalecimiento de un sistema de salud más equitativo, accesible y eficiente.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar en medidas que permitan brindar respuestas concretas a las demandas de la comunidad y fortalecer las condiciones de acceso a la atención médica.

Honorarios médicos y organización de prestaciones

Otro de los ejes de trabajo analizados durante la reunión estuvo relacionado con la situación de los profesionales de la salud.

Según se informó, el proyecto contemplaría una mejora en los honorarios de los médicos, con el objetivo de esquematizar los valores correspondientes a consultas y tratamientos. La discusión sobre este punto forma parte de una visión integral del sistema sanitario que busca contemplar tanto las necesidades de los pacientes como las condiciones de trabajo de los profesionales que prestan servicios dentro del sistema.

La posibilidad de avanzar en una estructura que permita ordenar y establecer parámetros para los honorarios fue considerada como uno de los componentes que podrían contribuir a mejorar el funcionamiento general de las prestaciones de salud.

La búsqueda de consensos

Uno de los aspectos destacados durante el encuentro fue la coincidencia entre los participantes respecto de la importancia de construir consensos para avanzar en una propuesta sólida y sostenible.

Las autoridades consideraron necesario involucrar a los distintos sectores vinculados al sistema sanitario para elaborar una iniciativa que contemple las diferentes realidades y necesidades existentes. En ese marco, la presencia de representantes del Círculo Médico de Catamarca fue parte de una estrategia orientada a incorporar distintas miradas en el proceso de elaboración del proyecto.

La intención expresada durante la reunión es que la propuesta surja a partir del diálogo entre los organismos del Estado, los legisladores, las entidades médicas y los diferentes actores vinculados al sistema de salud provincial.

Nuevas reuniones para profundizar la propuesta

El trabajo iniciado en Casa de Gobierno tendrá continuidad durante los próximos días. Según se informó, se prevé la realización de nuevas reuniones con distintos referentes gremiales y autoridades del Círculo Médico de Catamarca. Estos encuentros buscarán profundizar el análisis de las alternativas planteadas y sumar aportes que permitan fortalecer el proyecto que impulsa el Ejecutivo provincial.

La convocatoria a nuevos sectores responde a la intención de consolidar una propuesta consensuada que contribuya a optimizar el acceso a la salud y mejorar las condiciones de cobertura y atención para los catamarqueños.

Con la participación de funcionarios, legisladores, autoridades sanitarias y representantes del sector médico, el Gobierno provincial comenzó así una etapa de trabajo orientada a diseñar una iniciativa que busca ampliar la accesibilidad al sistema de salud, garantizar una mayor cobertura para los afiliados y avanzar hacia un modelo más equitativo, accesible y eficiente para toda la comunidad.