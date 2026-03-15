Bullrich y el gendarme Gallo: una salida de alto perfil en calle Corrientes

La senadora nacional Patricia Bullrich protagonizó durante la última jornada del sábado una secuencia de eventos que capturó la atención mediática, transitando desde la masividad del festival Lollapalooza en San Isidro hasta la intimidad de una función teatral en la mítica calle Corrientes. Este itinerario, lejos de ser puramente recreativo, estuvo cargado de una fuerte simbología política al contar con la presencia de Nahuel Gallo, el gendarme catamarqueño cuya liberación de detenciones críticas en Venezuela se convirtió en un caso de trascendencia internacional.

Un sábado de agenda intensa y contraste social

La actividad pública de la referente de La Libertad Avanza comenzó durante la tarde del sábado, cuando se dejó ver en el Hipódromo de San Isidro. En dicho predio, se desarrollaba una nueva edición del festival Lollapalooza, un evento que reúne a miles de personas y que sirvió como punto de partida para una jornada que escalaría en significancia política hacia la noche. Tras su paso por este encuentro masivo, la senadora se trasladó directamente hacia el centro porteño.

El objetivo central del cambio de planes fue acompañar a su marido, Guillermo Yanco, quien protagoniza actualmente una obra teatral en el circuito tradicional de la calle Corrientes. Este gesto de apoyo personal no fue aislado, sino que sirvió como escenario para una postal que rápidamente tomó relevancia en el ámbito político.

La presencia simbólica de Nahuel Gallo

El elemento disruptivo de la salida nocturna fue, sin duda, la compañía de Nahuel Gallo. El gendarme, oriundo de la provincia de Catamarca, es una figura que arrastra un peso simbólico considerable tras haber permanecido detenido en Venezuela bajo condiciones que fueron denunciadas como críticas. Su caso no solo movilizó a los sectores de seguridad, sino que activó intensas gestiones diplomáticas hasta lograr su efectiva liberación y posterior retorno a la Argentina.

La cercanía mostrada en esta ocasión no hace más que ratificar el vínculo que se forjó entre la dirigente y el efectivo durante el proceso de crisis que este debió atravesar. Patricia Bullrich, quien siguió de cerca cada instancia del "calvario" sufrido por Gallo en territorio venezolano, utilizó su propia plataforma para visibilizar este reencuentro de carácter distendido, consolidando un gesto de cercanía pública que trasciende la formalidad de la función.

Detalles del itinerario y la confirmación en redes

Fue a través de sus canales oficiales en redes sociales que la senadora compartió los pormenores de esta jornada sabatina, cuidando de destacar la compañía que la rodeaba en el teatro. En su publicación, la legisladora acompañó una fotografía del encuentro con un mensaje que buscó naturalizar la escena. Allí, Bullrich especificó que se dirigía directamente a ver a su actor preferido de la calle Corrientes, refiriéndose a Guillermo Yanco, en compañía de Nahuel Gallo, Elisa y otras personas de su círculo cercano, con quienes compartió lo que describió como una buena compañía.

Conclusión: Un gesto de camaradería con peso político

Al cerrar este sábado de perfil alto, la senadora logró equilibrar dos facetas de su actividad: el apoyo al trabajo actoral de su pareja y el gesto de camaradería hacia un integrante de la Gendarmería Nacional. La presencia de Gallo junto a Bullrich en un entorno de esparcimiento, tras los eventos de la tarde en San Isidro, funciona como un recordatorio del papel que la legisladora jugó en la resolución de un conflicto internacional que mantuvo en vilo a parte del arco de seguridad nacional. La jornada, en definitiva, se consolidó como un mensaje de unidad y estrecha relación con aquellos cuya situación la senadora ha decidido abanderar públicamente.